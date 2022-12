Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5: Nhận diện đúng nền kinh tế, tìm kịch bản tăng trưởng phù hợp

Đây là lần thứ 5 Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sự kiện này. Năm nay, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác của Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên và đột xuất theo chuyên đề.

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”, Diễn đàn Kinh tế lần thứ 5 sẽ thảo luận chuyên sâu về đảm bảo các cân đối lớn của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị và lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, năm 2022, Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP dự kiến đạt từ 8 - 8,2%. “Tuy nhiên chúng ta đang đối mặt với năm 2023 với rất nhiều khó khăn, thách thức khi bối cảnh khu vực và quốc tế sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và rất khó lường”, Trưởng Ban Kinh tế nhấn mạnh.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KHÓ KÉO DÀI SANG NĂM 2023

Khó khăn đầu tiên được nhận diện là sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế thế giới. Dấu hiệu suy thoái kinh tế đã xuất hiện ở nhiều nền kinh tế lớn của thế giới. Trong khi đó, lạm phát đang tăng nhanh cũng đang gây ra rất nhiều hệ lụy và tác động tới kinh tế và thương mại quốc tế.

“Đáng chú ý, sự suy giảm thương mại và đầu tư trên toàn cầu đang gây ra những tác động và hệ lụy tiêu cực đến các nền kinh tế nhất là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam”, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. "Để góp phần thực hiện các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương khoá XIII liên quan đến các phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng về kinh tế xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 nhằm đánh giá, nhận diện, thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả, những tồn tại hạn chế trong năm 2022. Đặc biệt, Diễn đàn sẽ tập trung phân tích chuyên sâu, làm rõ nguyên nhân và những bài học học kinh nghiệm".

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng Việt Nam cũng đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề nội tại chưa được giải quyết. Đó là những bất ổn của thị trường bất động sản, thị trường vốn và khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng; khả năng chống chịu trước những cú sốc; năng lực tự chủ của nền kinh tế…

Trong 11 tháng năm 2022, nền kinh tế duy trì đà phục hồi tốt. Đặc biệt, GDP quý 3/2022 có sự bật tăng mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai con số. Theo đánh giá, sự phục hồi mạnh mẽ có được nhờ Việt Nam kịp thời chuyển hướng, mở cửa trở lại nền kinh tế và việc triển khai các gói hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh.

“Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh chỉ là hiện tượng nhất thời bởi những yếu tố tạo nên phục hồi (như: xuất khẩu, du lịch, dịch vụ, sản xuất…) không tăng như những tháng trước và cũng khó kéo dài đến năm 2023 hay 2024”, ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), khẳng định.

Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phải nhận diện và đánh giá năm 2022 đúng với thực tế, tránh lạc quan quá mức sẽ dẫn tới không phù hợp với thực tế diễn biến của nền kinh tế.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2023 sẽ tập trung đánh giá chuyên sâu về sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch; những tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và cách thức Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực trong bối cảnh mới và lộ trình tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA). Cùng với đó, giá năng lượng, nguyên vật liệu gia tăng; chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt ở các nền kinh tế sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, có thể làm chậm lại quá trình xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh…

Dự kiến, Diễn đàn sẽ thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến để cùng thảo luận các vấn đề trên, từ đó đưa ra các nhận định, khuyến nghị và giải pháp giúp nền kinh tế vượt qua thách thức.

NHIỀU PHIÊN THẢO LUẬN CHUYÊN SÂU

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2023 gồm một phiên toàn thể và bốn phiên hội thảo chuyên đề. Phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào chiều 17/12/2022.

Năm báo cáo chính được trình bày tại phiên toàn thể, gồm: (1) Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022 và định hướng điều hành 2023, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày; (2) Triển vọng kinh tế thế giới 2023 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam, do Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) trình bày; (3) Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam 2023 qua đánh giá phản ứng chính sách vĩ mô của các nước và dự báo viễn cảnh kinh tế châu Á 2023, do Giám đốc ADB tại Việt Nam trình bày; (4) Ổn định tài chính, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế 2023, do Chủ tịch Quỹ VinaCapital trình bày; (5) Tăng tốc đầu tư công và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023, do Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam trình bày.

Tham gia phần thảo luận tại Phiên tổng thể có đại diện lãnh đạo các bộ và cơ quan ngang bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội…; đại diện lãnh đạo một số địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sơn La…); đại diện một số tổ chức quốc tế: WB, IMF, UNDP, ADB, ILO…; đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn tập trung vào bốn chủ đề: (1) Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới; (2) Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; (3) Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp; (4) Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023.

Chủ trì các hội thảo là đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tham gia tham luận là các diễn giả, nhà khoa học, các hiệp hội và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề 1 Chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới”, do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì. Hội thảo chuyên đề 1 tập trung thảo luận về kiến tạo không gian phát triển kinh tế mới thông qua đẩy nhanh triển khai đồng bộ và quyết liệt các chủ trương, định hướng về phát triển các vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để tạo thị trường và động lực phát triển mới trong năm 2023; đẩy nhanh chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng mới và đổi mới công tác truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội cho phát triển kinh tế năm 2023; phát huy và khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo; tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới năm 2023 thông qua đẩy nhanh tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo chuyên đề 2 Chủ đề “Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đồng chủ trì. Hội thảo tập trung thảo luận về: lành mạnh hóa thị trường tài chính Việt Nam để phát triển kinh tế bền vững - thực tiễn năm 2022 và những vấn đề đặt ra năm 2023; phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam: những bất cập, rủi ro, thách thức lớn và các khuyến nghị chính sách; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với yêu cầu bảo đảm ổn định tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô; lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023.

Hội thảo chuyên đề 3 Chủ đề “Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp”, do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì. Hội thảo tập trung thảo luận về: khơi thông nguồn lực đầu tư công để dẫn dắt tăng trưởng trong môi trường nhiều bất định năm 2023; triển vọng kinh tế vĩ mô 2023 và định hướng điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp; tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công – góc nhìn từ các địa phương; đón đầu và thúc đẩy dòng vốn tín dụng xanh, tài chính xanh tại Việt Nam.