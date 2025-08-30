Huế vận hành hợp phần đường phố thông minh, điểm nhấn mới bên bờ sông Hương

Chiều tối 28/8, tại Công viên Lý Tự Trọng, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khánh thành Hợp phần Đường phố thông minh bên bờ sông Hương, gồm hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và Wifi công cộng hiện đại, phục vụ du khách và người dân...

Hợp phần Đường phố thông minh thuộc Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”. Hợp phần Đường phố thông minh được Chủ tịch UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 24/7/2023, với mục tiêu thúc đẩy sáng kiến phát triển thành phố thông minh, gắn với định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững. Dự án hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cho du khách và cải thiện đời sống của người dân tại các điểm đến du lịch của thành phố Huế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô Hợp phần bao gồm ba hạng mục chính: hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống camera giám sát và hệ thống Wifi công cộng dọc bờ sông Hương. Về chiếu sáng, hệ thống đèn Led thông minh, đèn Led dải ngân hà, đèn chiếu sáng cảnh quan bằng máy chiếu GOBO đã được lắp đặt tại các khu vực: phía Đông và Tây cồn Dã Viên, Công viên Bùi Thị Xuân, Nhà hát sông Hương. Hạng mục giám sát được triển khai với 43 camera hiện đại, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ngoài ra, 44 trạm thu phát sóng chuyên dụng cũng được bố trí trong các công viên bên bờ sông Hương, cung cấp Wifi công cộng miễn phí cho người dân và du khách.

Sau thời gian tích cực triển khai, toàn bộ hạng mục đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và phù hợp với mỹ quan đô thị.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi dự án do KOICA tài trợ đã chính thức đưa vào vận hành. Ông nhấn mạnh mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở thông tin du lịch thông minh, tích hợp với các thiết bị công nghệ, góp phần hình thành một hệ thống quản lý đồng bộ, tăng cường hiệu quả khai thác và quảng bá tài nguyên văn hóa - du lịch của Huế.

Ông Lee Byunghwa, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành

Theo ông Lee Byunghwa, việc đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng và giám sát thông minh sẽ không chỉ làm đẹp không gian đô thị về ban đêm mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua tăng cường sức cạnh tranh của ngành du lịch thông minh. Đồng thời, dự án là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa thành phố Huế và KOICA, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định Hợp phần Đường phố thông minh là thành quả đầu tiên của Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh rằng đây là chuỗi tiếp nối các sản phẩm nhằm hiện thực hóa Quy hoạch chung và Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương do KOICA tài trợ. Dự án còn mang ý nghĩa đối ngoại khi thể hiện sự hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, được khẳng định tại cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 11/8/2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khánh thành Hợp phần đường phố thông minh thuộc dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả và bền vững từ KOICA. Đồng thời, ông kỳ vọng thành phố Huế sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác quốc tế trong quá trình triển khai những hợp phần tiếp theo. Dịp này, ông cũng biểu dương Ban Quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án và liên danh nhà thầu YUNGCHANG đã tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của hợp phần vừa được khánh thành.