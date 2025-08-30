Thứ Bảy, 30/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Huế vận hành hợp phần đường phố thông minh, điểm nhấn mới bên bờ sông Hương

Nguyễn Thuấn

30/08/2025, 14:16

Chiều tối 28/8, tại Công viên Lý Tự Trọng, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khánh thành Hợp phần Đường phố thông minh bên bờ sông Hương, gồm hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và Wifi công cộng hiện đại, phục vụ du khách và người dân...

Hai bờ sông Hương trở thành điểm thu hút du khách và người dân hóng mát, ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Hai bờ sông Hương trở thành điểm thu hút du khách và người dân hóng mát, ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Hợp phần Đường phố thông minh thuộc Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”. Hợp phần Đường phố thông minh được Chủ tịch UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 24/7/2023, với mục tiêu thúc đẩy sáng kiến phát triển thành phố thông minh, gắn với định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững. Dự án hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cho du khách và cải thiện đời sống của người dân tại các điểm đến du lịch của thành phố Huế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô Hợp phần bao gồm ba hạng mục chính: hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống camera giám sát và hệ thống Wifi công cộng dọc bờ sông Hương. Về chiếu sáng, hệ thống đèn Led thông minh, đèn Led dải ngân hà, đèn chiếu sáng cảnh quan bằng máy chiếu GOBO đã được lắp đặt tại các khu vực: phía Đông và Tây cồn Dã Viên, Công viên Bùi Thị Xuân, Nhà hát sông Hương. Hạng mục giám sát được triển khai với 43 camera hiện đại, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ngoài ra, 44 trạm thu phát sóng chuyên dụng cũng được bố trí trong các công viên bên bờ sông Hương, cung cấp Wifi công cộng miễn phí cho người dân và du khách.

Sau thời gian tích cực triển khai, toàn bộ hạng mục đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và phù hợp với mỹ quan đô thị.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi dự án do KOICA tài trợ đã chính thức đưa vào vận hành. Ông nhấn mạnh mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở thông tin du lịch thông minh, tích hợp với các thiết bị công nghệ, góp phần hình thành một hệ thống quản lý đồng bộ, tăng cường hiệu quả khai thác và quảng bá tài nguyên văn hóa - du lịch của Huế.

Ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành
Ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành

Theo ông Lee Byunghwa, việc đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng và giám sát thông minh sẽ không chỉ làm đẹp không gian đô thị về ban đêm mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua tăng cường sức cạnh tranh của ngành du lịch thông minh. Đồng thời, dự án là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa thành phố Huế và KOICA, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định Hợp phần Đường phố thông minh là thành quả đầu tiên của Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khánh thành
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh rằng đây là chuỗi tiếp nối các sản phẩm nhằm hiện thực hóa Quy hoạch chung và Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương do KOICA tài trợ. Dự án còn mang ý nghĩa đối ngoại khi thể hiện sự hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, được khẳng định tại cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 11/8/2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khánh thành Hợp phần đường phố thông minh thuộc dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”
Các đại biểu thực hiện nghi thức Khánh thành Hợp phần đường phố thông minh thuộc dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả và bền vững từ KOICA. Đồng thời, ông kỳ vọng thành phố Huế sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác quốc tế trong quá trình triển khai những hợp phần tiếp theo. Dịp này, ông cũng biểu dương Ban Quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án và liên danh nhà thầu YUNGCHANG đã tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của hợp phần vừa được khánh thành.

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

06:10, 27/08/2025

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

Từ khóa:

chiếu sáng thông minh du lịch văn hóa đường phố thông minh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc kinh tế địa phương KOICA phát triển bền vững thành phố Huế

Đọc thêm

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thi công nâng tĩnh không phần cầu chính cầu Bình Triệu 1

Thi công nâng tĩnh không phần cầu chính cầu Bình Triệu 1

Cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 vừa chính thức cấm xe cộ lưu thông vào chiều 26/8/2025 nhằm phục vụ thi công dự án nâng tĩnh không, bảo đảm thông thuyền đường thủy sông Sài Gòn...

Tháo gỡ vướng mắc để sớm khởi công nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Quảng Ninh

Tháo gỡ vướng mắc để sớm khởi công nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Quảng Ninh

Mặc dù được khởi động từ năm 2021 nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể khởi công vì gặp nhiều khó khăn...

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sớm ban hành cơ chế đặc thù về mỏ vật liệu để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án cao tốc. Đồng thời, các đơn vị khảo sát kỹ nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn lập dự án nhằm chủ động nguồn cung…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Những hình ảnh ngoạn mục trên bầu trời Ba Đình trong Lễ tổng duyệt

Dân sinh

2

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Thế giới

3

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

4

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Dân sinh

5

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: