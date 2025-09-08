Đồ uống chức năng trở thành xu hướng

Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe, các loại đồ uống chức năng mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất đang bùng nổ…
Tháng trước, tập đoàn đồ uống PepsiCo đã ra mắt một loại nước ngọt hoàn toàn khác biệt: Prebiotic Cola. Sản phẩm chỉ chứa 30 calo, không có chất tạo ngọt nhân tạo và bổ sung 3 gram chất xơ prebiotic. Đây được xem là phản ứng của PepsiCo trước làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường đồ uống chức năng trong những năm gần đây.
Trước khi ra mắt Prebiotic Cola, vào tháng 5 năm nay, tập đoàn này đã chi 1,95 tỷ USD để mua lại hãng nước ngọt bổ sung men prebiotic Poppi. Hồi tháng 2, Celsius Holdings – chủ sở hữu thương hiệu nước tăng lực Celsius – cũng đã thâu tóm dòng đồ uống chức năng dinh dưỡng Alani Nu với giá 1,8 tỷ USD.
Sự phát triển mạnh mẽ của đồ uống chức năng được dự báo sẽ tiếp diễn trên toàn thị trường đồ uống thế giới. Hiện tại, ngành đồ uống chức năng đã đạt giá trị 149,75 tỷ USD vào năm 2024 và được dự đoán sẽ tăng lên 248,5 tỷ USD vào năm 2030.
Bà Jennifer Creevy, Giám đốc mảng thực phẩm và đồ uống tại WGSN, cho rằng sự bùng nổ của đồ uống chức năng là sự mở rộng của xu hướng chung: tìm kiếm những sản phẩm mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt nhưng không tốn nhiều công sức.
“Cũng giống như đồ ăn vặt chức năng đang ngày càng phát triển, người tiêu dùng giờ đây muốn thức uống của họ vừa tiện lợi vừa có lợi cho sức khỏe. Những loại đồ uống này đang vượt qua ranh giới thể loại, từ trà, cà phê cho đến các loại đồ uống pha sẵn,” bà Jennifer nhận định.
KẾT HỢP NHIỀU LỢI ÍCH TRONG MỘT SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG
Thương hiệu đồ uống chức năng AG1 là một ví dụ điển hình cho chiến lược này. Doanh thu hằng năm của thương hiệu đạt 600 triệu USD vào năm 2024, tăng gấp ba lần so với 160 triệu USD năm 2021.
Ngay từ khi ra mắt, AG1 đã định vị sản phẩm như một thứ dễ dàng bổ sung vào thói quen ăn uống hằng ngày của khách hàng: bột rau xanh thuần chay, không GMO, không gluten, dùng vào buổi sáng và được quảng bá giúp tăng năng lượng, củng cố hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.
Bà Kat Cole, Giám đốc điều hành AG1, cho rằng thành công của thương hiệu đến từ cam kết ứng dụng những nghiên cứu và tiến bộ khoa học mới nhất để liên tục cải thiện duy nhất một sản phẩm, thay vì tung ra hàng loạt lựa chọn khác nhau. Bà cũng nhấn mạnh phần lớn tăng trưởng khách hàng đến từ việc giới thiệu và truyền miệng giữa những người đã sử dụng sản phẩm.
“Tất cả những yếu tố đó – từ sự đơn giản của một muỗng bột toàn diện, hương vị dễ uống, cho đến dịch vụ giao tận nhà mỗi tháng – khi cộng hưởng theo thời gian đã tạo nên một tệp khách hàng vô cùng trung thành,” bà Kat Cole chia sẻ.
“Stacking” – tức là tích hợp nhiều công dụng trong cùng một loại đồ uống – đang trở thành chiến lược hiệu quả mà những thương hiệu đồ uống chức năng như Dirtea áp dụng. Ra mắt từ năm 2021, Dirtea – sản phẩm thay thế cà phê được làm từ bột nấm chức năng – hiện có mặt tại gần 2.000 cửa hàng ở Anh, thu hút vốn đầu tư từ những nhân vật nổi tiếng như Bear Grylls và hợp tác với các thương hiệu đình đám như Stella McCartney hay Barry’s Bootcamp.
Theo ông Andrew Salter, đồng sáng lập Dirtea, công thức đặc trưng của hãng được phát triển dựa trên nguyên tắc mỗi thành phần đều có mục đích rõ ràng. Việc giáo dục người tiêu dùng về các thành phần có lợi này cũng đóng vai trò then chốt.
