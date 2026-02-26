Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa
ban hành quyết định phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng
cao trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, tổng diện tích vùng quy hoạch là hơn 24.000 ha, phân bố tại 76 xã, phường.
Việc xác lập vùng quy hoạch nhằm
tập trung phát triển các khu vực sản xuất lúa ổn định, áp dụng đồng bộ tiến bộ
khoa học kỹ thuật, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao, qua đó nâng
cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và gia tăng giá trị ngành trồng
trọt.
Theo quyết định, Sở Nông nghiệp
và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương
liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra và định kỳ
báo cáo tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan này cũng có trách nhiệm
rà soát, đánh giá định kỳ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ
sung vùng quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất và đề xuất của các địa
phương theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và
Môi trường chủ trì tổng hợp nhu cầu thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ đối
với vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao; phối hợp với các đơn vị
liên quan tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách theo đúng quy định của
pháp luật.
Một nội dung quan trọng khác là cập
nhật thông tin vùng quy hoạch vào hồ sơ, bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất
đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường
và các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm tính đồng bộ,
chính xác trong quản lý đất đai.
Việc công bố công khai vùng quy
hoạch cũng được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan
chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trồng
lúa trong vùng quy hoạch, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp
luật.
Sở Tài chính được giao chủ trì,
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tham mưu
cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ
và phát triển đất trồng lúa. Việc bố trí nguồn lực căn cứ vào khả năng cân đối
ngân sách và các quy định hiện hành.
Ở cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân các
xã, phường có trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi ranh giới, diện tích vùng
quy hoạch trên địa bàn; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích. Khi có biến động về
diện tích hoặc ranh giới, các địa phương phải kịp thời cập nhật, báo cáo và đề
xuất điều chỉnh theo quy định.
Chính quyền cấp xã cũng có trách
nhiệm công khai thông tin về vùng quy hoạch đến các tổ chức, cá nhân liên quan;
hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng giống lúa
có năng suất, chất lượng cao; đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp để nâng
cao hiệu quả sản xuất tại các vùng quy hoạch.
Ngoài ra, các địa phương sẽ tổng
hợp, đề xuất nhu cầu hỗ trợ; thực hiện các thủ tục đăng ký hỗ trợ đầu tư theo
quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và
đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp
triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch
chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm phù hợp với vùng quy hoạch trồng lúa
năng suất, chất lượng cao.