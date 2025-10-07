Hải Phòng: Ba chỉ tiêu kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra

Một trong ba chỉ tiêu đó là tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng luỹ kế 9 tháng mới đạt 11,59%.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, luỹ kế 9 tháng đầu năm, mặc dù thu ngân sách đạt cao, nhất là thu nội địa đã vượt dự toán Trung ương giao nhưng trong tổng số 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng còn tới 3 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra.

THU NỘI ĐỊA VƯỢT DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, hết 9 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 145.601 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 61.887 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán Trung ương giao. Thu nội địa ước đạt hơn 80.856 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán trung ương giao. Trong phần thu nội địa, thu tiền sử dụng đất 9 tháng ước đạt hơn 35.196 tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán trung ương giao.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 36 tỷ USD, bằng 72,4% kịch bản tăng trưởng kinh tế năm. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 29,67 tỷ USD, đạt 71,3% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng luỹ kế 9 tháng ước đạt 139,77 triệu tấn, đạt 65,6% kế hoạch đề ra. Trong tháng 9, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thực hiện đạt 225.177 tỷ đồng (vốn khu vực nhà nước hơn 33.869 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước hơn 97.871 tỷ đồng, vốn FDI hơn 95.436 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Hải Phòng đã có quyết định chủ trương đầu tư, thành lập mới 12 khu công nghiệp (Nomura 2, Vinh Quang, Tràng Duệ 3, Nam Tràng Cát, Tân Trào (giai đoạn 1), Ngũ Phúc (giai đoạn 1), Trấn Dương – Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Sân bay Tiên Lãng, Kim Thành 2 (giai đoạn 1), Hoàng Diệu, Bình Giang) tổng diện tích 3.203ha. Với 12 khu công nghiệp mới thành lập, Hải Phòng sau hợp nhất hiện có có 43 khu công nghiệp tổng diện tích 12.043ha.

Bên cạnh đó, trong quý 3/2025, Hải Phòng cũng thu hút được 4,34 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ ngành du lịch trong tháng 9 ước đạt hơn 4.514 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, ngành du lịch đã đón, phục vụ khoảng 11,88 triệu lượt du khách, doanh thu luỹ kế đạt 12.354 tỷ đồng. Ngoài ra, các chỉ tiêu về lao động, lượng doanh nghiệp thành lập mới, lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành… đều đạt chỉ tiêu đề ra trong 9 tháng đầu năm.

3 CHỈ TIÊU CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA

Trong các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm của thành phố Hải Phòng, có 3 chỉ tiêu quan trọng gồm chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giải ngân vốn đầu tư công và tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn vẫn chưa đạt được như kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội mà thành phố đã đề ra.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội, tỷ lệ tăng trưởng GRDP quý 3/2025 phải đạt 13,25%, luỹ kế tăng trưởng 9 tháng phải đạt 12,15% thì thì tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm của Hải Phòng mới đạt mức 12% Thủ tướng giao và mức 12,35% mà thành phố đề ra. Tuy nhiên, quý 3/2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng mới đạt 12,38%, luỹ kế 9 tháng mới đạt 11,59%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP tháng 9 và như 9 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra là do tỷ lệ tăng trưởng khu vực công nghiệp quý 3/2025 đạt thấp (14,68%) so với mục tiêu đề ra (17,05%). Ngoài ra còn do tốc độ tăng trưởng của khu vực xây dựng các tháng trước đây thấp. Nên dù tháng 9 khu vực công nghiệp xây dựng có tăng cũng không kéo được mức tăng trưởng luỹ kế 9 tháng bằng mục tiêu đề ra.

Tương tự, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 có mức tăng trưởng tới 18,64% (mức tăng trưởng tháng cao nhất nhiều năm trở lại đây) vì đây là thời điểm các doanh nghiệp lớn như LG Innotek, LG Display, Pegatron… đẩy mạnh sản xuất đơn hàng cuối năm. Mặc dù tháng 9 tăng cao nhưng do các tháng trước có tốc độ tăng trưởng thấp nên luỹ kế 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ có mức tăng trưởng 15,06%, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thu hút vốn đầu tư FDI tháng 9 mới đạt 160 triệu USD, luỹ kế 9 tháng mới đạt 2,086 tỷ USD, bằng 37,9% kế hoạch năm 2025 (thu hút 5,5 tỷ USD). Về giải ngân đầu tư công, tại Hải Phòng, các đơn vị như Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà, các sở Y tế, Khoa học và Công nghệ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, các ban quản lý dự án khu vực Tiên Lãng, Đồ Sơn được xác định có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung của cả thành phố.

Tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt giáo viên ở các môn học mới chưa được khắc phục triệt để. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại một số trường còn gặp khó khăn về quỹ đất…