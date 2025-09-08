Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Công nghiệp

Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

08/09/2025, 15:12

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10,5 ha tại xã Tân Lập và xã Khe Sanh. Công trình dự kiến có công suất phát điện 30 MW, công suất của mỗi tuabin gió sẽ được lựa chọn theo công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác.

Các hạng mục chính của dự án gồm hệ thống trụ tuabin gió, đường nội bộ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác. Dự án được cấp phép hoạt động trong thời hạn 50 năm. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công trong quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Những năm gần đây, Quảng Trị đã có bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Tính đến cuối tháng 7/2025, địa phương có 21 dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 994,2 MW. Bên cạnh đó, có 11 nhà máy thủy điện công suất 181,5 MW; 4 dự án điện mặt trời mặt đất công suất 159,2 MW (199 MWp) cùng hơn 1.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 126,7 MW.

Tổng cộng, công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn đạt 1.459,8 MW. Đây là kết quả quan trọng, đưa Quảng Trị trở thành một trong những địa phương đi đầu về phát triển năng lượng sạch ở khu vực miền Trung.

Sở Công Thương Quảng Trị cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh đến năm 2030 là 14.415 MW, giai đoạn 2031 – 2035 là 3.872,8 MW. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thu hút các dự án điện quy mô lớn, đa dạng loại hình.

Ngoài những dự án đã vận hành thương mại, Quảng Trị hiện có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Nổi bật là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, công suất 1.403 MW, cung cấp khoảng 8,5 tỷ kWh/năm. Công trình đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến đốt dầu chạy thử ngày 19/8/2025 và phát điện thương mại vào tháng 5/2026.

Tiếp đó là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng 1 (1.500 MW) do liên doanh T&T Group, HEC, KOGAS và KOSPO đầu tư, dự kiến vận hành giai đoạn 2028 – 2029, cung cấp khoảng 9,75 tỷ kWh/năm. Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (1.500 MW) do EVN làm chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến vận hành vào năm 2030.

Ngoài ra, dự án Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị (340 MW) do Gazprom EP International (Liên bang Nga) đầu tư, sử dụng khí tự nhiên, dự kiến sẽ vận hành vào năm 2030.

Đối với điện gió, hiện có 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, tổng công suất 424 MW. Trong đó, 3 dự án gồm Hướng Linh 4, Hải Anh và Tân Hợp với công suất 108 MW dự kiến sẽ vận hành vào cuối quý III/2025. Các dự án còn lại sẽ hoàn thành vào các năm 2026 – 2027.

Với loạt dự án đã, đang và sẽ triển khai, Quảng Trị đang khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Việc công bố kêu gọi đầu tư dự án Điện gió Hưng Bắc tiếp tục cho thấy địa phương kiên định với chiến lược phát triển bền vững, dựa vào năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại.

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

06:23, 08/09/2025

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

18:56, 04/09/2025

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Từ khóa:

Dự án điện năng lượng tái tạo Nhà máy Điện gió Hưng Bắc quảng trị

Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng

Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá phục vụ cho các dự án hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra những đề xuất quan trọng như tạo ra cơ chế cấp phép linh hoạt, mở rộng đối tượng không đấu giá quyền khai thác vật liệu xây dựng, tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng…

Công nghiệp Hà Nội: Từ bao cấp khó khăn tới hội nhập toàn cầu

Công nghiệp Hà Nội: Từ bao cấp khó khăn tới hội nhập toàn cầu

Ngày nay, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi sầm uất với cao ốc, cửa hàng san sát, ít ai hình dung nơi đây từng là cụm công nghiệp nổi tiếng bậc nhất Thủ đô – Cao Xà Lá (Cao su, Xà phòng, Thuốc lá). Ngay gần đó là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Nhà máy Giày Thượng Đình, Nhà máy Cơ khí Hà Nội cùng nhiều xí nghiệp lớn nhỏ khác, tạo nên một “hệ sinh thái” công nghiệp phong phú, cung cấp hàng loạt sản phẩm thiết yếu cho Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung suốt nhiều thập kỷ…

Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

Sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tại 34 địa phương trên cả nước đều cho thấy những tín hiệu tích cực…

Nghệ An: Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng mạnh

Nghệ An: Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng mạnh

Tháng 8/2025, kinh tế công nghiệp Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng khi nhiều sản phẩm chủ lực như micrô, dây cáp điện, điện sản xuất… đều tăng cao so với cùng kỳ...

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Dù đạt thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ USD ở mặt hàng xăng dầu, Mỹ vẫn cần nhập khẩu dầu thô...

