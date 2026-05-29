Đô thị châu Á và quyền lực văn hóa - kinh tế của shopping xa xỉ
Băng Sơn
29/05/2026, 16:53
Các thương hiệu thời trang toàn cầu ngày càng xem Hàn Quốc là một trung tâm gây ảnh hưởng về văn hóa, du lịch và mua sắm xa xỉ. Mới đây, Chanel đã lựa chọn đô thị này cho show diễn không chính thức của bộ sưu tập Métiers d'Art 2026…
Sự kiện diễn ra tại Centre Pompidou Hanwha ở Yeouido, đánh dấu
lần tái dựng đầu tiên bộ sưu tập của Matthieu Blazy sau màn ra mắt tại New
York. Giới chuyên gia đánh giá, đây không phải là một quyết định ngẫu nhiên mà
phản ánh sự dịch chuyển trong chiến lược toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ.
Seoul giờ đây được xem như một điểm đến văn hóa có sức ảnh hưởng tương
đương những kinh đô thời trang lâu đời. Sau khi khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại khu mua sắm
cao cấp Cheongdam ở Seoul, thương hiệu thời trang Pháp Celine cũng chuyển đến một
vị trí nổi bật hơn chỉ cách đó vài dãy phố.
Tọa lạc trong một tòa nhà hiện đại
bảy tầng trên đại lộ Apgujeong-ro, được xem là một trong những tuyến phố mua sắm
danh giá nhất Hàn Quốc, cửa hàng mới gây ấn tượng bằng những bức tường trắng tối
giản, các mảng đá cẩm thạch, đồng thau mạ vàng bóng loáng, bề mặt phản chiếu và
hệ thống nội thất mang cảm hứng kiến trúc Brutalist.
Xen giữa các không gian trưng bày là những tác phẩm thuộc
Celine Art Project của các nghệ sĩ Benjamin Lallier, Matt Browning, Lukas
Geronimas, Kim Yun Shin, John Duff, Eli Ping và Nicola Martini. Bên cạnh thời
trang nam nữ, phụ kiện, giày dép và túi xách, cửa hàng còn giới thiệu nước hoa,
đồ gia dụng và các dòng sản phẩm lifestyle cao cấp.
Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một cuộc chuyển địa điểm kinh
doanh. Nhưng với ngành xa xỉ, việc một thương hiệu chấp nhận đầu tư hàng chục
triệu USD để sở hữu vị trí tốt hơn trên cùng một tuyến phố thường phản ánh một
chiến lược lớn hơn nhiều.
Trong ngành bán lẻ xa xỉ, vị trí của một flagship store luôn
là chỉ báo chiến lược quan trọng. Khi các thương hiệu liên tục mở rộng hiện diện
tại cùng một khu vực, điều đó cho thấy nơi ấy đã vượt khỏi vai trò của một thị
trường tiêu dùng thông thường. Tại Cheongdam-dong, cuộc cạnh tranh hiện nay
không khác nhiều so với những gì từng diễn ra trên đại lộ Montaigne ở Paris hay
Fifth Avenue tại New York.
Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Prada, Bottega Veneta
và Celine liên tục đầu tư vào các công trình mới, mở rộng diện tích và nâng cấp
trải nghiệm khách hàng. Nhiều cửa hàng được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng
đầu thế giới, tích hợp phòng triển lãm, không gian nghệ thuật, quán cà phê và
các dịch vụ cá nhân hóa dành cho khách hàng VIP.
Điều đáng chú ý là làn sóng đầu tư này diễn ra trong bối cảnh
thị trường xa xỉ toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Theo các nghiên cứu của
Bain & Company và Fondazione Altagamma, ngành hàng xa xỉ đang bước vào giai
đoạn điều chỉnh sau những năm tăng trưởng bùng nổ hậu đại dịch, nhưng châu Á vẫn
được xem là động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của ngành nhờ sự mở rộng
của tầng lớp giàu có và tầng lớp trung lưu thượng lưu.
Trong bức tranh đó, Hàn Quốc giữ một vị trí đặc biệt. Với
dân số khoảng 52 triệu người, quốc gia này không thể cạnh tranh với Trung Quốc
về quy mô thị trường. Tuy nhiên, xét trên mức chi tiêu hàng xa xỉ bình quân đầu
người, Hàn Quốc thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Các nghiên cứu của
Morgan Stanley từng cho thấy người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ trên đầu
người cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn khác.
Điều đó phản ánh một đặc điểm văn hóa sâu xa của xã hội Hàn
Quốc. Tại đây, thời trang, làm đẹp và hình ảnh cá nhân không đơn thuần là sở
thích tiêu dùng mà còn gắn với vị thế xã hội, cơ hội nghề nghiệp và bản sắc cá
nhân. Hàng xa xỉ vì thế
không chỉ là sản phẩm mà còn là công cụ giao tiếp văn hóa.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ giải thích hiện tượng này bằng
sức mua. Hàn Quốc đã thành công trong việc biến tiêu dùng
hàng hiệu thành một phần của trải nghiệm du lịch quốc gia. Những khu vực như
Gangnam, Cheongdam-dong hay Myeong-dong không chỉ là trung tâm bán lẻ mà còn là
điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể trải nghiệm đồng thời thời trang, làm đẹp,
ẩm thực và làn sóng Hallyu.
Kể từ sau đại dịch, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc phục hồi
nhanh chóng, đặc biệt từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và Trung Đông. Với
chính sách hoàn thuế thuận tiện, hạ tầng bán lẻ hiện đại và mật độ thương hiệu
cao cấp dày đặc, Seoul ngày càng được xem như một thủ đô mua sắm xa xỉ của khu
vực, cạnh tranh trực tiếp với Tokyo, Singapore và Hong Kong.
Điều thực sự khiến các tập đoàn xa xỉ toàn cầu quan tâm là khả năng lan tỏa ảnh hưởng của Seoul. Một chiếc túi xuất hiện trong phim truyền
hình, một bộ trang phục được thần tượng K-pop mặc hay một quán cà phê được các
ngôi sao lui tới đều có thể nhanh chóng trở thành điểm đến của du khách quốc tế.
Hàng xa xỉ vì thế còn được tiêu thụ thông
qua những trải nghiệm văn hóa gắn với hình ảnh Hàn Quốc đương đại.
Nhờ sự bùng nổ của K-pop, những tín hiệu từ Seoul
ngày nay có thể lan tới Bangkok, Jakarta, Dubai, London hay New York chỉ trong
vài giờ thông qua TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng số khác. Đây là dạng
quyền lực mềm mà không thị trường nào ở châu Á hiện nay có thể tái tạo ở quy mô
tương tự.
Ở góc độ kinh tế, điều này tạo nên một vòng tuần hoàn đặc biệt:
văn hóa đại chúng thu hút du khách, du khách thúc đẩy tiêu dùng xa xỉ, còn sự
hiện diện của các thương hiệu toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của
Seoul như một trung tâm văn hóa và mua sắm của châu Á.
Trong bối cảnh ngành xa xỉ toàn cầu đang đối mặt với tốc độ
tăng trưởng chậm lại và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ, khả
năng tạo ra ảnh hưởng văn hóa đang trở thành tài sản chiến lược không kém doanh
thu cho các đô thị. Nếu Paris là nơi thời trang được khai sinh, Milan là nơi nó
được chế tác, New York là nơi nó được thương mại hóa, thì Seoul đang dần trở
thành nơi ảnh hưởng của nó được khuếch đại.
Trong kỷ nguyên mà quyền lực văn hóa quan trọng không kém
quyền lực kinh tế, đây có thể là lý do khiến những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế
giới tiếp tục đặt cược vào châu Á. Bởi xét cho cùng, ngành xa xỉ ngày nay
không chỉ bán quần áo, túi xách hay trang sức. Họ đang bán sự chú ý, khát vọng
và ảnh hưởng văn hóa. Và trong cuộc cạnh tranh đó, Seoul đã trở thành một trong
những sân khấu quan trọng nhất của thế giới.
Thương hiệu xa xỉ châu Âu chuyển mình vì mục tiêu lợi nhuận
Trong khi các thương hiệu thời trang bình dân chịu tác động trực tiếp vì chi phí sợi polyester, phân khúc thời trang xa xỉ cũng đang đối mặt với một thực tế không thể né tránh: những thiết kế đỉnh cao của họ vẫn phụ thuộc vào loại sợi “rẻ tiền” này...
