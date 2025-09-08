Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10,5 ha tại xã Tân Lập và xã Khe Sanh. Công trình dự kiến có công suất phát điện 30 MW, công suất của mỗi tuabin gió sẽ được lựa chọn theo công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác.

Các hạng mục chính của dự án gồm hệ thống trụ tuabin gió, đường nội bộ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác. Dự án được cấp phép hoạt động trong thời hạn 50 năm. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công trong quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Những năm gần đây, Quảng Trị đã có bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Tính đến cuối tháng 7/2025, địa phương có 21 dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 994,2 MW. Bên cạnh đó, có 11 nhà máy thủy điện công suất 181,5 MW; 4 dự án điện mặt trời mặt đất công suất 159,2 MW (199 MWp) cùng hơn 1.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 126,7 MW.

Tổng cộng, công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn đạt 1.459,8 MW. Đây là kết quả quan trọng, đưa Quảng Trị trở thành một trong những địa phương đi đầu về phát triển năng lượng sạch ở khu vực miền Trung.

Sở Công Thương Quảng Trị cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh đến năm 2030 là 14.415 MW, giai đoạn 2031 – 2035 là 3.872,8 MW. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thu hút các dự án điện quy mô lớn, đa dạng loại hình.

Ngoài những dự án đã vận hành thương mại, Quảng Trị hiện có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Nổi bật là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, công suất 1.403 MW, cung cấp khoảng 8,5 tỷ kWh/năm. Công trình đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến đốt dầu chạy thử ngày 19/8/2025 và phát điện thương mại vào tháng 5/2026.

Tiếp đó là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng 1 (1.500 MW) do liên doanh T&T Group, HEC, KOGAS và KOSPO đầu tư, dự kiến vận hành giai đoạn 2028 – 2029, cung cấp khoảng 9,75 tỷ kWh/năm. Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (1.500 MW) do EVN làm chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến vận hành vào năm 2030.

Ngoài ra, dự án Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị (340 MW) do Gazprom EP International (Liên bang Nga) đầu tư, sử dụng khí tự nhiên, dự kiến sẽ vận hành vào năm 2030.

Đối với điện gió, hiện có 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, tổng công suất 424 MW. Trong đó, 3 dự án gồm Hướng Linh 4, Hải Anh và Tân Hợp với công suất 108 MW dự kiến sẽ vận hành vào cuối quý III/2025. Các dự án còn lại sẽ hoàn thành vào các năm 2026 – 2027.

Với loạt dự án đã, đang và sẽ triển khai, Quảng Trị đang khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Việc công bố kêu gọi đầu tư dự án Điện gió Hưng Bắc tiếp tục cho thấy địa phương kiên định với chiến lược phát triển bền vững, dựa vào năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại.