Đoàn ballet Nga lần đầu lưu diễn tại Việt Nam với kiệt tác Anna Karenina

Vở ballet Anna Karenina sẽ được biểu diễn trong bốn ngày tại TP. Hồ Chí Minh và ba ngày tại Hà Nội, hoạt động gắn kết thêm “ngoại giao văn hoá” giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Từ ngày 27/11 đến 5/12, đoàn ballet thuộc Nhà hát Ballet Hàn lâm Quốc gia Boris Eifman (Saint Petersburg, Nga) sẽ có chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam, mang đến khán giả trong nước tác phẩm biểu tượng của nhà hát “Anna Karenina”, tròn 20 năm tuổi vào năm 2025 và đã chinh phục người yêu ballet tại hơn 40 quốc gia.

Theo lịch trình, vở Anna Karenina sẽ được biểu diễn bốn đêm (27–30/11) tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh và ba đêm (3–5/12) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Ngân hàng VTB – một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga.

“NGOẠI GIAO VĂN HÓA” GẮN KẾT VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA

Chia sẻ với VnEconomy, ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết chuyến lưu diễn này là một sự kiện đặc biệt đối với công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam. Lần đầu tiên, TP. Hồ Chí Minh đón các nghệ sĩ ballet hàng đầu, sở hữu kỹ thuật trình diễn và ngôn ngữ hình thể xuất sắc.

Việc đoàn ballet Nga biểu diễn tại Việt Nam không chỉ là bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương mà còn là minh chứng sinh động cho “ngoại giao văn hóa” – nơi đối thoại giữa các dân tộc được diễn ra bằng một ngôn ngữ không cần phiên dịch. Đó là thứ ngôn ngữ không biên giới, bởi nó đến từ tâm hồn và trái tim.

Anna Karenina được dàn dựng dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Lev Tolstoy (xuất bản năm 1877), kể về bi kịch của Anna – người phụ nữ quý tộc Nga khao khát tình yêu và tự do cá nhân nhưng bị trói buộc bởi những chuẩn mực xã hội khắt khe. Anna Karenina được coi là một trong những đỉnh cao của chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế giới.

Vở ballet Anna Karenina do biên đạo Boris Eifman dàn dựng trên nền nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng Pyotr Tchaikovsky, với các nghệ sĩ tên tuổi như Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher, Sergey Volobuev nhiều lần được vinh danh với giải Mặt nạ Vàng, Golden Soffit và các huân chương của Chính phủ Nga.

Ra mắt lần đầu năm 2005, vở ballet Anna Karenina nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm được yêu cầu biểu diễn nhiều nhất của Nhà hát Eifman. Suốt 20 năm qua, tác phẩm đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia tại Nga, Mỹ, Australia, Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Vở Anna Karenina được biểu diễn trong bốn đêm (27–30/11) tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Vũ đạo ballet do Boris Eifman sáng tạo nên khiến khán giả như sống trọn cùng những xung đột tâm lý, cảm xúc mãnh liệt, nỗi sợ hãi và những rung động cao cả trong thế giới nhân vật của Lev Tolstoy.

Tổng lãnh sự trích lời biên đạo Boris Eifman “không gian ballet là nơi đặc biệt để thể hiện chiều sâu của những bi kịch tâm lý, nơi nghệ thuật có thể chạm tới tầng sâu vô thức của con người”

TP. HỒ CHÍ MINH SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP NHỮNG ĐOÀN NGHỆ THUẬT QUY MÔ LỚN

Theo ông German Gureev, Giám đốc phụ trách lưu diễn của Nhà hát Ballet Boris Eifman (Saint Petersburg), trong những năm gần đây, các hoạt động lưu diễn của nhà hát tại châu Á tăng mạnh, mối quan hệ hợp tác trong khu vực cũng phát triển tốt.

Chuyến lưu diễn tại Việt Nam lần này được nhờ sự đồng hành của đối tác chính là Ngân hàng VTB (Nga) và sự hỗ trợ của đối tác Trung Quốc Wupramouche. Các đối tác này đã liên hệ và phối hợp đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam là Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra) cùng ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc, để đưa vở kịch lần đầu tiên biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh.

Ở góc độ chuyên môn, cô Victoria Makrovosova, nữ diễn viên chính của Nhà hát Ballet Boris Eifman, chia sẻ khi đến TP. Hồ Chí Minh, đoàn ballet may mắn được phép sử dụng trường múa tại đây để tập luyện.

Thầy Ilya Osipov – nghệ sĩ, đồng thời là người hướng dẫn của đoàn – cũng thực hiện một buổi dạy cấp cao (masterclass) tại trường. Buổi học thu hút sự quan tâm lớn, và đoàn ballet cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi như ở nhà, nhất là khi nhiều giáo viên tại đây nói tiếng Nga và từng học ở các trường múa tại Nga hoặc các nước thuộc Liên Xô cũ.

“Chúng tôi chưa nắm rõ toàn cảnh sân khấu nghệ thuật Việt Nam, nhưng gần đây có theo dõi Cuộc thi Intervision, nơi các nghệ sĩ Việt Nam tham dự và màn thể hiện của họ đã nhận được đánh giá rất cao tại Nga”, Makrovosova chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết sự kiện là cơ hội để khán giả Việt Nam thưởng thức nghệ thuật ballet đỉnh cao ngay trong nước, đồng thời chứng minh rằng TP. Hồ Chí Minh Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận những đoàn nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn. Việc vé đêm diễn đầu tiên tại TP. Hồ Chí minh cháy sạch được xem là tín hiệu cho thấy nghệ thuật hàn lâm ngày càng gần gũi hơn với công chúng.

Đưa Anna Karenina đến Việt Nam được xem là một kỳ công hậu trường với hơn 108 nghệ sĩ ballet, gần 30 kỹ thuật viên, cùng hàng chục tấn thiết bị sân khấu, đạo cụ và phục trang phải di chuyển xuyên biên giới. Tổng chi phí cho tour diễn châu Á lần này lên tới hàng triệu USD.