80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Kinh tế số

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Bạch Dương

30/08/2025, 06:00

Tập đoàn FPT vừa công bố ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong 3 năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản…

FPT liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức.
FPT liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của FPT.

Theo đó, FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang các ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng. 

Các dịch vụ cung cấp bởi FPT bao gồm từ tư vấn công nghệ thông tin, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây, đến vận hành hạ tầng và ứng dụng – tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.

Với định hướng “AI-First”, FPT sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn lực là đội ngũ chuyên gia toàn cầu cùng các đối tác hàng đầu như Microsoft và NVIDIA để tạo ra các sản phẩm chuyển đổi số hiệu quả và đột phá.

“AI là trọng tâm chiến lược của FPT. Chúng tôi tích hợp AI vào mọi giải pháp để mang lại kết quả thông minh hơn, giúp khách hàng thực hiện các dự án chuyển đổi số quy mô lớn một cách hiệu quả”, ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, chia sẻ. 

Thỏa thuận này không chỉ củng cố vị thế của FPT như một đối tác chiến lược đáng tin cậy của các tập đoàn toàn cầu, mà còn thể hiện rõ cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng khách hàng kiến tạo giá trị thực chất và bền vững.

Những năm gần đây, FPT liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức. Đặc biệt, năm 2024, FPT đã ký kết hợp đồng trị giá 225 triệu USD với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.

Với thế mạnh trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ, FPT không ngừng đầu tư xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng toàn cầu. Các Nhà máy AI của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản – được xếp hạng trong nhóm siêu máy tính nhanh nhất thế giới – đóng vai trò trung tâm trong việc tăng tốc phát triển và triển khai các giải pháp AI quy mô lớn. 

Mới đây, FPT cũng chính thức ra mắt FleziPT – nền tảng AI do chính đội ngũ phát triển – nhằm trao cho doanh nghiệp công cụ chuyển đổi số linh hoạt, toàn diện, dễ dàng nhân rộng. Những nỗ lực này thể hiện rõ chiến lược dài hạn của FPT: kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và năng lực con người để đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa, hướng tới tốc độ vượt trội, độ chính xác cao và chất lượng bền vững.

Trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT tại TP.HCM đi vào vận hành

15:41, 20/08/2025

Trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT tại TP.HCM đi vào vận hành

FPT bắt tay công ty hàng đầu về bán dẫn tại Hàn Quốc để phát triển chip thế hệ mới

07:21, 13/08/2025

FPT bắt tay công ty hàng đầu về bán dẫn tại Hàn Quốc để phát triển chip thế hệ mới

FPT đứng đầu trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam 2025

14:00, 06/08/2025

FPT đứng đầu trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam 2025

AI-First chuyển đổi số đào tạo nhân lực FPT giải pháp công nghệ kinh tế số trí tuệ nhân tạo

Công bố 5 sáng kiến tạo nền tảng phát triển đột phá khoa học và công nghệ

Công bố 5 sáng kiến tạo nền tảng phát triển đột phá khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 sáng kiến lớn tại Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia”...

Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản

Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản

Hơn 60% doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng trong 1-2 năm tới. Khoảng 50,9% doanh nghiệp mong muốn tăng mua sắm sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam – những tín hiệu mạnh mẽ về độ tin cậy của chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực số Việt Nam…

Cơ hội để Việt Nam trở thành thị trường tài sản kỹ thuật số tiềm năng

Cơ hội để Việt Nam trở thành thị trường tài sản kỹ thuật số tiềm năng

Với nguồn nhân lực chất lượng cao cùng tốc độ thích nghi nhanh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn của thị trường tài sản số khi nền móng pháp lý đã được hình thành.

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) toàn cầu dự kiến có thể đạt 128 tỷ USD vào năm 2030 và 700 tỷ USD vào năm 2035. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chiến lược này…

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

