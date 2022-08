Doanh nghiệp bánh Trung thu trước áp lực tăng giá bán, giảm sức mua

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch, năm nay nhiều doanh nghiệp cũng cho biết sẽ mở rộng thêm điểm bán, số lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu khách mua. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp sản xuất, năm nay "bão giá" khiến chi phí cho phần nguyên liệu đầu vào để làm bánh đều tăng mạnh, như bột mì, dầu ăn, đường... đều tăng khoảng 20 - 30%. Do đó, giá bánh bán ra thị trường sẽ cao hơn so với những năm trước.

GIÁ BÁN TĂNG KHOẢNG 5 - 20%

Tại các tuyến đường lớn ở Hà Nội, TP.HCM, nhiều gian hàng chuyên kinh doanh bánh Trung thu như Kinh Đô, Madam Hương, Như Lan, Bibica... đã bắt đầu mở bán. Đại diện Công ty Mondelez Kinh Đô cho biết doanh nghiệp rất nỗ lực ổn định giá bán cho các sản phẩm bánh Trung thu, nhất là nhiều dòng bánh chủ lực, tuy nhiên vẫn phải điều chỉnh tăng trung bình 2 - 3% cho toàn danh mục sản phẩm, do chi phí đầu vào và vận chuyển đều tăng cao”.

Chẳng hạn, bánh Kinh Đô loại có giá bán thấp nhất cũng lên tới 55.000 đồng/cái (bánh dẻo không trứng 180g), còn bánh mặn 2 trứng lên tới 122.000 - 167.000 đồng/cái (210g) - tức bằng 1/2 hộp bánh (4 cái) vào những năm trước. Bánh Như Lan thập cẩm gà quay 2 trứng 125.000 đồng/cái (250g). Một số bánh đặc biệt như bánh bào ngư giá 167.000 đồng/cái (2 trứng, 210g), gà quay sốt X.O giá 390.000 đồng/cái (4 trứng, 800g); bánh Trung thu Như Lan yến sào vi cá 750.000 đồng/cái (8 trứng, 1,2 kg)…

Là "ông lớn" trong ngành bánh Trung thu, nhưng năm ngoái Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) đã phải ngưng sản xuất hoàn toàn do đại dịch, năm nay doanh nghiệp cũng quyết định tái khởi động sớm do kinh tế vừa phục hồi. Tuy nhiên, theo ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc ABC Bakery, doanh nghiệp đang nỗ lực kiềm giá để giữ thị trường với mức tăng 5 - 10% so với những năm trước nhằm bù đắp chi phí đầu vào. "Nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, đậu... lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh", ông Kao Siêu Lực thừa nhận.

Năm nay ngoài các dòng bánh truyền thống, ABC Bakery cũng mở bán thêm một số loại bánh mới như: Bánh Trung thu nhân sầu riêng Ri6, hoa đậu biếc nhân phô mai, thanh long phô mai, tomyum hải sản... với mức giá dao động 148.000 - 200.000 đồng/chiếc 200 gram. Trong khi đó, đại diện thương hiệu Givral cũng cho biết, sản lượng mùa bánh Trung thu 2022 tăng 20% so với năm 2020, giá bánh tăng 5 - 7%. Theo đó, giá bán trung bình từ 120.000 - 345.000 đồng/bánh, tùy nhân và kích cỡ.

Năm nay nhiều doanh nghiệp cũng cho biết sẽ mở rộng thêm điểm bán, số lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu khách mua.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thành Đô (TP.HCM) cho hay so với năm 2020, giá bánh Trung thu các loại năm nay tăng 15% - 25% do chi phí đầu vào tăng mạnh. "Tăng mạnh nhất là lòng đỏ trứng muối, giá hơn 5.000 đồng/trứng, trong khi mọi năm dưới 3.000 đồng. Bột, dầu ăn... cũng đều tăng giá đáng kể. Để người tiêu dùng ít thấy giá tăng mà vẫn đảm bảo chi phí sản xuất, có thương hiệu đã chọn cách giảm trọng lượng, từ 230 g xuống còn 210 g/bánh," ông Thắng thông tin.

Nhắm đến thị trường bánh cao cấp, ông Lê Hồng Phương, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Danshari cho biết, năm nay đơn vị dự kiến bán ra 1.000 hộp, mỗi hộp bốn loại bánh sử dụng các nguyên liệu trong nước và nhập khẩu cao cấp như tổ yến, trà xanh Nhật Bản, hạt sen Yuzu… “Ước tính nguyên vật liệu đầu vào đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng để cân bằng thị trường nên chúng tôi cố gắng giữ giá bán dao động từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/hộp”, ông Phương nói.

THỊ TRƯỜNG CHƯA MẤY SÔI ĐỘNG

Dạo qua thị trường Hà Nội, trên những con phố các năm trước chuyên bán bánh trung thu như đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Nguyễn Trãi, Trường Chinh (quận Thanh Xuân), Chùa Bộc, Tây Sơn, Xã Đàn (quận Đống Đa),... đến thời điểm này số quầy bánh mở bán ít hơn mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến mua cũng vắng vẻ. Tại các quầy bánh đã dựng ki ốt của các thương hiệu Kinh Đô, Hữu nghị…, khách hàng ghé qua chỉ thưa thớt.

Theo các doanh nghiệp sản xuất, năm nay "bão giá" khiến chi phí cho phần nguyên liệu đầu vào để làm bánh đều tăng mạnh, như bột mì, dầu ăn, đường... đều tăng khoảng 20 - 30%.

Vừa hoàn thành xong việc xếp dọn tủ hàng và trưng bày các loại bánh, chị Nguyễn Minh Hoa, nhân viên bán hàng tại một quầy bánh của Kinh Đô trên đường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) cho hay so với cùng kỳ các năm trước, nhu cầu khách hàng giảm rõ rệt. “Khoảng thời gian này các năm trước, một quầy bánh phải thuê thêm 2 nhân viên trợ giúp, năm nay chỉ mình tôi. Trung bình bán túc tắc 5 - 7 chiếc/ngày. Khách chủ yếu mua lẻ, ăn chơi chứ chưa có ai đặt số lượng lớn”, chị Hoa nói.

Tại TP.HCM, dọc các tuyến đường như Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức)..., nhiều cửa hàng đã bắt đầu đưa sản phẩm ra bán từ gần một tháng trước. Sôi động nhất là ở các khu vực cửa ngõ ra vào TP.HCM như Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương (Q.6), quốc lộ 13 (TP.Thủ Đức)… Tuy nhiên, sức mua tại các cửa hàng trên khá thấp. Dù trưng bày rất nhiều sản phẩm nhưng ít khách đến hỏi mua.

Tại quầy bánh Như Lan trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM), chị Lê Thị Huyền, nhân viên quản lý cho biết: “Mức tăng giá bánh không nhiều nếu so với giá nguyên liệu đầu vào tăng hơn 15%, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng vì sức mua có khả năng giảm mạnh, do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tới thời điểm này, lượng khách chưa nhiều, số lượng đại lý cũng giảm, đặc biệt lượng khách hàng là doanh nghiệp thường đặt mua sớm cũng giảm 40 - 50% so với mọi năm", chị Huyền thông tin.

Hiện tại sức mua tại các cửa hàng khá thấp. Dù trưng bày rất nhiều sản phẩm nhưng ít khách đến hỏi mua.

Với tình hình này, theo các chuyên gia, khi mùa Trung thu càng đến gần thì trên thị trường càng dễ xuất hiện nhiều mặt hàng bánh siêu rẻ, không rõ nguồn gốc. Ông Nguyễn Phi Hiển, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong những ngày tới thị trường có thể tăng dần sức mua. Chính vì vậy, một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố đã nhập hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá rẻ. Cục đã phối hợp với lực lượng chức năng chuyên ngành tăng cường kiểm tra các mặt hàng bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em trong dịp này.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chuyên gia lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng đưa ra lời khuyên, người dân chỉ nên mua những sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm qua hình thức trực tuyến. Tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác và thông báo kịp thời tới các cơ quan có trách nhiệm khi phát hiện những cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.