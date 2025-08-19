Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng giằng co trong lúc đồng USD mạnh lên

Điệp Vũ

19/08/2025, 09:08

Một nhà phân tích cho rằng giá vàng có khả năng tăng trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng dư địa tăng là hạn chế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ phiên đêm qua và tăng nhẹ vào sáng nay (19/8), khi đồng USD mạnh lên và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm xuống. Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ giằng co trong phạm vi hẹp trước khi diễn ra sự kiện quan trọng của Fed trong tuần này.

Lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 3.334,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 106,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.090 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.333 USD/oz, giảm 3,9 USD/oz so với chốt phiên ngày thứ Sáu, tương đương giảm hơn 0,1%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên đầu tuần với mức giảm 0,1%, còn 3.378 USD/oz.

Bước sang tuần này, kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang có chiều hướng giảm. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 83% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới, từ mức trên 90% trong tuần trước.

Dịch chuyển này đưa đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Hai, gây áp lực giảm giá lên vàng. Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức tăng hơn 0,3%, đạt 98,17 điểm. Sáng nay, chỉ số tiếp tục đi lên, có lúc đạt gần 98,3 điểm.

Mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed. Đầu tiên sẽ là biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư, tiếp đến là hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole vào ngày thứ Sáu. Thông tin từ biên bản cuộc họp Fed và phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị được kỳ vọng sẽ mang tới manh mối để nhà đầu tư định hình rõ nét hơn đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Liên quan tới tình hình địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Nhà Trắng để bàn giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp với mục đích tương tự với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Sáu ở Alaska. Cả hai cuộc gặp này đều chưa mang lại thỏa thuận nào và về cơ bản không có tác động đáng kể gì đến giá vàng.

“Thị trường vàng không có phản ứng gì nhiều với cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin. Tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong phạm vi. Sự kiện quan trọng tiếp theo là hội nghị của Fed”, nhà phân tích Edward Meir nhận xét với Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của công ty Heraeus cho biết nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đang sụt giảm, khiến giá vàng thiếu đi một động lực tăng giá quan trọng, nhưng một động thái giảm lãi suất sẽ tạo ra cú huých cho giá vàng.

Báo cáo này dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương mua ròng 166,5 tấn vàng trong quý 2/2025, mức thấp nhất kể từ quý 2/2022. Trong nửa đầu năm, khối này mua ròng 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Vàng tăng giá trong năm nay vì đồng USD yếu đi dù Fed chưa hạ lãi suất. Bởi vậy, nếu Fed hạ lãi suất, đồng USD sẽ giảm sâu hơn và giá vàng sẽ được hỗ trợ”, báo cáo của Heraeus viết.

Nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX cho rằng giá vàng có khả năng tăng trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng dư địa tăng là hạn chế. Trong một báo cáo, bà O’Connell tăng nhẹ dự báo bình quân giá vàng năm 2025 lên 3.115 USD/oz, cao hơn 1% so với dự báo mà bà đưa ra trước đó là 3.078 USD/oz.

Vị chuyên gia lưu ý rằng trong vòng 3 tháng trở lại đây, vàng chỉ dao động trong một phạm vi khoảng 8%. Bà cho rằng trong quý 3, giá vàng sẽ bình quân khoảng 3.320 USD/oz, nhưng trong quý 4, bình quân giá vàng sẽ chỉ đạt khoảng 3.000 USD/oz.

Từ khóa:

fed giá USD giá vàng

