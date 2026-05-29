Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Đô thị châu Á và quyền lực văn hóa - kinh tế của shopping xa xỉ

Băng Sơn

29/05/2026, 16:53

Các thương hiệu thời trang toàn cầu ngày càng xem Hàn Quốc là một trung tâm gây ảnh hưởng về văn hóa, du lịch và mua sắm xa xỉ. Mới đây, Chanel đã lựa chọn đô thị này cho show diễn không chính thức của bộ sưu tập Métiers d'Art 2026…

Châu Á vẫn được xem là động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của ngành xa xỉ.
Châu Á vẫn được xem là động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của ngành xa xỉ.

Sự kiện diễn ra tại Centre Pompidou Hanwha ở Yeouido, đánh dấu lần tái dựng đầu tiên bộ sưu tập của Matthieu Blazy sau màn ra mắt tại New York. Giới chuyên gia đánh giá, đây không phải là một quyết định ngẫu nhiên mà phản ánh sự dịch chuyển trong chiến lược toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ.

Seoul giờ đây được xem như một điểm đến văn hóa có sức ảnh hưởng tương đương những kinh đô thời trang lâu đời. Sau khi khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại khu mua sắm cao cấp Cheongdam ở Seoul, thương hiệu thời trang Pháp Celine cũng chuyển đến một vị trí nổi bật hơn chỉ cách đó vài dãy phố.

Tọa lạc trong một tòa nhà hiện đại bảy tầng trên đại lộ Apgujeong-ro, được xem là một trong những tuyến phố mua sắm danh giá nhất Hàn Quốc, cửa hàng mới gây ấn tượng bằng những bức tường trắng tối giản, các mảng đá cẩm thạch, đồng thau mạ vàng bóng loáng, bề mặt phản chiếu và hệ thống nội thất mang cảm hứng kiến trúc Brutalist.

Xen giữa các không gian trưng bày là những tác phẩm thuộc Celine Art Project của các nghệ sĩ Benjamin Lallier, Matt Browning, Lukas Geronimas, Kim Yun Shin, John Duff, Eli Ping và Nicola Martini. Bên cạnh thời trang nam nữ, phụ kiện, giày dép và túi xách, cửa hàng còn giới thiệu nước hoa, đồ gia dụng và các dòng sản phẩm lifestyle cao cấp.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Sân khấu của Chanel Métiers d’Art 2026 được đặt tại không gian mới của Centre Pompidou Hanwha, Seoul.

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một cuộc chuyển địa điểm kinh doanh. Nhưng với ngành xa xỉ, việc một thương hiệu chấp nhận đầu tư hàng chục triệu USD để sở hữu vị trí tốt hơn trên cùng một tuyến phố thường phản ánh một chiến lược lớn hơn nhiều.

Trong ngành bán lẻ xa xỉ, vị trí của một flagship store luôn là chỉ báo chiến lược quan trọng. Khi các thương hiệu liên tục mở rộng hiện diện tại cùng một khu vực, điều đó cho thấy nơi ấy đã vượt khỏi vai trò của một thị trường tiêu dùng thông thường. Tại Cheongdam-dong, cuộc cạnh tranh hiện nay không khác nhiều so với những gì từng diễn ra trên đại lộ Montaigne ở Paris hay Fifth Avenue tại New York.

Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Prada, Bottega Veneta và Celine liên tục đầu tư vào các công trình mới, mở rộng diện tích và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Nhiều cửa hàng được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới, tích hợp phòng triển lãm, không gian nghệ thuật, quán cà phê và các dịch vụ cá nhân hóa dành cho khách hàng VIP.

Điều đáng chú ý là làn sóng đầu tư này diễn ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Theo các nghiên cứu của Bain & Company và Fondazione Altagamma, ngành hàng xa xỉ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau những năm tăng trưởng bùng nổ hậu đại dịch, nhưng châu Á vẫn được xem là động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của ngành nhờ sự mở rộng của tầng lớp giàu có và tầng lớp trung lưu thượng lưu.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Tại Cheongdam-dong, cuộc cạnh tranh hiện nay không khác nhiều so với những gì từng diễn ra trên đại lộ Montaigne ở Paris.

Trong bức tranh đó, Hàn Quốc giữ một vị trí đặc biệt. Với dân số khoảng 52 triệu người, quốc gia này không thể cạnh tranh với Trung Quốc về quy mô thị trường. Tuy nhiên, xét trên mức chi tiêu hàng xa xỉ bình quân đầu người, Hàn Quốc thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Các nghiên cứu của Morgan Stanley từng cho thấy người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ trên đầu người cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn khác.

Điều đó phản ánh một đặc điểm văn hóa sâu xa của xã hội Hàn Quốc. Tại đây, thời trang, làm đẹp và hình ảnh cá nhân không đơn thuần là sở thích tiêu dùng mà còn gắn với vị thế xã hội, cơ hội nghề nghiệp và bản sắc cá nhân. Hàng xa xỉ vì thế không chỉ là sản phẩm mà còn là công cụ giao tiếp văn hóa.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ giải thích hiện tượng này bằng sức mua. Hàn Quốc đã thành công trong việc biến tiêu dùng hàng hiệu thành một phần của trải nghiệm du lịch quốc gia. Những khu vực như Gangnam, Cheongdam-dong hay Myeong-dong không chỉ là trung tâm bán lẻ mà còn là điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể trải nghiệm đồng thời thời trang, làm đẹp, ẩm thực và làn sóng Hallyu.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Hàng xa xỉ được tiêu thụ thông qua những trải nghiệm văn hóa gắn với hình ảnh Hàn Quốc đương đại.