“Tính minh bạch không chỉ nằm ở nhãn mác, mà còn ở cách chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ và chủ động hơn,” ông Andrew Salter chia sẻ. Thông qua các trang giới thiệu sản phẩm, hành trình sau khi mua và nội dung được biên tập, Dirtea liên tục nỗ lực giải thích rõ ràng tác dụng của từng thành phần và cách chúng góp phần vào thói quen chăm sóc sức khỏe tổng thể của người tiêu dùng.
“Chăm sóc sức khỏe thực sự chỉ hiệu quả khi con người muốn gắn bó lâu dài với nó,” ông Andrew Salter nói thêm. Chính vì vậy, thương hiệu hướng tới việc tạo ra những sản phẩm “có hương vị tuyệt vời, dễ sử dụng và hòa nhập tự nhiên vào đời sống hằng ngày” để giữ chân khách hàng.
Tuy vậy, yếu tố quyết định thành công trên thị trường đồ uống chức năng vẫn là hương vị. Theo báo cáo người tiêu dùng của Mintel, các thương hiệu cần “đặt hương vị lên hàng đầu – bởi sản phẩm có ngon miệng không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn giữ chân họ lâu dài”.
Thành phần sạch và nhiều công dụng trong một loại đồ uống có thể khiến người tiêu dùng quan tâm, nhưng chỉ khi hương vị hấp dẫn thì sản phẩm mới thực sự chinh phục được họ.
CẦN VƯỢT QUA SỰ BÃO HÒA CỦA THỊ TRƯỜNG
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường sản phẩm tốt cho sức khoẻ mang lại nhiều cơ hội cho đồ uống chức năng, nhưng đồng thời cũng khiến việc tạo ra dấu ấn trở nên khó khăn hơn.
Khi người tiêu dùng đứng trước ngày càng nhiều lựa chọn, trách nhiệm thuộc về các thương hiệu trong việc tìm ra cách nổi bật cả trên kệ hàng lẫn trong không gian trực tuyến.
Theo Chỉ số Người tiêu dùng Tương lai mới nhất của EY, lòng trung thành với các sản phẩm tiêu dùng – bao gồm thực phẩm và đồ uống – đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng liên tục thử nghiệm lựa chọn mới và dễ dàng thay đổi giữa các thương hiệu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tạo được dấu ấn, thách thức đối với doanh nghiệp vẫn chưa dừng lại.
Trong thời đại của vô số lựa chọn, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi chi tiêu và ít gắn bó với một thương hiệu cụ thể. Các yếu tố như giá thành thấp hơn hoặc sự đổi mới trong sản phẩm dễ dàng khiến họ chuyển từ thương hiệu này sang thương hiệu khác.
Ông Rob Holston, Giám đốc phụ trách mảng sản phẩm tiêu dùng toàn cầu và khu vực châu Mỹ của EY, cho rằng trong thời đại có vô số lựa chọn, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi chi tiêu và ít trung thành với thương hiệu. Những yếu tố như mức giá thấp hơn hay sự đổi mới trong sản phẩm dễ dàng khiến họ chuyển sang lựa chọn khác.
“Người tiêu dùng sẵn sàng thử nghiệm nhiều hơn, và dù sản phẩm có thực sự mang lại lợi ích chức năng hay không, họ vẫn có cảm giác rằng mình đang đưa ra lựa chọn tốt hơn,” ông Rob Holston nhận định.
Thị trường chào đón một thế hệ đồ uống mới
10:00, 04/08/2025
Đồ uống lạnh: Cơ hội mới để thu hút khách hàng trẻ
14:32, 01/08/2025
Menu cho Gen Z: Bí quyết thành công của chuỗi đồ uống Trung Quốc?
Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80
Nhân dân đã làm nên điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện diễu binh, diễu hành, đây là điều Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh khi nhắc về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua…
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Thuế quan sẽ định hình lại chiến lược định giá hàng xa xỉ
Ngành hàng xa xỉ đang phải đối mặt với một trong những ngã rẽ đầy rủi ro nhất trong nhiều năm qua, khi tác động của thuế quan Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược định giá toàn cầu…
Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu
Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...
Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới
Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc, với dự kiến sẽ giảm 40% trong năm nay. Những lo ngại về an ninh cũng làm giảm niềm tin du lịch, buộc chính phủ phải đưa ra các ưu đãi mới…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: