Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao

Với hơn 24.000 ha được xác lập quy hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung, áp dụng giống và quy trình canh tác tiên tiến, hướng tới gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân...

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, tổng diện tích vùng quy hoạch là hơn 24.000 ha, phân bố tại 76 xã, phường.

Việc xác lập vùng quy hoạch nhằm tập trung phát triển các khu vực sản xuất lúa ổn định, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và gia tăng giá trị ngành trồng trọt.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm rà soát, đánh giá định kỳ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung vùng quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất và đề xuất của các địa phương theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp nhu cầu thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Một nội dung quan trọng khác là cập nhật thông tin vùng quy hoạch vào hồ sơ, bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm tính đồng bộ, chính xác trong quản lý đất đai.

Việc công bố công khai vùng quy hoạch cũng được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trong vùng quy hoạch, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Việc bố trí nguồn lực căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và các quy định hiện hành.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi ranh giới, diện tích vùng quy hoạch trên địa bàn; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích. Khi có biến động về diện tích hoặc ranh giới, các địa phương phải kịp thời cập nhật, báo cáo và đề xuất điều chỉnh theo quy định.

Chính quyền cấp xã cũng có trách nhiệm công khai thông tin về vùng quy hoạch đến các tổ chức, cá nhân liên quan; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao; đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vùng quy hoạch.

Ngoài ra, các địa phương sẽ tổng hợp, đề xuất nhu cầu hỗ trợ; thực hiện các thủ tục đăng ký hỗ trợ đầu tư theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm phù hợp với vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao.