Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo

Theo quy định, các dự án điện gió ngoài khơi còn chưa thực hiện khảo sát nên chưa thể lựa chọn nhà đầu tư…

Sau khi Thủ tướng Chính Phủ có quyết định điều chỉnh quy hoạch điện VIII, Hải Phòng đã thực hiện chính sách thu hút đầu tư phát triển điện gió, điện sinh khối nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, sớm đưa thành phố cảng trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo phía Bắc, phát triển các ngành dịch vụ liên quan.

TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH PHÍA BẮC

Theo quyết định 768/QĐ - TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng được quy hoạch loạt các nhà máy điện gió ngoài khơi, nhiệt điện LNG. Ngoài ra, Hải Phòng cũng đề xuất thành lập nhà máy điện rác với tổng công suất được dự kiến lên đến 12.080 MW.

Đối với quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi, giai đoạn đến năm 2030, Hải Phòng được phát triển 4 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất dự kiến 2.000 MW, gồm các dự án Bắc Bộ 1.1, 1.2, 1.3 và 2.1 (mỗi dự án công suất 500 MW). Giai đoạn đến năm 2050 phát triển 6 dự án có công suất 5.2000 MW điện gió ngoài khơi, gồm dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.4 công suất 700 MW, Bắc Bộ 2.2 công suất 500 MW cùng Bắc Bộ 4, 5,6, 7 (mỗi dự án có công suất 1.000 MW).

Về phát triển nhiệt điện LNG, Hải Phòng được quy hoạch với tổng công suất 4.800 MW. Trong đó, giai đoạn 2025 – 2030, xây dựng các nhà máy nhiệt điện LNG có công suất dự kiến 1.600 MW. Giai đoạn 2031- 2035, xây dựng các tổ máy phát điện LNG có tổng công suất dự kiến 3.200 MW. Sau khi quy hoạch điện lực được phê duyệt điều chỉnh, ngày 23/6/2025, Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho liên danh Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là Nhà đầu tư Dự án nhiệt điện LNG với tổng mức đầu tư 178.012 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đã đề xuất thành phố Hải Phòng cho triển khai 4 dự án điện gió ngoài khơi với công suất thiết kế 3.000 MW, tổng mức đầu tư hơn 324.182 tỷ đồng. Đó là dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1 và 3.1 (cùng có công suất thiết kế 500 MW), dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4, 5 (cùng có công suất thiết kế 1.000 MW).

Theo đề xuất của nhà đầu tư, các nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1, 4 và 5 được lắp đặt vịnh Bắc Bộ trên vùng biển Hải Phòng. Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1 dự kiến lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ trên vùng biển Quảng Ninh. Điểm thu gom công suất các Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1 và 3.1 được đề xuất lắp đặt tại trạm BB1 trên địa bàn Hải Phòng. Điểm thu gom công suất các Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4 và Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 5 được đề xuất lắp đặt tại tỉnh Hưng Yên (Thái Bình trước đây).

Theo quy hoạch, trong số 15 dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ (tổng công suất thiết kế dự kiến 11.200 MW), Hải Phòng được quy hoạch tới 10 dự án (tổng công suất dự kiến 7.200 MW, chiếm khoảng 64% công suất điện gió ngoài khơi phân bổ cho khu vực Bắc Bộ). Như vậy, khi các dự án được triển khai sẽ đưa Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển năng lượng sạch lớn nhất khu vực phía Bắc.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng được quy hoạch phát triển điện sản xuất từ rác có công suất dưới 50 MW một dự án. Trong đó, dự án Nhà máy điện rác Đình Vũ xử lý rác thải, phát điện với công suất khoảng 40 MW đã được mời gọi đầu tư. Dự án điện rác số 2 (dự kiến tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) có công suất phát điện khoảng 20MW cũng được nghiên cứu quy hoạch, đầu tư.

CHƯA THỂ TRIỂN KHAI VÌ VƯỚNG THỦ TỤC

Các dự án nhà máy điện gió ngoài khơi với công suất thiết kết lên tới hơn 3.000 MW tổng mức đầu tư hơn 324.182 tỷ đồng nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển 7.200 MW điện gió ngoài khơi tại Hải Phòng. Các dự án này đòi hỏi công nghệ cao, chi phí lớn, thời gian triển khai dài nhưng khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp đáng kể điện năng cho hệ thống điện quốc gia, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 58/2025/NĐ-CP, việc khảo sát điện gió ngoài khơi được thực hiện trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi đó, các Dự án phát triển điện gió ngoài khơi mới được quy hoạch trong quy hoạch phát triển điện, chưa được khảo sát nên Hải Phòng chưa thể lựa chọn nhà đầu tư theo đề xuất từ Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô.

Việc lựa chọn, quyết định đơn vị thực hiện khảo sát nhằm khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn để đánh giá điều kiện tự nhiên, đặc điểm của khu vực dự án và các công trình có liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Điện lực. Theo đó, điểm a quy định Thủ tướng Chính phủ giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát. Tại điểm b quy định, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ quy định việc lựa chọn đơn vị thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này).

Theo báo cáo của sở Công thương TP. Hải Phòng, đến nay, chưa có đơn vị khảo sát nào được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao khu vực biển ngoài 6 hải lý (tính từ mép nước biển thấp nhất) để khảo sát trên địa bàn phục vụ dự án phát triển điện gió ngoài khơi.

Thêm nữa, theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, điểm cập bờ (điểm thu gom công suất các nhà máy điện gió ngoài khơi) các nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4 và 5 được quy hoạch là trạm BB2 trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhưng nhà đầu tư lại đề xuất là trạm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (tỉnh Thái Bình trước đây). Điểm cập bờ của nhà máy điện điện gió ngoài khơi Bắc Bộ được quy hoạch là trạm BB3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhưng nhà đầu tư lại đề xuất đưa về trạm BB1 trên địa bàn TP. Hải Phòng. Như vậy, một số hạng mục đầu tư hạ tầng của các dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1, Bắc Bộ 4 và Bắc Bộ 5 được nhà đầu tư đề xuất chưa phù hợp quy hoạch điện lực được duyệt.

Đối với dự án nhiệt điện LNG công suất 4.800 MW với tổng mức đầu tư 178.012 tỷ đồng vừa được Hải Phòng cấp phép đầu tư cũng được xác định là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam trong chuỗi quy hoạch điện LNG, thậm chí thuộc nhóm nhà máy LNG hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án Nhiệt điện LNG Hải Phòng còn bao gồm rất nhiều hạng mục đầu tư đi kèm như đường dây giải toả công suất, cảng tiếp nhận tàu chở khí hoá lỏng, hệ thống kho, đường ống dẫn khí…