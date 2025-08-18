Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…
Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF 2025) cụm Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên được tổ chức ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cuối tuần qua, ông Phạm Anh Tuấn, với tư cách
người đứng đầu chính quyền địa phương, đã không chỉ lắng nghe mà còn chủ động đối
thoại, chỉ ra những điểm nghẽn không chỉ đến từ thể chế mà còn từ chính nội tại
của cộng đồng doanh nghiệp.
“Tôi thấy có một khoảng cách khá lớn giữa chính quyền với
doanh nghiệp, giữa nhận thức của chính quyền và quan điểm của doanh nghiệp hiện
nay”, ông Tuấn mở đầu bài phát biểu đầy tính phản biện của mình.
DOANH NGHIỆP “ĐỪNG CHỈ HỎI LÀM THẾ NÀO?”
Theo Chủ tịch Gia Lai, Nhà nước và chính quyền địa phương
đang thay đổi một cách căn bản để tạo ra một môi trường thuận lợi chưa từng có.
Vì vậy, đã đến lúc doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu để nắm bắt cơ hội, thay
vì giữ thói quen chờ đợi và đặt những câu hỏi chung chung. Theo ông, “cuộc cách
mạng” của chính quyền dựa trên ba đột phá chiến lược quốc gia: thể chế, hạ tầng
và nguồn nhân lực.
Trọng tâm của cuộc cách mạng này, theo ông Tuấn, nằm ở sự
thay đổi căn bản về thể chế, với bước chuyển lớn nhất là từ tư duy “tiền kiểm”
sang “hậu kiểm”. Lối làm việc cũ “anh phải xin, tôi mới cho” đang được thay thế
bằng tinh thần mới “anh chủ động làm đi, tôi hậu kiểm theo định hướng của Nhà
nước”. Đây là một sự cởi trói mang tính bước ngoặt, thể hiện quyết tâm cải cách
của cả hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, ông Tuấn bày tỏ sự trăn trở khi nhiều doanh nghiệp
vẫn giữ thói quen bị động, dù các chính sách về đất đai, vốn, thuế đã được quy
định rất rõ trong các nghị quyết. “Chính quyền không thể biết hết mọi thứ. Các
anh các chị mới là người biết hết tất cả mọi thứ. Vì vậy, thay vì nói “đề nghị
chính quyền cho ý kiến”, chúng tôi mong doanh nghiệp hãy nói tôi nghĩ rằng nên
làm thế này, đề nghị chính quyền quyết việc này đi”, ông Tuấn nói.
Để minh họa, ông Tuấn lấy ví dụ về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp thường chỉ tập trung vào việc phát điện và yêu cầu Nhà nước phải xây dựng thêm đường truyền tải – một việc vô cùng tốn kém. Ông đặt câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp không đề xuất các giải pháp sáng tạo hơn như mô hình “tự sản tự tiêu” bằng cách phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất hydrogen…? Đó mới là cách tiếp cận chủ động, đề xuất giải pháp thay vì đẩy cái khó cho Nhà nước.
Song song với cải cách thể chế là một cuộc đầu tư quy mô lớn
vào hạ tầng, minh chứng cho vai trò “đi trước mở đường” của Nhà nước. Ông Tuấn liệt
kê hàng loạt dự án tầm cỡ như sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ) sắp trở thành sân
bay quốc tế; cảng nước sâu Phù Mỹ có khả năng đón tàu trên 200.000 tấn và vận
hành theo mô hình “cảng không người” 24/7; cao tốc kết nối thẳng Tây Nguyên xuống
cảng... Những công trình này sẽ giải quyết bài toán chi phí logistics của vùng.
Cùng với đó, hạ tầng số với mạng 5G phủ sóng và các trạm cập bờ cáp quang biển
quốc tế tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các trung tâm dữ liệu lớn.
Về nguồn lực, cách tiếp cận cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ
cố gắng thu hút chuyên gia về làm việc trực tiếp, chính quyền nhấn mạnh việc tận
dụng công nghệ để kết nối từ xa. Các trường đại học cũng được đầu tư hàng trăm
tỷ đồng để đào tạo nhân lực chất lượng cao về AI, bán dẫn.
“Nền tảng, cơ chế, hạ tầng, nguồn lực đã được chuẩn bị. Vấn
đề còn lại là doanh nghiệp có tìm hiểu và tận dụng hay không”, ông Tuấn kết
luận.
CÁCH MẠNG TRONG TƯ DUY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Nếu chính quyền đang trong một “cuộc cách mạng” về sắp xếp bộ
máy và đổi mới tư duy quản lý, thì theo ông Phạm Anh Tuấn, “doanh nghiệp tư
nhân hiện nay chưa thay đổi, chưa có một cuộc cách mạng trong nhận thức, trong
tư duy”. Ông Tuấn chỉ ra bốn điểm yếu cốt lõi mà cộng đồng doanh nghiệp cần phải
nhìn nhận và thay đổi.
Thứ nhất, điểm yếu bao trùm nhất là sự thiếu chủ động
nghiên cứu thông tin. Ông cho biết khi đi họp thì các doanh nghiệp kêu rất nhiều
nhưng thực chất đã có hết rồi, chỉ là “không ai đọc, không ai nghiên cứu”. Các
văn kiện quan trọng định hình tương lai phát triển của địa phương như quy hoạch
tỉnh hay báo cáo chính trị đại hội Đảng được công bố rộng rãi nhưng rất ít
doanh nghiệp quan tâm góp ý.
“Sáng thì đi cà phê chém gió. Chiều lại đi kêu chỗ nọ chỗ
kia. Phải thay đổi đi các bạn”, ông Tuấn thẳng chỉ ra.
Thứ hai, tư duy “gia đình trị”. Ông Tuấn chỉ ra một thực tế
nguy hiểm khi thế hệ sáng lập F1 vẫn “ôm tất”, trong khi thế hệ kế cận F2 được đào tạo bài bản lại không được trao
quyền. Điều này dẫn đến nguy cơ các F1 lạc hậu về công nghệ kìm hãm tiềm năng của
F2, làm mất cơ hội phát triển của cả doanh nghiệp.
Thứ ba, sự e ngại đột phá về công nghệ và mô hình quản trị.
Với tâm lý lo sợ khi phải đầu tư vào những thứ mình không hiểu rõ, nhiều doanh
nghiệp vẫn quản trị theo mệnh lệnh, giấy tờ thay vì các nền tảng số minh bạch.
Ông cảnh báo, nếu không thay đổi, nhiều doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ
“mất trắng” và bị đào thải khỏi thị trường trong vài năm tới.
Thứ tư, quan trọng nhất là văn hóa liêm chính và trách
nhiệm xã hội. Ông phê phán gay gắt tư duy “lách được cái gì thì lách, trốn được
cái gì thì trốn” và thói quen “thu vén cho chính nội bộ của mình”. Ông kêu gọi
một sự thay đổi căn bản trong triết lý kinh doanh: phải làm ăn nghiêm túc, bài
bản và đặt lợi ích hài hòa lên trên hết.
Cuối cùng, ông Phạm Anh Tuấn dùng hình ảnh hai bàn tay vỗ
vào nhau để nói về trách nhiệm chung của cả chính quyền và doanh nghiệp để cùng
tiến bước phát triển.
“Cần một cuộc cách mạng trong tư duy, nhận thức, thay đổi cách
làm của doanh nghiệp tư nhân để cùng với “cuộc cách mạng” của chính quyền, chúng
ta vỗ được bằng hai bàn tay. Có nhưng vậy chúng ta mới phát triển và tăng tốc
trong giai đoạn mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…
Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025
Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.
Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?
Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - cầu Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19/8 và khai thác từ 20/8. Phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành 2 giai đoạn…
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng
Ba công trình giao thông và sản xuất quy mô lớn sắp được khánh thành tại Ninh Bình sẽ góp phần tạo bước đột phá về kết nối vùng, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Hồng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: