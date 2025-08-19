Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Điều gì xảy ra nếu kinh tế Mỹ đình lạm?

Ngọc Trang

19/08/2025, 15:35

Trong một cuộc khảo sát của BofA Global Research với các nhà đầu tư toàn cầu vào đầu tháng 8, khoảng 70% người được hỏi dự báo kinh tế Mỹ sẽ xảy ra đình lạm (stagflation) - tình trạng tăng trưởng trì trệ kết hợp lạm phát cao - trong vòng 12 tháng tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Những dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ có sự suy yếu, lạm phát lõi (core inflation) tăng mạnh và chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng đột biến càng củng cố cho mối lo về đình lạm.

Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu toàn cầu, bao gồm Mỹ, vẫn ở mức cao kỷ lục, trong khi thị trường trái phiếu tương đối yên ả. Điều này cho thấy không có nhiều sự hoảng loạn kể cả khi rủi ro đình lạm ở Mỹ đang ngày càng hiện rõ.

“Đình lạm nằm ở tâm lý của thị trường, chứ không phải ở giá cả”, bà Marie-Anne Allier, giám đốc quản lý tài sản thu nhập cố định tại công ty Carmignac, nhận xét.

Dưới đây là một số rủi ro chính với thị trường toàn cầu nếu kinh tế Mỹ xảy ra đình lạm, theo tổng hợp ý kiến từ các nhà phân tích của hãng tin Reuters.

RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Lạm phát dai dẳng, hoặc nỗi lo lạm phát, có thể tác động tiêu cực tới các trái phiếu kỳ hạn dài khi làm giảm giá trị thực của các khoản thanh toán lãi cố định theo thời gian.

Theo ông Paul Eitelman, giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu của công ty Russell Investments, các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm ngày càng lo ngại về tác động của lạm phát tới danh mục trái phiếu của họ.

“Nếu Mỹ có thêm một báo cáo việc làm yếu nữa, điều này sẽ làm tăng đáng kể mối lo về đình lạm”, ông Eitelman nói thêm.

Trái phiếu ở các thị trường khác cũng không tránh được tác động tiêu cực.

"Lãi suất và đường cong lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài của các nền kinh tế trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 có mối tương quan chặt chẽ”, ông Mayank Markanday, quản lý danh mục đầu tư tại Foresight Group, nhận xét. “Nếu trái phiếu kỳ hạn dài tại Mỹ ghi nhận một đợt bán tháo lớn, chúng ta có thể thấy tác động lan tỏa tại một số nền kinh tế khác”.

G7 gồm các quốc gia Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Trên thực tế, đã có một đợt bán tháo trái phiếu kỳ hạn dài tại một số thị trường lớn. Dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tại Mỹ, Đức và Anh có xu hướng giảm từ đầu năm đến nay, nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đang tăng.

Nếu tình trạng lạm phát cao khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định không giảm thêm lãi suất trong năm nay, trái phiếu kỳ hạn ngắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Fidelity International dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại trong năm nay và đình lạm là một trong hai kịch bản lõi của tập đoàn này. Dù vẫn lạc quan về các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ nhưng vào giữa tháng 7, bà Caroline Shaw, quản lý tài sản tại Fidelity International, đã quyết định mua thêm các sản phẩm phái sinh - cụ thể là quyền chọn bán - để đề phòng trường hợp các chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm.

Cũng giống trái phiếu, thị trường cổ phiếu toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng dù đình lạm chỉ xảy ra ở Mỹ.

Theo ông Michael Metcalfe, giám đốc chiến lược vĩ mô của công ty dịch vụ tài chính State Street, kể từ năm 1990, thị trường cổ phiếu toàn cầu giảm bình quân 15% vào những thời điểm dữ liệu về hoạt động sản xuất tại Mỹ suy giảm và giá cả tăng. 

Nhận định về việc giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng thời gian gần đây, ông Metcalfe cho rằng điều này phản ánh suy nghĩ của nhà đầu tư rằng “gián đoạn trong hệ thống giao dịch toàn cầu sẽ không ảnh hưởng tới lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn”.

“Thị trường đang phớt lờ những tin xấu và chỉ tập trung vào những tin tốt”, bà Kristina Hooper, chiến lược gia trưởng tại công ty Man Group, nhận xét. “Tương tự như khi nuôi con, mọi người chỉ muốn nhìn vào điều tốt nhất ở con mình. Thị trường có thể cũng đang như vậy”.

USD SUY YẾU

Ông Nabil Milali, quản lý danh mục đầu tư tại công ty Edmond de Rothschild Asset Management, cũng nhận định các dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hướng tới tình trạng đình lạm. Ông dự báo đồng USD sẽ suy yếu so với euro.

“Đình lạm sẽ gây ra rủi ro kép cho đồng bạc xanh vì tăng trưởng kinh tế yếu có thể khiến USD mất giá, còn lạm phát kéo dài làm giảm sức mua của đồng tiền này ở nước ngoài”, ông Milali nói thêm.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng euro đã tăng hơn 12% so với USD. Các đồng tiền khác như yên Nhật và bảng Anh cũng đang mạnh lên.

VẬY NÊN ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

Theo bà Hooper của Man Group, đình lạm có thể là một nguyên nhân nữa thúc đẩy nhà đầu tư tiếp tục mua vàng - vốn là loại tài sản được các nhà đầu tư lo lắng về nhiều loại rủi ro lựa chọn.

Còn theo ông Markanday của Foresight Group, ngoài vàng, một số tài sản phòng ngừa rủi ro lạm phát khác cũng được nhà đầu tư ưa chuộng như trái phiếu kỳ hạn ngắn.

Ông Eitelman của Russell cho biết nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đang chuyển sang các sản phẩm phái sinh phức tạp như hợp đồng hoán đổi lạm phát - loại tài sản tăng giá khi các chỉ số giá của nền kinh tế vượt một mức nhất định. Giá hợp đồng hoán đổi lạm phát kỳ hạn 2 năm tại Mỹ hiện đang ở gần mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Từ khóa:

đình lạm kinh tế mỹ

Đọc thêm

Điều gì xảy ra nếu kinh tế Mỹ đình lạm?

Điều gì xảy ra nếu kinh tế Mỹ đình lạm?

Trong một cuộc khảo sát của BofA Global Research với các nhà đầu tư toàn cầu vào đầu tháng 8, khoảng 70% người được hỏi dự báo kinh tế Mỹ sẽ xảy ra đình lạm (stagflation) - tình trạng tăng trưởng trì trệ kết hợp lạm phát cao - trong vòng 12 tháng tới...

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế quan kỷ lục 50% mà Washington áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ...

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh, cho thấy thách thức mà lĩnh vực thương mại của khu vực này phải đối mặt do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump...

Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine

Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày thứ Hai (18/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và giục nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Zelenskiy...

Bloomberg: Chính phủ Mỹ cân nhắc nắm 10% cổ phần Intel

Bloomberg: Chính phủ Mỹ cân nhắc nắm 10% cổ phần Intel

Nếu được thực hiện, thương vụ này sẽ đưa Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: