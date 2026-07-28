Trước việc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá ống thép hàn không gỉ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động rà soát, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cơ quan điều tra để bảo vệ lợi ích hợp pháp...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành Thông báo số 2026/27 về việc khởi xướng rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đang áp dụng đối với một số sản phẩm ống thép hàn không gỉ có xuất xứ từ Việt Nam.

Vụ việc rà soát lần này được khởi xướng dựa trên đơn yêu cầu từ công ty Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., cùng sự ủng hộ của 6 doanh nghiệp sản xuất ống thép không gỉ khác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên cơ sở hồ sơ do ngành sản xuất trong nước Thổ Nhĩ Kỳ nộp, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ xác định có đủ thông tin, tài liệu và chứng cứ cho thấy việc bãi bỏ biện pháp có thể dẫn tới khả năng tiếp diễn hoặc tái diễn hành vi bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước. Cuộc rà soát được tiến hành theo Điều 35 Quy chế về ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh trong nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, theo Thông báo số 2021/38 ban hành ngày 10/7/2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 19,64% đến 25% giá CIF đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ống thép hàn không gỉ của Việt Nam.

Trong suốt thời gian tiến hành rà soát cho đến khi có kết luận cuối cùng, biện pháp chống bán phá giá hiện hành vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Phạm vi sản phẩm bị rà soát đợt này bao gồm các mặt hàng ống thép hàn không gỉ thuộc các mã GTIP (theo phân loại của Thổ Nhĩ Kỳ): 7306.40.20.90.00; 7306.40.80.90.00 và 7306.61.10.00.00. Cơ quan điều tra lưu ý, các mã hàng này chỉ mang tính tham khảo và phạm vi hàng hóa cụ thể sẽ dựa vào mô tả sản phẩm thực tế.

Thông báo cũng nêu rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu tại Việt Nam có thể chứng minh việc đáp ứng các điều kiện của nền kinh tế thị trường theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ. Trường hợp không chứng minh được, việc xác định trị giá thông thường sẽ được thực hiện theo quy định áp dụng đối với nền kinh tế phi thị trường.

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi thông báo khởi xướng, bản tóm tắt không mật của đơn yêu cầu và thông tin về việc tiếp cận bản câu hỏi tới các nhà sản xuất/xuất khẩu được biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara và các nhà nhập khẩu liên quan.

Thời hạn trả lời bản câu hỏi đối với các bên nhận được thông báo là 37 ngày, kể cả thời gian gửi thư. Các bên liên quan không nhận được thông báo có 37 ngày kể từ ngày công bố Thông báo số 2026/27 để gửi trả lời bản câu hỏi và ý kiến.

Các thông tin, tài liệu, ý kiến và chứng cứ có chứa thông tin mật phải kèm theo bản tóm tắt công khai đủ chi tiết. Các bên có thể nộp các ý kiến khác trong quá trình điều tra, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến tiến trình xử lý vụ việc.

Cục Phòng vệ thương mại đặc biệt lưu ý nếu doanh nghiệp không hợp tác, hợp tác không đầy đủ hoặc cung cấp thông tin sai lệch/trễ hạn, cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng "dữ liệu sẵn có" (thường là dữ liệu bất lợi do bên nguyên đơn cung cấp), dẫn đến nguy cơ bị áp mức thuế áp đảo cực kỳ cao.

Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội cần thông báo ngay cho các doanh nghiệp thành viên sản xuất, xuất khẩu ống thép hàn không gỉ hoặc các sản phẩm có khả năng thuộc phạm vi hàng hóa bị rà soát sang Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn rà soát. Phối hợp tập hợp thông tin về doanh nghiệp, kim ngạch, chủng loại hàng hóa và tình hình thị trường để phục vụ công tác theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc.

Doanh nghiệp cần rà soát tình hình xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đối với các mã GTIP 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00, 7306.61.10.00.00 và hàng hóa liên quan theo phân loại thực tế. Khẩn trương chuẩn bị dữ liệu về cơ cấu sở hữu, sản xuất, bán hàng, chi phí, giá xuất khẩu, khách hàng, bên liên kết và chứng từ liên quan để trả lời bản câu hỏi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trao đổi và phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại trong quá trình xử lý vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.