Kể từ sau đại dịch, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng, đặc biệt từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và Trung Đông. Với chính sách hoàn thuế thuận tiện, hạ tầng bán lẻ hiện đại và mật độ thương hiệu cao cấp dày đặc, Seoul ngày càng được xem như một thủ đô mua sắm xa xỉ của khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Tokyo, Singapore và Hong Kong.

Điều thực sự khiến các tập đoàn xa xỉ toàn cầu quan tâm là khả năng lan tỏa ảnh hưởng của Seoul. Một chiếc túi xuất hiện trong phim truyền hình, một bộ trang phục được thần tượng K-pop mặc hay một quán cà phê được các ngôi sao lui tới đều có thể nhanh chóng trở thành điểm đến của du khách quốc tế. Hàng xa xỉ vì thế còn được tiêu thụ thông qua những trải nghiệm văn hóa gắn với hình ảnh Hàn Quốc đương đại.

Nhờ sự bùng nổ của K-pop, những tín hiệu từ Seoul ngày nay có thể lan tới Bangkok, Jakarta, Dubai, London hay New York chỉ trong vài giờ thông qua TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng số khác. Đây là dạng quyền lực mềm mà không thị trường nào ở châu Á hiện nay có thể tái tạo ở quy mô tương tự.

Điều thực sự khiến các tập đoàn xa xỉ toàn cầu quan tâm là khả năng lan tỏa ảnh hưởng của Seoul. 
Điều thực sự khiến các tập đoàn xa xỉ toàn cầu quan tâm là khả năng lan tỏa ảnh hưởng của Seoul. 

Ở góc độ kinh tế, điều này tạo nên một vòng tuần hoàn đặc biệt: văn hóa đại chúng thu hút du khách, du khách thúc đẩy tiêu dùng xa xỉ, còn sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của Seoul như một trung tâm văn hóa và mua sắm của châu Á.

Trong bối cảnh ngành xa xỉ toàn cầu đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ, khả năng tạo ra ảnh hưởng văn hóa đang trở thành tài sản chiến lược không kém doanh thu cho các đô thị. Nếu Paris là nơi thời trang được khai sinh, Milan là nơi nó được chế tác, New York là nơi nó được thương mại hóa, thì Seoul đang dần trở thành nơi ảnh hưởng của nó được khuếch đại.

Trong kỷ nguyên mà quyền lực văn hóa quan trọng không kém quyền lực kinh tế, đây có thể là lý do khiến những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới tiếp tục đặt cược vào châu Á. Bởi xét cho cùng, ngành xa xỉ ngày nay không chỉ bán quần áo, túi xách hay trang sức. Họ đang bán sự chú ý, khát vọng và ảnh hưởng văn hóa. Và trong cuộc cạnh tranh đó, Seoul đã trở thành một trong những sân khấu quan trọng nhất của thế giới.

Ngành thời trang thế giới đang "chiếm lĩnh" các bảo tàng

18:33, 26/05/2026

Ngành thời trang thế giới đang

Tham vọng tái định nghĩa đế chế xa xỉ từ Hollywood

18:18, 21/05/2026

Tham vọng tái định nghĩa đế chế xa xỉ từ Hollywood

Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận

17:00, 20/05/2026

Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận

Từ khóa:

ảnh hưởng văn hóa Hàn Quốc đô thị châu Á thời trang xa xỉ tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Thời trang cao cấp vẫn không thể từ bỏ sợi polyester?

Thời trang cao cấp vẫn không thể từ bỏ sợi polyester?

Trong khi các thương hiệu thời trang bình dân chịu tác động trực tiếp vì chi phí sợi polyester, phân khúc thời trang xa xỉ cũng đang đối mặt với một thực tế không thể né tránh: những thiết kế đỉnh cao của họ vẫn phụ thuộc vào loại sợi “rẻ tiền” này...

Ngành thời trang thế giới đang

Ngành thời trang thế giới đang "chiếm lĩnh" các bảo tàng

Trong nhiều năm, các bộ sưu tập Cruise từng được xem là “mùa phụ” của ngành thời trang, chủ yếu phục vụ giới khách hàng giàu có du lịch giữa mùa và nhu cầu thương mại tại các resort cao cấp...

Nam giới Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc bản thân

Nam giới Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc bản thân

Hôn nhân muộn, lối sống độc thân và nền kinh tế "tự thưởng" đang tái cấu trúc hành vi chi tiêu của người tiêu dùng nam giới tại Trung Quốc theo hướng chưa từng có tiền lệ...

Tham vọng tái định nghĩa đế chế xa xỉ từ Hollywood

Tham vọng tái định nghĩa đế chế xa xỉ từ Hollywood

Không đơn thuần là một show diễn thời trang, Dior Cruise 2027 được xem như tuyên ngôn chiến lược đầu tiên của Anderson dành cho nhà mốt Pháp. Việc Dior chọn Los Angeles thay vì Paris, Rome phản ánh sự dịch chuyển quyền lực mềm của thời trang xa xỉ toàn cầu…

Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận

Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận

Doanh thu của Burberry đạt 2,42 tỷ bảng Anh trong năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 28/3 vừa qua. Mặc dù tăng trưởng không đáng kể so với năm trước, lợi nhuận đã được cải thiện và công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu trong năm 2027…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ-Iran chờ Tổng thống Trump phê duyệt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Thế giới

2

Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu sắp tụt xuống mức nguy hiểm trong vài tuần tới

Thế giới

3

Nhật Bản: Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang định hình lại thị trường tài chính

Thế giới

4

Hà Tĩnh khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

5

TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy