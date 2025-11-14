Giới thượng lưu tập trung chi tiêu cho "xa xỉ vô hình"

Giới thượng lưu Trung Quốc đang từ bỏ những biểu tượng địa vị dễ nhận thấy để theo đuổi lối sống cá nhân hóa, tập trung vào sức khỏe toàn diện, giáo dục tinh hoa và các thực hành phong thuỷ...

Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện về xa xỉ gắn liền với giới thượng lưu Trung Quốc được kể qua những biểu tượng hữu hình đậm dấu ấn thương hiệu: túi Birkin, đồng hồ Rolex, hay siêu xe Ferrari. Những món đồ này từng là biểu tượng không thể phủ nhận của một cường quốc kinh tế mới nổi.

Nhưng giờ đây, một sự chuyển dịch sâu sắc – và đầy tiềm năng lợi nhuận – đang diễn ra. Giới tinh hoa sành sỏi nhất Trung Quốc đang vượt lên trên giá trị vật chất.

Đơn vị tiền tệ mới của họ không còn là tiền bạc, mà là thời gian; những biểu tượng địa vị mới không còn nằm trên kệ trưng bày, mà được trải nghiệm trong tâm trí và cơ thể. Giờ đây là kỷ nguyên của “xa xỉ vô hình” – nơi những khoản chi tiêu xa hoa nhất không để lại dấu vết vật chất nào. Giới thượng lưu đang tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn nhiều so với sự công nhận xã hội: đó là tuổi thọ, lợi thế và ý nghĩa sống.

CUỘC ĐUA SỨC KHỎE XA XỈ

Hành trình tìm kiếm sức khỏe của giới thượng lưu Trung Quốc đã vượt ra ngoài khái niệm “wellness” thông thường. Thị trường đã bước vào giai đoạn ứng dụng công nghệ cao và dữ liệu sinh học để theo đuổi mục tiêu trường thọ, thậm chí là “tăng cường sinh học” (bio-enhancement). Giờ đây, liệu pháp truyền vitamin phổ thông không còn đủ hấp dẫn — thay vào đó là những phác đồ chăm sóc toàn diện, chỉ dành riêng cho hội viên.

Thị trường chăm sóc sức khỏe đã bước vào giai đoạn ứng dụng công nghệ cao và dữ liệu sinh học .

TimeCure là một phòng khám trường thọ ra mắt năm 2023 tại Thượng Hải bởi nền tảng khoa học chống lão hóa TimePie (时光派). Nơi này cung cấp các giải pháp nội địa hóa dựa trên cơ sở khoa học, được phát triển từ mô hình của các phòng khám cao cấp tại Thụy Sĩ và Mỹ.

Theo công ty, trọng tâm của mô hình này là Time Ruler 3.0 (时光尺 3.0) — một công cụ đánh giá tuổi sinh học độc quyền, đo lường hơn 200 chỉ số sinh học trên năm khía cạnh: chuyển hóa, miễn dịch và viêm, tế bào, cơ quan và kiểu hình (phenotype).

Với phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu này, TimeCure có thể xác định chính xác “tuổi sinh học” của khách hàng và nhận diện các yếu tố cốt lõi gây lão hóa, từ đó thiết kế chiến lược cá nhân hóa để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Các dịch vụ dinh dưỡng bao gồm kế hoạch ăn uống cá nhân hóa và công thức bổ sung riêng biệt theo nhu cầu từng người. Các can thiệp y tế và lối sống bao quát từ hướng dẫn tập luyện, tối ưu hóa giấc ngủ đến hỗ trợ dược phẩm.

Về mặt công nghệ, phòng khám trang bị các thiết bị tiên tiến như: buồng trị liệu bằng lạnh (cryotherapy), buồng oxy cao áp (hyperbaric oxygen), bể nổi không trọng lực (zero-gravity float tanks), và buồng trị liệu ánh sáng. Sự kết hợp này tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, nhằm phòng ngừa sớm, lão hóa khỏe mạnh và kéo dài cả tuổi thọ lẫn sức khoẻ.

Giới tinh hoa sành sỏi nhất Trung Quốc đang vượt lên trên giá trị vật chất.

Đây không chỉ là chăm sóc sức khỏe phòng ngừa thông thường; mà còn là một khoản đầu tư vào nguồn vốn con người. Với các CEO và người điều hành kinh doanh, hiệu suất nhận thức và thể chất tối ưu có mối tương quan trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Cơ thể chính là tài sản tối thượng cần được tối ưu hóa.

GIÁO DỤC CÁ NHÂN HÓA

Nếu trường thọ tối ưu hóa bản thân, thì tư vấn giáo dục bảo đảm di sản cho thế hệ tiếp theo. Tại Trung Quốc, các gia đình thuộc giới thượng lưu xem giáo dục của con cái là ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng đầu tư mạnh tay để đảm bảo kết quả giáo dục tốt nhất.

Theo nhiều báo cáo về tài sản tư nhân từ Bain & Company và Ngân hàng China Merchants, giáo dục của con cái luôn nằm trong ba mục tiêu quản lý tài sản hàng đầu của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) Trung Quốc. Họ coi giáo dục là khoản đầu tư dài hạn, liên thế hệ, nhấn mạnh quá trình học tập cá nhân hóa, trải nghiệm quốc tế, phát triển toàn diện và đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo.

Các chương trình giáo dục cá nhân hóa vượt xa khuôn khổ của việc gia sư thông thường, hướng đến việc xây dựng một hình ảnh tuyển sinh toàn diện cho từng đứa trẻ. Nhiều gia đình cũng nhắm tới các trường danh giá và thiết kế lộ trình giáo dục nhiều giai đoạn, nhằm đảm bảo việc học trở thành di sản lâu dài của gia đình.

Giáo dục là khoản đầu tư trực tiếp nhằm duy trì tài sản dòng tộc của giới thượng lưu.

Xu hướng này cũng phản ánh nỗi lo ngại sâu sắc của giới tinh hoa: trong một thế giới ngày càng cạnh tranh và bất định, một tấm bằng danh giá được xem là thành trì cuối cùng để bảo vệ đặc quyền thừa kế của thế hệ sau. Đó là một khoản đầu tư trực tiếp nhằm duy trì tài sản dòng tộc và vốn xã hội.

GIÁ TRỊ TINH THẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ

Trong xã hội Trung Quốc hiện đại, những người có thu nhập cao ngày càng coi trọng đời sống tinh thần, phong thủy và thực hành Phật giáo. Không chỉ vì mê tín, họ coi đây là một phương thức để đạt được cân bằng tâm lý, điều hòa cảm xúc và tối ưu hóa các nguồn lực xã hội.

Phong thủy, với tư cách là một hệ thống triết lý và môi trường học ăn sâu trong văn hóa Trung Hoa, nhấn mạnh sự hòa hợp giữa trời và người. Trong nhiều thế hệ, giới thượng lưu Trung Quốc luôn đầu tư mạnh mẽ vào việc thiết kế nhà ở, văn phòng hay sắp đặt môi trường sống sao cho phù hợp với nguyên tắc phong thủy, nhằm tối ưu hóa vận khí, sức khỏe và thành công trong công việc.

Ngày nay, khát khao tìm kiếm sự bình an nội tại và cân bằng cuộc sống đã thúc đẩy một ngành công nghiệp tư vấn tinh thần phát triển mạnh, với các cố vấn, chuyên gia, “guru” và hướng dẫn viên tâm linh — bao gồm cả thầy bói và nhà sư Phật giáo — phục vụ riêng cho giới thượng lưu Trung Quốc đang tìm cách định hướng cuộc đời.

Một số người giàu thậm chí chi hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi tháng cho các dịch vụ như thôi miên trị liệu, luyện thở (breathwork), hay bát tự (八字) — một phương pháp chiêm tinh cổ truyền của Trung Hoa phân tích vận mệnh con người dựa trên dữ liệu ngày, giờ sinh.

Giới thượng lưu coi trọng đời sống tinh thần, phong thủy và thực hành Phật giáo.

Người tiêu dùng xa xỉ Trung Quốc đang trải qua một cuộc “phục hưng giá trị”. Những biểu tượng danh vọng hữu hình đang dần được thay thế bằng những giá trị vô hình như thời gian, sức khỏe, tri thức và sự an yên nội tâm. Thị trường xa xỉ Trung Quốc cũng đang bước vào giai đoạn trưởng thành, chuyển từ tìm kiếm sự công nhận bên ngoài sang hướng tới sự viên mãn bên trong.

Đối với các thương hiệu toàn cầu, tương lai không còn nằm ở việc nắm bắt chiếc túi “hot” tiếp theo, mà ở việc thấu hiểu những khát khao sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Những thương hiệu chiến thắng sẽ là những thương hiệu giúp khách hàng xây dựng một cuộc sống "giàu có" hơn — chứ không chỉ là một tủ đồ xa hoa hơn.