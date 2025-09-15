Trụ lớn kiềm chế chỉ số, cổ phiếu vẫn tăng tốt, nhóm chứng khoán dẫn sóng
Kim Phong
15/09/2025, 12:09
Sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tiếp tục hãm đà tăng của VN-Index, nhưng không ngăn được phần còn lại của thị trường. Độ rộng thể hiện số tăng giá nhiều gấp 2,3 lần số giảm giá, với nhóm chứng khoán, bất động sản nổi bật.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,41%, thậm chí VN30-Index
còn giảm 0,02%. Dù độ rộng của nhóm blue-chips vẫn khá tốt với 17 mã tăng/13 mã
giảm, nhưng ảnh hưởng vốn hóa đang khá nặng.
VHM giảm 1,8%, VIC giảm 1,38%, VCB giảm 0,15% là 3 cổ phiếu
trụ lớn nhất của chỉ số, lấy đi 3,7 điểm của VN-Index và 5,6 điểm của VN30-Index.
Ngoài ra trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường thì CTG cũng giảm 0,2%,
VPB, TCB, FPT, MBB tăng kém. Duy có BID tăng 2,08%, HPG tăng 1,83% là nổi bật.
Sự phân hóa sức mạnh của nhóm vốn hóa hàng đầu là lý do khiến
VN-Index đang chậm dần tốc độ đi lên sau 4,5 phiên tăng. Các cổ phiếu tăng cũng
không mang tính đại diện, ví dụ ngân hàng trừ BID, TPB, thì đều kém, thậm chí còn tới 7 mã đỏ. Toàn bộ
27 mã nhóm này trên các sàn cũng chỉ có 8 mã xanh.
Dù vậy thị trường không hẳn là xấu. VN30-Index đỏ nhưng
Midcap lại tăng 1,47%, Smallcap tăng 0,93%. Độ rộng sàn HoSE đang ghi nhận 221
mã tăng/95 mã giảm, co thấy dòng tiền vẫn vận động tốt ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Trong 221 cổ phiếu đang xanh, có 120 mã tăng vượt 1%, chiếm
50,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nói cách khác, phân bổ vốn vẫn đang dồn
vào nhóm tăng giá, bên mua đẩy giá khá mạnh. Nhìn từ góc độ thanh khoản và giá,
cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đang nổi bật.
VIX chốt giá kịch trần với thanh khoản 1.624 tỷ đồng dẫn đầu
thị trường, giá quay trở lại vùng đỉnh cao lịch sử hồi cuối tháng 8. VND tăng
2,51% khớp 276,7 tỷ; VCI tăng 2,03% với 158,4 tỷ; HCM tăng 1,46% với 133,3 tỷ. Toàn
nhóm chứng khoán chỉ 4 mã đỏ là TVB, DSE, AAS và WSS, nhưng tới gần 20 mã tăng
quá 1%.
Cổ phiếu bất động sản cũng có nhiều đại diện xuất sắc như
DIG tăng 2,65% khớp 344,2 tỷ; VCG tăng 1,11% với 201,9 tỷ; PDR tăng 1,69% với
172,6 tỷ… Nhóm thép cũng có HPG, NKG, HSG khá mạnh và giao dịch đều trên trăm tỷ
đồng mỗi mã. Ngoài ra một số cổ phiếu riêng lẻ cũng khá mạnh là MSN, GMD, IJC,
CTD, GEX, VSC…
Dòng tiền hoạt động khá mạnh ở nhóm vừa và nhỏ sáng nay, đóng
góp 38% mức tăng thanh khoản của cả sàn HoSE. Sàn này có 19 cổ phiếu giao dịch
vượt 200 tỷ đồng thì nhóm vừa và nhỏ cũng đóng góp 8 mã. Dù vậy so với hiệu ứng
giá của nhóm blue-chips, cổ phiếu vừa và nhỏ mạnh hơn một cách thuyết phục.
Ở nhóm giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý vì hoặc cổ
phiếu giảm nhẹ, hoặc thanh khoản không đáng kể. Trong 95 mã đang đỏ, chỉ có 8 mã
giảm hơn 1% và có giao dịch quá 10 tỷ đồng. CII, HDB, VIC, VHM, MSB chiếm phần
lớn giao dịch trong nhóm này.
Hiện thị trường đang lặp lại tình thế giao dịch của các phiên
cuối tháng 8, đầu tháng 9 khi điểm số lên ít nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh.
Điều này có mặt bất lợi là thiếu sức mạnh của các trụ, cơ hội để VN-Index đột
phá lên đỉnh cao lịch sử mới là khó. Ngược lại, khả năng phân hóa của dòng tiền
lại cho thấy tâm lý thị trường ổn định, nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro tìm
kiếm cơ hội riêng lẻ thay vì quan tâm VN-Index có vượt 1700 điểm hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mạnh áp lực bán, tổng
giá trị xả ở HoSE còn 1.792,3 tỷ đồng, thấp nhất 12 phiên trở lại đây. Ngược lại
phía mua tăng khoảng 13% so với phiên trước nên vị thế ròng chỉ còn -339,3 tỷ đồng,
thấp nhất 5 phiên. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là FPT -258,3 tỷ, MWG -111,5
tỷ, HPG -57,9 tỷ, SSI -46,7 tỷ, VCB -44,4 tỷ, DXG -41,7 tỷ. Phía mua ròng có VIX
+197,4 tỷ, BID +58 tỷ, VPB +37,9 tỷ.
