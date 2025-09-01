Hai công trình mới tạo điểm nhấn cho thành phố huế dịp quốc khánh 2/9

Thành phố Huế đồng loạt khánh thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao và giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam. Hai công trình mới không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa – cộng đồng, mà còn mở rộng sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tối 1/9, tại phường Vỹ Dạ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ khánh thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách, mang đến không khí hội hè rực rỡ, sôi động giữa lòng đô thị di sản.

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế được phê duyệt từ năm 2023, tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2026. Công trình gồm hai hạng mục xây lắp chính: hạ tầng kỹ thuật bên ngoài và cải tạo nhà thi đấu bên trong.

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, vừa khánh thành, được khởi công ngày 16/7/2024 trên diện tích hơn 7 ha. Sau hơn một năm thi công, công trình đã cơ bản hoàn thiện các phân khu: quảng trường – văn hóa lễ hội rộng khoảng 15 nghìn m2 ở phía Nam; quảng trường – thể dục thể thao rộng 4 nghìn m2 ở phía Tây; quảng trường – triển lãm, trưng bày rộng 2 nghìn m2 ở phía Bắc; quảng trường – văn hóa cộng đồng rộng 13 nghìn m2 ở phía Đông; cùng khu vườn hoa thiết kế theo chủ đề bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Lãnh đạo thành phố tham quan khu vực nhạc nước của Quảng trường Văn hóa Thể thao. Ảnh: Hà Nguyên

Không gian xung quanh được bố trí bãi đỗ xe, lát đá tự nhiên, kết hợp cây xanh, thảm cỏ, tạo sự hài hòa với cảnh quan đô thị. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống nhạc nước ngoài trời. Trong đêm khánh thành, 20 tiết mục trình diễn âm nhạc – ánh sáng – nước phun kéo dài hơn 60 phút khiến khán giả nán lại đến cuối chương trình.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân phường Vỹ Dạ, xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi thành phố có một quảng trường hiện đại, vừa là nơi vui chơi, vừa có thể tổ chức sự kiện lớn”. Nhiều bạn trẻ cũng hào hứng ghi lại khoảnh khắc bên nhạc nước lung linh. Anh Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế, nói: “Không gian rất đẹp, tôi tin đây sẽ là điểm hẹn mới của giới trẻ Huế”.

Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành công trình Quảng trường Văn hóa Thể thao. Ảnh: Hà Nguyên

Đối với hạng mục cải tạo nhà thi đấu, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026, đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, công trình góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa – thể thao, tạo thêm trung tâm tổ chức các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Sáng cùng ngày, Công ty Eon Industry Việt Nam tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm tại Khu công nghiệp Gilimex (phường Phú Bài). Công trình nằm trong chuỗi dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy

Khởi công từ tháng 3/2024, giai đoạn 1 hoàn thiện trên diện tích đất hơn 20.000 m2, với tổng diện tích sàn 41.000 m2, tạo việc làm cho hơn 800 lao động. Nhà máy trang bị hiện đại, chuyên sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết, khúc côn cầu... Trong tháng 9 này, lô hàng đầu tiên sẽ xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Giai đoạn 2 của dự án, đang triển khai, sử dụng gần 15.000 m2 đất để xây dựng xưởng ép nhựa chính xác và dây chuyền sản xuất mũ bảo hiểm xe máy, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025 và đi vào hoạt động tháng 2/2026. Song song, doanh nghiệp cũng chuẩn bị đầu tư thêm nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ thể thao chuyên dụng với diện tích 39.000 m2, liền kề khu hiện tại.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Quý Phương đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để dự án phát huy hiệu quả, tuân thủ đúng quy hoạch, đất đai và môi trường. “Nhà máy giai đoạn 1 không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu mà còn mở thêm cơ hội việc làm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội thành phố Huế”, ông Phương khẳng định.