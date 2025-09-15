Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Trụ lớn kiềm chế chỉ số, cổ phiếu vẫn tăng tốt, nhóm chứng khoán dẫn sóng

Kim Phong

15/09/2025, 12:09

Sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tiếp tục hãm đà tăng của VN-Index, nhưng không ngăn được phần còn lại của thị trường. Độ rộng thể hiện số tăng giá nhiều gấp 2,3 lần số giảm giá, với nhóm chứng khoán, bất động sản nổi bật.

Các cổ phiếu lớn tăng giảm không đều ảnh hưởng lớn tới chỉ số.
Các cổ phiếu lớn tăng giảm không đều ảnh hưởng lớn tới chỉ số.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,41%, thậm chí VN30-Index còn giảm 0,02%. Dù độ rộng của nhóm blue-chips vẫn khá tốt với 17 mã tăng/13 mã giảm, nhưng ảnh hưởng vốn hóa đang khá nặng.

VHM giảm 1,8%, VIC giảm 1,38%, VCB giảm 0,15% là 3 cổ phiếu trụ lớn nhất của chỉ số, lấy đi 3,7 điểm của VN-Index và 5,6 điểm của VN30-Index. Ngoài ra trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường thì CTG cũng giảm 0,2%, VPB, TCB, FPT, MBB tăng kém. Duy có BID tăng 2,08%, HPG tăng 1,83% là nổi bật.

Sự phân hóa sức mạnh của nhóm vốn hóa hàng đầu là lý do khiến VN-Index đang chậm dần tốc độ đi lên sau 4,5 phiên tăng. Các cổ phiếu tăng cũng không mang tính đại diện, ví dụ ngân hàng trừ BID, TPB,  thì đều kém, thậm chí còn tới 7 mã đỏ. Toàn bộ 27 mã nhóm này trên các sàn cũng chỉ có 8 mã xanh.

Dù vậy thị trường không hẳn là xấu. VN30-Index đỏ nhưng Midcap lại tăng 1,47%, Smallcap tăng 0,93%. Độ rộng sàn HoSE đang ghi nhận 221 mã tăng/95 mã giảm, co thấy dòng tiền vẫn vận động tốt ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Trong 221 cổ phiếu đang xanh, có 120 mã tăng vượt 1%, chiếm 50,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nói cách khác, phân bổ vốn vẫn đang dồn vào nhóm tăng giá, bên mua đẩy giá khá mạnh. Nhìn từ góc độ thanh khoản và giá, cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đang nổi bật.

VIX chốt giá kịch trần với thanh khoản 1.624 tỷ đồng dẫn đầu thị trường, giá quay trở lại vùng đỉnh cao lịch sử hồi cuối tháng 8. VND tăng 2,51% khớp 276,7 tỷ; VCI tăng 2,03% với 158,4 tỷ; HCM tăng 1,46% với 133,3 tỷ. Toàn nhóm chứng khoán chỉ 4 mã đỏ là TVB, DSE, AAS và WSS, nhưng tới gần 20 mã tăng quá 1%.

Cổ phiếu bất động sản cũng có nhiều đại diện xuất sắc như DIG tăng 2,65% khớp 344,2 tỷ; VCG tăng 1,11% với 201,9 tỷ; PDR tăng 1,69% với 172,6 tỷ… Nhóm thép cũng có HPG, NKG, HSG khá mạnh và giao dịch đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra một số cổ phiếu riêng lẻ cũng khá mạnh là MSN, GMD, IJC, CTD, GEX, VSC…

VnEconomy

Dòng tiền hoạt động khá mạnh ở nhóm vừa và nhỏ sáng nay, đóng góp 38% mức tăng thanh khoản của cả sàn HoSE. Sàn này có 19 cổ phiếu giao dịch vượt 200 tỷ đồng thì nhóm vừa và nhỏ cũng đóng góp 8 mã. Dù vậy so với hiệu ứng giá của nhóm blue-chips, cổ phiếu vừa và nhỏ mạnh hơn một cách thuyết phục.

Ở nhóm giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý vì hoặc cổ phiếu giảm nhẹ, hoặc thanh khoản không đáng kể. Trong 95 mã đang đỏ, chỉ có 8 mã giảm hơn 1% và có giao dịch quá 10 tỷ đồng. CII, HDB, VIC, VHM, MSB chiếm phần lớn giao dịch trong nhóm này.

Hiện thị trường đang lặp lại tình thế giao dịch của các phiên cuối tháng 8, đầu tháng 9 khi điểm số lên ít nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh. Điều này có mặt bất lợi là thiếu sức mạnh của các trụ, cơ hội để VN-Index đột phá lên đỉnh cao lịch sử mới là khó. Ngược lại, khả năng phân hóa của dòng tiền lại cho thấy tâm lý thị trường ổn định, nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro tìm kiếm cơ hội riêng lẻ thay vì quan tâm VN-Index có vượt 1700 điểm hay không.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mạnh áp lực bán, tổng giá trị xả ở HoSE còn 1.792,3 tỷ đồng, thấp nhất 12 phiên trở lại đây. Ngược lại phía mua tăng khoảng 13% so với phiên trước nên vị thế ròng chỉ còn -339,3 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là FPT -258,3 tỷ, MWG -111,5 tỷ, HPG -57,9 tỷ, SSI -46,7 tỷ, VCB -44,4 tỷ, DXG -41,7 tỷ. Phía mua ròng có VIX +197,4 tỷ, BID +58 tỷ, VPB +37,9 tỷ.

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

09:07, 15/09/2025

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

21:46, 14/09/2025

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

Xu thế dòng tiền: 1600 điểm đã là đáy?

10:10, 14/09/2025

Xu thế dòng tiền: 1600 điểm đã là đáy?

Từ khóa:

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm

Dự báo ba ngân hàng lớn tăng trưởng tín dụng lên tới 30% trong năm nay

Dự báo ba ngân hàng lớn tăng trưởng tín dụng lên tới 30% trong năm nay

Dự báo một số Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhiều khả năng sẽ có tốc độ tăng trưởng vượt trội 25 – 30% so với toàn ngành trong năm 2025.

Giá vàng tuần này: Kết quả cuộc họp Fed có thể gây biến động lớn

Giá vàng tuần này: Kết quả cuộc họp Fed có thể gây biến động lớn

Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng...

Nếu thanh khoản tăng, thị trường có khả năng vượt 1700 điểm lên đỉnh cao mới?

Nếu thanh khoản tăng, thị trường có khả năng vượt 1700 điểm lên đỉnh cao mới?

Nếu thanh khoản tăng dần, kịch bản cuối tháng 7 nhiều khả năng sẽ được lặp lại, thị trường có cơ hội để vượt ngưỡng 1700 điểm để đi tìm đỉnh cao mới như các thị trường lớn ở khu vực Châu Á cũng như chỉ số đại diện cho chứng khoán toàn cầu.

Hợp đồng tương lai VN100: Bước tiến mới của thị trường phái sinh Việt Nam

Hợp đồng tương lai VN100: Bước tiến mới của thị trường phái sinh Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đang sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới với sự ra mắt của sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, dự kiến vào tháng 10/2025.

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3168 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

