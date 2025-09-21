Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Ngày 20/9, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã tổ chức đối
thoại cùng cổ đông trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên cho niên độ tài
chính 2025 - 2026.
Theo ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, xu hướng đô
thị hoá đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, mức độ đô thị hoá đã đạt 40%
(cùng thời điểm này mức đô thị hoá của Trung Quốc đang là 66%), mức này tương
đương với mức đô thị hoá của Trung Quốc năm 2004. Ước tính tới năm 2032, mức độ
đô thị hoá tại Việt Nam dự kiến lên 50%, vì vậy kỳ vọng xu hướng đô thị hoá của
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 20 năm tiếp theo.
Việc đô thị hoá không chỉ hình thành khu vực thành thị mà còn
cả phát triển đường xá, sân bay, trường học, bệnh viện…, để hình dung 10 - 15 năm
tới của Việt Nam, nhà đầu tư hãy nhìn sang Trung Quốc, đây sẽ là bối cảnh đô thị
hoá của Việt Nam trong tương lai.
Vì vậy, ông Bolat Duisenov bày tỏ sự lạc quan về triển vọng ngành xây dựng trong thời gian tới, đây cũng sẽ là cơ hội cho các kỹ sư của Coteccons có nhiều dự
án, nhiều thử thách mới trong tương lai.
Mặt khác, ông Bolat Duisenov cho biết Việt Nam có dân số trẻ,
lao động kỹ thuật cao ngày càng nhiều, Việt Nam cũng có lợi thế vị trí địa lý
phát triển lĩnh vực logistics và Chính phủ đang tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp phát triển, vì vậy ngành công nghiệp cao đang được chú trọng phát
triển.
“Hiện có tới 60% dòng vốn FDI vào Việt Nam tập trung vào lĩnh
vực công nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng
có năng lực, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới. Đồng thời, Việt Nam đang dần
khẳng định vai trò của mình trong bức tranh toàn cầu”, ông Bolat Duisenov nhận định.
Bên cạnh đó, ông Bolat Duisenov cho biết qua tìm hiểu, các
công ty xây dựng đến từ quốc gia hiện diện, công ty xây dựng lớn tập trung tại
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai Cập…, các công ty xây dựng này có nhiều điểm tương đồng
với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, trình độ và chất lượng kỹ sư Việt Nam
không thua kém các quốc gia, hệ thống quản lý của Coteccons và của ngành hoàn
toàn cạnh tranh trên toàn cầu.
Về vấn đề kế hoạch thoái vốn Ricons, ông Bolat Duisenov cho
biết thực tế, Coteccons đang là cổ đông tại Ricons, nhưng không có đại diện
trong ban điều hành, ban kiểm soát. Công ty muốn thoái vốn nhưng phải đợi thời
điểm và mức giá hợp lý khi công bằng cho Coteccons thì mới thực hiện.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 4 năm tài chính 2025
Coteccons ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực nhờ tập trung vào thi công
hiệu quả và bàn giao đúng tiến độ các dự án trọng điểm.
Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý 4 năm tài chính
2025 đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 12 tháng ước
đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước.
Lợi nhuận gộp quý 4 năm tài chính 2025 đạt 216 tỷ đồng,
lũy kế 12 tháng ước đạt 778 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Theo
đó, tỷ suất lợi nhuận gộp quý 4 năm tài chính 2025 ở mức 2,58%, cả
năm đạt 3,13%.
Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm tài chính
2025 đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm
ước đạt 454 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm trước.