Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Giải trí

Xu hướng “sách số”: Tín hiệu tích cực cho văn hóa đọc

Tuệ Mỹ

18/09/2025, 19:12

Sách số là giải pháp giúp bù đắp thói quen đọc sách truyền thống. Đây có thể coi như một tín hiệu tích cực trong bối cảnh người đọc, đặc biệt là người đọc trẻ, ngày càng bị thu hút bởi nhiều loại hình giải trí hiện đại...

Xuất bản sách số đang là “mỏ vàng” của thế giới.
Xuất bản sách số đang là “mỏ vàng” của thế giới.

Những năm gần đây, với sự ra đời của loại hình sách số, nhiều tín hiệu cho thấy giới trẻ vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho việc đọc. Các hội chợ sách, ngày hội đọc sách như Hội sách TP.HCM, Hội sách Hà Nội... thu hút hàng chục nghìn lượt bạn trẻ tham gia. Các cộng đồng đọc sách như Goodreads, Tiki Book Club liên tục sôi nổi thảo luận, chia sẻ cảm nhận, giới thiệu sách mới.

Hàng loạt trào lưu liên quan đến sách xuất hiện trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube: Review sách, book challenge (thử thách đọc sách), hay trào lưu BookTok (xu hướng, trào lưu sách trên TikTok). Điều này giúp cả sách số lẫn sách in tiếp cận nhanh chóng hơn với công chúng, tạo ra những "hiện tượng" sách được nhiều người quan tâm.

Bên cạnh đó, xu hướng đọc sách kỹ năng, sách self-help, sách phát triển bản thân đang bùng nổ, cho thấy nhu cầu học hỏi và hoàn thiện bản thân qua việc đọc trong giới trẻ hiện nay là rất lớn. Đặc biệt là sự phát triển của sách nói (audiobook), sách điện tử (e-book) giúp việc đọc trở nên dễ tiếp cận, linh hoạt hơn, phù hợp với lối sống bận rộn.

Trào lưu BookTok tạo ra những
Trào lưu BookTok tạo ra những "hiện tượng" sách được nhiều người quan tâm.

Xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng phổ biến khi tỉ lệ người sử dụng smartphone tại Việt Nam tiếp tục tăng. Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm về sách nói, sách số được không ít người dùng quan tâm. Chẳng hạn, group “Sách Nói - Nghe Sách Hay Mỗi Ngày” có đến 29.000 thành viên, “Kho sách điện tử” có 6.100 thành viên, “Sách Nói và Ebook Hay Miễn Phí - DakotaBooks” thu hút 3.300 thành viên...

Thực tế, công nghệ đã mở ra nhiều hình thức đọc mới, ngoài sách nói đang phổ biến thì còn có sách tương tác, sách thực tế ảo.... Dù có đôi chút bất tiện khi yêu cầu phải cần thiết bị chuyên dụng cho sách số, nhưng bù lại độc giả lại có được trong tay cả kho tàng sách, từ các đầu sách mới xuất bản cho đến nhiều tác phẩm văn học kinh điển của hàng thế kỷ trước.

Số liệu thống kê từ Waka cho thấy, người Việt hiện nay đang có xu hướng tích cực hơn trong việc đọc. Cụ thể, số thời gian đọc trung bình mỗi tuần của người Việt là 13 giờ 15 phút, vượt qua cả các quốc gia có truyền thống đọc mạnh như Ấn Độ (10 giờ 42 phút), Thái Lan (9 giờ 24 phút) hay Trung Quốc (8 giờ).

Nhờ sự ra đời của sách số, người Việt hiện nay đang có xu hướng tích cực hơn trong việc đọc.
Nhờ sự ra đời của sách số, người Việt hiện nay đang có xu hướng tích cực hơn trong việc đọc.

Điều đáng nói là chính giới trẻ, đặc biệt là nhóm tuổi 18 – 24, đang dẫn đầu xu hướng này. Cụ thể, 51% người dùng Waka nằm trong độ tuổi 18 – 24. Tiếp theo là nhóm 25 - 34 tuổi chiếm 39%. Độ tuổi từ 35 trở lên chỉ chiếm 10%. Nghĩa là Gen Z và Millennials  là lực lượng chủ chốt tác động đến xu hướng mới trong văn hóa đọc.

Đọc sách số không chỉ gọn nhẹ, tiện lợi, nhiều đầu sách trong một thiết bị điện tử, mà còn giúp người đọc tiết kiệm kha khá chi phí. Thống kê của Waka cho thấy, trung bình một người đọc 3 cuốn sách mỗi tuần, tương đương 12 - 15 cuốn/tháng.

Nếu mua sách giấy, mức chi này lên đến khoảng 1.800.000 đồng/năm. Trong khi đó, với dịch vụ đọc sách số, người dùng chỉ phải bỏ ra số tiền tương đương 1 cốc trà sữa mỗi tháng để tiếp cận kho sách đủ mọi thể loại.

Thêm vào đó, 65% người đọc trên Waka dành hơn 5 giờ mỗi tuần cho việc đọc, phần lớn lựa chọn đọc trên điện thoại di động - hình thức linh hoạt, không tốn diện tích và dễ dàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Thống kê về mặt nội dung của Waka cũng cho thấy, văn học, kỹ năng mềm và nuôi dạy con là những nội dung được bạn đọc quan tâm nhiều nhất.

Hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức cho đến cá nhân đang tích cực tham gia vào việc phát triển văn hóa đọc dựa vào ứng dụng công nghệ. Điều này thể hiện rất rõ thông qua các đề án, dự án lớn đã và đang được triển khai từ Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương với nhiều sự kiện và các cuộc thi được tổ chức với mục tiêu lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, hình thành phong trào, thói quen đọc sách tới mọi tầng lớp nhân dân.

Đọc sách số không chỉ gọn nhẹ, tiện lợi mà còn giúp người đọc tiết kiệm kha khá chi phí.
Đọc sách số không chỉ gọn nhẹ, tiện lợi mà còn giúp người đọc tiết kiệm kha khá chi phí.

Để bắt kịp xu thế, hình thức tổ chức cũng được thay đổi như giới thiệu sách trực tuyến, xây dựng các video clip khuyến khích sử dụng hiệu ứng, kỹ xảo hiện đại thu hút người xem. Bên cạnh đó, việc phát triển hiệu quả mô hình thư viện số tại trường đại học cũng như nhiều đơn vị khác đã góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy văn hóa đọc cho các bạn trẻ học sinh, sinh viên.

Tại Diễn đàn Xuất bản Số 2025 (DPS 2025) với chủ đề "Tương lai ngành xuất bản trong kỷ nguyên số", Tiến sỹ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhận định: “Đối mặt với cơ hội và thách thức chưa từng có, ngành xuất bản phải coi sách số là lối mở quan trọng để thúc đẩy văn hóa đọc. Quan trọng hơn cả là không chỉ nói về chuyển đổi số mà thực sự hành động để chuyển đổi”.

Ở góc độ doanh nghiệp tiên phong, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books cho rằng trong quá khứ, xuất bản là in sách. Ngày nay, đó là một hành trình cá nhân hóa, tương tác, liên tục cập nhật thông tin, thông qua các định dạng số như ebooks (sách điện tử), flashcards (thẻ mang thông tin), microlearning (phương pháp học tập bằng cách chia nhỏ nhóm kiến thức)…

Ông Bình nhấn mạnh rằng xuất bản số không chỉ giúp cắt giảm chi phí, rút ngắn chuỗi trung gian mà còn tạo điều kiện để mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn. Nhiều chuyên gia đồng thuận rằng xuất bản sách số đang là “mỏ vàng” của thế giới, với doanh thu toàn cầu lên tới 120 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, “mỏ vàng” ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả do vướng mắc về công nghệ, tư duy bảo thủ và đặc biệt là nạn xâm phạm bản quyền chưa được kiểm soát.

Ứng dụng ebook bản quyền cho máy đọc sách đầu tiên tại Việt Nam do Akishop và Alphabooks hợp tác phát triển.
Ứng dụng ebook bản quyền cho máy đọc sách đầu tiên tại Việt Nam do Akishop và Alphabooks hợp tác phát triển.

Trước khó khăn này, các chuyên gia cho rằng có thể ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hành vi vi phạm, tương tự như Facebook, YouTube đã dùng công nghệ để chặn các nội dung vi phạm bản quyền ngay khi người dùng vừa đăng tải.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty Điện tử Aki, cho rằng độc giả không phải là những người không tôn trọng bản quyền, mà đơn giản là họ không có nơi để mua sách có bản quyền một cách chính thống trên không gian trực tuyến.

“Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế nội dung, nhưng một số nhà xuất bản còn chần chừ trong việc xuất bản sách số. Nếu không nhanh chóng đổi mới tư duy, cởi mở hơn trong xuất bản số, ngành xuất bản Việt Nam sẽ bị tụt lại phía sau, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận thế hệ độc giả trẻ,” ông Hùng khẳng định.

Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

08:16, 27/08/2025

Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sách về Tổng thống Trump 2.0 tiêu thụ chậm

17:21, 25/07/2025

Sách về Tổng thống Trump 2.0 tiêu thụ chậm

Lối sống của Gen Z hay sách bán chạy mùa hè?

12:17, 05/07/2025

Lối sống của Gen Z hay sách bán chạy mùa hè?

Từ khóa:

giải trí sách tiêu dùng Vneconomy xuất bản

Đọc thêm

US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt

US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt

Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...

Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?

Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?

"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…

Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia

Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia

Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...

“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông

“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Dân sinh

2

Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Doanh nghiệp

3

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Tiêu điểm

4

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Du lịch

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy