Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Như Nguyệt

25/11/2025, 08:20

Chiều 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Ông Phan Xuân Dũng phát biểu kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: VUSTA.
Ông Phan Xuân Dũng phát biểu kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: VUSTA.

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đà Nẵng.

Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm trên 100 người chết và mất tích; hơn 52.000 ngôi nhà bị ngập sâu, gần 200 nhà bị hư hỏng; trên 13.000 ha hoa màu và 2.000 ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều xã vẫn đang bị cô lập, đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh việc chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ là hành động thiết thực, giàu tính nhân văn, mang đậm bản sắc truyền thông tốt đẹp của người Việt Nam; thể hiện sâu sắc đạo lý “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ủng hộ tại buổi Lễ. Ảnh: VUSTA.
Lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ủng hộ tại buổi Lễ. Ảnh: VUSTA.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm “nhường cơm sẻ áo”, “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”.

Theo đó, mỗi cán bộ hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương nhằm góp phần giúp người dân vùng bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương; đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành quyên góp, ủng hộ trực tiếp ngay tại buổi lễ.

Lễ phát động ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là hành động thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tiếp thêm nguồn lực và sự động viên tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong thời điểm khó khăn nhất.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ bằng tiền mặt, đề nghị gửi trực tiếp về Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo địa chỉ Lô D20 ngõ 19, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc chuyển vào tài khoản của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đề nghị ghi rõ tên đơn vị/người nộp, nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày  24/11/2025 đến 17 giờ 00 ngày 03/12/2025.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ công khai số tiền ủng hộ trên website vusta.vn và chuyển số tiền hoặc hiện vật ủng hộ về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ để trao tặng theo quy định.

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

15:15, 24/11/2025

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ miền Trung, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng thiết yếu

12:58, 23/11/2025

Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ miền Trung, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng thiết yếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

09:58, 23/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trọng tâm, trọng điểm

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trọng tâm, trọng điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong đó tập trung vào đề xuất thành lập Khu thương mại tự do, hoàn thiện khung pháp lý và phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Báo chí mất nguồn thu quảng cáo vì mạng xã hội “trích dẫn miễn phí”

Báo chí mất nguồn thu quảng cáo vì mạng xã hội “trích dẫn miễn phí”

Theo đại biểu Quốc hội, những trang mạng xã hội đặt tiêu đề sai lệch, cắt xén, xuyên tạc nghiêm trọng nội dung gốc nhằm thu hút tương tác và tăng doanh thu quảng cáo. Điều này khiến báo chí chính thống mất giá trị nội dung và nguồn thu quảng cáo.

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.

