Len Alpaca: Chất liệu bền vững mới cho mùa đông

Thứ Sáu, 21/11/2025
Minh Anh
21/11/2025, 22:10
Dù chất liệu len truyền thống vẫn giữ vị thế hàng đầu trong mùa đông và len cashmere luôn có sức hấp dẫn riêng, len Alpaca đang ngày càng nổi lên như loại sợi được nhiều nhà thiết kế lớn ưu tiên lựa chọn...
Alpaca là một loài lạc đà nhỏ sống ở vùng núi Andes của Nam Mỹ. Lông của chúng được sử dụng để sản xuất ra loại sợi Alpaca. Bên cạnh việc giữ ấm, len Alpaca có nhiều loại, từ bóng đến hiệu ứng xoăn tự nhiên với độ bền cao. Khi mùa đông 2025 - 2026 đang đến gần, với sự lăng xê của nhiều thương hiệu, có lẽ đã đến lúc chúng ta cất đi những chiếc áo len cũ kỹ và thử làm quen với len Alpaca.
Lông của Alpaca không tạo ra lanolin – lớp sáp tự nhiên có trong lông cừu có thể gây kích ứng, viêm da hoặc thậm chí gây mụn. Nhờ không chứa lanolin và có tính dị ứng thấp tự nhiên, sợi len Alpaca trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhiều người có làn da nhạy cảm.
Sợi Alpaca cũng mịn hơn và có kích thước nhỏ hơn, nhờ đó giảm ma sát và hạn chế gây khó chịu khi mặc. Bề mặt sợi mịn tự nhiên giúp chúng thấm hút ẩm tốt và chống mùi, cho phép người dùng hạn chế việc giặt sau mỗi lần mặc, từ đó kéo dài tuổi thọ của trang phục.
Xét về mặt hiệu năng, len Alpaca vừa giữ ấm tốt vừa bền. Nhờ cấu trúc dệt chặt hơn và sợi có khả năng chống mài mòn, len Alpaca trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nhà thiết kế.
Len Alpaca được xem là một trong những loại sợi động vật thân thiện với môi trường hơn. Điều này phần nào nhờ vào những đặc điểm thích nghi tự nhiên của loài Alpaca với môi trường Nam Mỹ – nơi chúng đa phần sinh sống.
Alpaca có bàn chân mềm thay vì lớp móng dày, giúp hạn chế xói mòn đất và giữ đồng cỏ khỏe mạnh hơn. Thói quen gặm cỏ nhẹ nhàng của chúng cũng tiêu tốn ít nước hơn so với nhiều loài động vật lấy len khác. Chúng còn thải ra ít khí methane hơn, giúp giảm dấu chân carbon tổng thể so với các loài sản xuất sợi khác.
Những đặc tính kể trên khiến sợi len Aalpaca được ưa chuộng bởi các nhà thiết kế, đồng thời góp phần vào tính bền vững chung của ngành. Ví dụ, do len Alpaca không chứa lanolin, nên không cần xử lý hóa chất mạnh để loại bỏ lớp sáp gây kích ứng như các loại len khác.
Quá trình xử lý hóa chất này đôi khi có thể làm rò rỉ các chất độc hại ra đất và nguồn nước xung quanh. Thêm vào đó, đặc tính bền bỉ của sợi cũng giúp trang phục mặc lâu hơn, góp phần giảm lượng hàng thời trang nhanh vốn thường kết thúc ở bãi rác.
Tính bền vững trong sản xuất len Alpaca còn mở rộng sang trách nhiệm xã hội đối với các cộng đồng bản địa - những hộ nuôi động vật và chế biến sợi. Các thương hiệu như PAKA, Sol Alpaca và thậm chí UNICEF đã hợp tác trực tiếp với các nghệ nhân bản địa, đảm bảo mức lương công bằng, công việc ổn định và bảo tồn các truyền thống chăn nuôi, dệt may tồn tại hàng thế kỷ.
Nhờ vậy, việc lựa chọn len Alpaca có thể mang lại tác động tích cực cho cả cộng đồng lẫn vùng đất họ sinh sống khắp Nam Mỹ - vùng sản xuất len Alpaca chính.
Sự linh hoạt của len Alpaca đã góp phần lớn vào sự nổi tiếng của nó trên thị trường thời trang, biến loại sợi này thành một lựa chọn tinh tế thay thế cho các sợi truyền thống như len, cotton hay thậm chí là cashmere. Các thương hiệu thủ công nhỏ lẻ cũng như các nhãn hiệu lớn đều đón nhận loại sợi này nhờ sự kết hợp giữa độ mềm mại, bền bỉ và khả năng giữ ấm.
Chẳng hạn, Fields Outfitting đã đưa sợi Alpaca trở thành sợi chủ đạo trong các sản phẩm len đan của họ, bao gồm cả những chiếc áo len Alpaca chải mềm trong bộ sưu tập gần đây nhất.
Các thương hiệu nổi tiếng như Soft Goat, Overland, SUITSUPPLY và Loro Piana cũng tích hợp len Alpaca vào các sản phẩm mùa lạnh, mang đến một lựa chọn cao cấp bên cạnh những loại sợi quen thuộc như len cừu non và cashmere.
Sự linh hoạt của sợi Alpaca còn vượt ra ngoài những chiếc áo len, khăn quàng và mũ beanie truyền thống. Khả năng điều chỉnh nhiệt tự nhiên và trọng lượng nhẹ của sợi khiến nó phù hợp với nhiều loại trang phục, từ các lớp áo mặc layer đến áo khoác nổi bật.
Chẳng hạn, PAKA dùng lông Alpaca làm lớp giữ ấm cho áo gile phao, chứng minh khả năng giữ nhiệt mà không gây cảm giác cồng kềnh, trong khi Arms of Andes sản xuất áo phông thể hiện được tính thoáng khí và khả năng mặc quanh năm của loại sợi này.
Ngay cả khi là món đồ sử dụng hàng ngày, len Alpaca vẫn thích ứng tốt với nhiều khí hậu và nhu cầu trong tủ quần áo, chứng minh rằng khả năng giữ ấm của nó không chỉ dành riêng cho các trang phục mùa đông.
Trong bối cảnh ngành thời trang đang chuyển hướng sang thiết kế "xanh" sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để sản xuất ra những quần áo và phụ kiện có tính bền vững, ngày càng nhiều người tiêu dùng cũng chú ý đến tác động của các phương thức sản xuất hàng hóa đối với môi trường.
Chuyên gia về tính bền vững tại tổ chức phi lợi nhuận Oxfam, Fee Gilfeather cảnh báo đến năm 2050, lượng khí thải carbon từ ngành dệt may được dự báo tăng 60%. Do đó, mức độ thay đổi trong ngành này cần nhanh hơn và ở quy mô rộng lớn hơn.
