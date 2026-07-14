Doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI đang tạo việc làm lớn nhất cả nước

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương vừa công bố báo cáo sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026, kết quả cho thấy xu hướng mở rộng quy mô nền kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Tổ trưởng thường trực Tổ điều tra kinh tế 2026 Trung ương, TS Nguyễn Thanh Dương cho biết, cả nước hiện có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh với trên 30,3 triệu lao động. Doanh nghiệp có 859.048 đơn vị chiếm tỷ trọng: 13,7% với 17.596.401 lao động chiếm tỷ trọng 57,9%.

Khu vực Hợp tác xã có tỷ trọng đơn vị và tỷ trọng lao động rất nhỏ với 17.145 đơn vị và 156.789 lao động.

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có 5.254.952 cơ sở; Tổ hợp tác có 7.908 đơn vị.

Đây là những thông tin quan trọng cung cấp cơ sở cho công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách vĩ mô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá, kết quả Tổng điều tra kinh tế 2026 giúp Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoạch định chiến lược quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá: "Kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoạch định chiến lược dài hơi để phát triển kinh tế xã hội đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào 2025 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045”.

Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy có xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực doanh nghiệp và kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, lần đầu ghi nhận xu hướng giảm lao động, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.

Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về số lượng đơn vị điều tra và lao động. Khu vực này giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, chiếm 84,0% tổng số đơn vị điều tra và 59,4% tổng số lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lao động lớn, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế với số lượng doanh nghiệp tăng và cơ cấu phát triển ổn định. Hiện có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 2,4% so với năm 2024; tăng 25,5% so với năm 2020.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động với 827.492 doanh nghiệp, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng trong nền kinh tế. FDI có 29.786 doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước có 1.770 đơn vị.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI tiếp tục là hai khu vực tạo việc làm lớn nhất với trên 16,6 triệu lao động, chiếm khoảng 94% tổng lao động của khu vực doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương cho biết: "Doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh, với 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng tới 65,6% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 25,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,0% so với năm 2024 và tăng 63,9% so với năm 2020; doanh nghiệp FDI đạt 14,5 triệu tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024 và tăng 78,1% so với năm 2020; doanh nghiệp nhà nước đạt 4,9 triệu tỷ đồng tăng 6,3% so với năm 2024 và tăng 43,9% so với năm 2020. Doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra doanh thu lớn nhất, trong khi doanh nghiệp FDI ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất so với cả năm 2024 và năm 2020".

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 7, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số, giúp các địa phương tạo dựng cơ sở dữ liệu của toàn bộ các cơ sở sản xuất theo địa giới hành chính mới. Lần đầu tiên, thông tin về các tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động trên nền tảng trực tuyến được đưa vào phạm vi điều tra, góp phần phản ánh đầy đủ hơn bức tranh của nền kinh tế số.