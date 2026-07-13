Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá

Trong bối cảnh tình hình chiến sự ở Trung Đông diễn biến phức tạp, Việt Nam đã có nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước trong mọi tình huống; điều hành xăng dầu phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao sự tham gia của các thương nhân sản xuất và kinh doanh xăng dầu đã góp nguồn lực để tạo ra nguồn cung cho thị trường. Tuy giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm, thế nhưng giá cả mặt bằng trên thị trường vẫn chưa được điều chỉnh giảm theo, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trách nhiệm đối với vấn đề này, lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng, hiện Bộ chỉ quản lý một số mặt hàng, còn lại thuộc các bộ ngành khác. Bộ Công thương khẳng định đã yêu cầu chỉ đạo và giám sát tất cả các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân phải rà soát lại toàn bộ để điều chỉnh giá mặt bằng chung ở mức hợp lý.

Cơ quan chức năng cảnh báo thương nhân cần xóa bỏ tâm lý về việc có thể kiên trì giữ mức giá bất hợp lý. Ảnh minh họa

"Các thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do giá xăng dầu tăng cao, dẫn đến tăng giá các mặt hàng, thì phải thực hiện đúng theo tỷ lệ thuận là giá xăng dầu đã giảm thì giá khác cũng phải giảm theo. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương, các địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá, trong đó có vấn đề niêm yết giá, găm hàng, giữ giá. Lực lượng quản lý thị trường đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về giá… thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, các doanh nghiệp, thương nhân cần phải xóa bỏ tâm lý về việc là có thể kiên trì giữ mức giá bất hợp lý.

Bộ Công thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện phải kê khai. Và phải bảo đảm rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý. Người dân khi phát hiện các hiện tượng bán không đúng giá niêm yết, giá bán cao… thì kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.