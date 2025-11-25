Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đà Nẵng.

Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm trên 100 người chết và mất tích; hơn 52.000 ngôi nhà bị ngập sâu, gần 200 nhà bị hư hỏng; trên 13.000 ha hoa màu và 2.000 ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều xã vẫn đang bị cô lập, đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh việc chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ là hành động thiết thực, giàu tính nhân văn, mang đậm bản sắc truyền thông tốt đẹp của người Việt Nam; thể hiện sâu sắc đạo lý “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ủng hộ tại buổi Lễ. Ảnh: VUSTA.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm “nhường cơm sẻ áo”, “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”.

Theo đó, mỗi cán bộ hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương nhằm góp phần giúp người dân vùng bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương; đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành quyên góp, ủng hộ trực tiếp ngay tại buổi lễ.

Lễ phát động ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là hành động thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tiếp thêm nguồn lực và sự động viên tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong thời điểm khó khăn nhất.