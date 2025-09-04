Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh Diễn đàn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 21/9/1973.

Nhìn lại 10 năm qua, Thương mại nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt tốc độ tăng trưởng ổn định: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2015-2024 tăng từ 3,02 tỷ USD năm 2015 lên 4,9 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu hai bên không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp cho rằng trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, hơn bao giờ hết, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong nông nghiệp càng có ý nghĩa chiến lược.

Hai bên cần xác định rõ những trọng tâm mới để cùng hành động: Mở rộng hợp tác thương mại nông sản, hai Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường hàng nông sản có thế mạnh của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng nông lâm thủy sản, vì lợi ích của người sản xuất và tiêu dùng của cả hai nước.

Đồng thời, cần tăng cường xúc tiến thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới. Không chỉ tập trung vào các sản phẩm đã có uy tín như thủy sản, trái cây nhiệt đới, cà phê, mà còn mở rộng sang nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP, phụ phẩm tái chế sinh học và thị trường dịch vụ nông nghiệp.

Xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững và liên kết đầu tư song phương; nâng cao năng lực cho người nông dân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp;

"Trong đó, sự đồng hành của khu vực tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi, nhưng chính các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã mới là lực lượng trực tiếp triển khai, sáng tạo và dẫn dắt thị trường. Diễn đàn hôm nay là minh chứng cho quyết tâm ấy - khi Chính phủ và doanh nghiệp cùng ngồi lại để đối thoại, chia sẻ và ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (thứ hai, từ trái sang phải) và ông Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (thứ ba, từ trái sang phải) chứng kiến biên bản thỏa luận giữa Tập đoàn PAN, Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi.

Quyền Bộ trưởng cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, có tới 12 cặp ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, điều này khẳng định niềm tin, sự quan tâm và cam kết của hai bên đối với hợp tác nông nghiệp.

Trong đó, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai thử nghiệm đồng ruộng trên cây lúa nhằm đánh giá khả năng hấp thụ dinh dưỡng và khả năng chống chịu khí hậu của các sản phẩm biostimulant do AGRI SMILE phát triển. Song song, các bên cũng sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu hành và kế hoạch phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Biostimulant là các chế phẩm sinh học được sử dụng cho cây trồng hoặc đất để kích thích các quá trình sinh lý tự nhiên, qua đó tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, chống chịu stress (nhiệt độ, hạn hán, xâm nhập mặn, sâu bệnh), nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Khác với phân bón truyền thống cung cấp trực tiếp dinh dưỡng, hay thuốc bảo vệ thực vật kiểm soát sâu bệnh, biostimulant hoạt động bằng cách cải thiện sức khỏe và khả năng chống chịu của cây. Chúng thường có nguồn gốc tự nhiên như chiết xuất rong biển, axit amin, vi sinh vật có lợi, axit humic/fulvic, hoặc phụ phẩm tái chế từ nông nghiệp và thực phẩm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và phát triển nông nghiệp xanh, biostimulant nổi lên như một giải pháp phù hợp và giàu tiềm năng. Sản phẩm này giúp tăng cường sức khỏe cây trồng, cải thiện hiệu quả sử dụng dinh dưỡng và hỗ trợ cây chống chịu tốt hơn trước thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn hay nắng nóng.

Các cây trồng chủ lực như lúa, ngô và rau màu sẽ được hưởng lợi đáng kể từ việc ứng dụng biostimulant.

Chia sẻ bên lề diễn đàn, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, cho biết Nhật Bản không chỉ là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp Việt, mà còn là nơi khẳng định chất lượng sản phẩm.

"Việc hợp tác ở Nhật Bản mang lại giá trị rất lớn cho Tập đoàn PAN khi Tập đoàn khi 30% doanh thu xuất khẩu của chúng tôi đến từ thị trường Nhật Bản, minh chứng cho sản phẩm Việt Nam có chất lượng cao mới được chấp nhận ở thị trường khó tính như Nhật Bản”, bà My nhấn mạnh.