Doanh nghiệp Việt kiều mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại Nam Hoa Kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mạng lưới doanh nghiệp Việt kiều và cộng đồng doanh nghiệp châu Á tại khu vực Nam Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng trong thúc đẩy thương mại song phương, mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt và tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước...

Nhiều sản phẩm nông sản Việt được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống bán buôn và bán lẻ phục vụ cộng đồng người châu Á tại nhiều bang của Hoa Kỳ.

Theo Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ, nhiều chương trình xúc tiến thương mại đã được triển khai với sự phối hợp của các tổ chức như Asian Chamber of Commerce (ACC), Texas Restaurant Association và Indo-America Chamber of Commerce, thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia tìm kiếm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp thuộc ACC Houston sang Việt Nam trong tháng 6/2026. Đoàn ACC đã làm việc với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) nhằm triển khai chương trình hợp tác dài hạn giai đoạn 2026-2028, tập trung vào kết nối giao thương, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp hai bên.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nhân Việt kiều trong việc đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Hoa Kỳ.

Trong đó có C&T Produce Wholesale tại Houston, doanh nghiệp đang nhập khẩu và phân phối nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, thủy sản đông lạnh, trái cây tươi (vải, bưởi, xoài), thực phẩm chế biến, mì ăn liền, đồ uống và nông sản chế biến. Các sản phẩm được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống bán buôn và bán lẻ phục vụ cộng đồng người châu Á tại nhiều bang của Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử và logistics, PAX Trading Inc. có trụ sở tại Dallas đang phát triển mô hình kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Mỹ thông qua nền tảng thương mại điện tử kết hợp dịch vụ logistics. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ về Việt Nam, đồng thời phân phối hàng Việt Nam tại Hoa Kỳ thông qua mạng lưới vận chuyển của UPS, DHL, FedEx và các hãng hàng không quốc tế. Sản phẩm gồm 8 loại trái cây tươi Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Mỹ gồm: thanh long, xoài, vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa, bưởi xanh và dừa.

Bên cạnh các chương trình xúc tiến thương mại thường niên của Bộ Công Thương như Vietnam International Sourcing (VIS), việc phát huy mạng lưới doanh nhân Việt kiều đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với thị trường Hoa Kỳ. Đây không chỉ là lực lượng thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt mà còn góp phần hình thành mạng lưới phân phối bền vững, tạo thêm cơ hội hợp tác và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.