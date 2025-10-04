Thứ Bảy, 04/10/2025

Chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện kiểm soát

Hoài An

04/10/2025, 11:22

HOSE sẽ đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu VMD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VMD trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/10/2025.

Theo đó, HOSE sẽ đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 08/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

Được biết HOSE đã nhiều lần nhắc nhở đối với VMD. Ngày 04/09, HOSE gửi văn bản nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo soát xét bán niên 2025, trước đó cơ quan chức năng đã 2 lần lưu ý về báo cáo tài chính quý 2/2025 và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm. 

Đến ngày 10/09, HOSE bổ sung VMD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do quá hạn công bố báo cáo 5 ngày. Đến ngày 16/09, cơ quan chức năng thông báo đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ 23/09 vì chậm công bố báo cáo quá 15 ngày.

Trước đó vào cuối tháng 7/2025, VMD đã có văn bản báo cáo ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông VMD biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Cũng theo văn bản đã ký từ Tổng giám đốc Trần Mỹ Linh gửi các cơ quan chức năng cho biết bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách tài chính của VMD đã lợi dụng lúc công ty gặp sự cố, cấu kết với kế toán trưởng, nhằm hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của ty đã hạch toán khống về chi tiết vốn góp của chủ sở hữu của ông Trần Kiên Cường gần 11 tỷ đồng, tướng ứng tỷ lệ 7,1% và bà Trần Thị Đoan Trang hơn 8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ: 5,2% và hai cá nhân này nhận ủy quyền quản lý cổ phiếu cho Công ty VMD.

Ngoài ra, bà Linh cho rằng nhiều số liệu không chính xác, từ phần vốn góp của công ty con và các cá nhân, đến khoản vay 193 tỷ đồng đặt cọc mua vắc xin năm 2021 và công nợ hơn 200 tỷ đồng tại công ty con ở Bình Dương.

VnEconomy

Do đó, VMD đã đề nghị được lùi hạn nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đến 28/10/2025 để có thêm thời gian kiểm tra và minh bạch số liệu.

Đang trong diện kiểm soát, LDG vẫn có thêm cổ đông lớn

09:18, 31/07/2025

Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu TDH vào diện kiểm soát từ ngày 9/4

09:52, 03/04/2025

Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cổ phiếu VAF vào diện kiểm soát

09:21, 17/03/2025

chậm nộp báo cáo tài chính chứng khoán đưa vào diện kiểm soát kiểm trav và minh bạch số liệu lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính 2025 vmd

POW chào bán cổ phiếu tăng vốn lên hơn 30.000 tỷ đồng

POW thông báo triển khai đồng thời 3 hình thức chào bán, phát hành cổ phiếu đã được thông qua với tổng cộng gần 726 triệu cổ phiếu.

Quỹ ngoại Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của TCH

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.

Mỹ áp thuế cao với đồ nội thất: Thách thức với ngành gỗ Việt Nam

Mỹ áp thuế cao với đồ nội thất: Thách thức với ngành gỗ Việt Nam

Tối muộn ngày 2/10/2025, một phiên trao đổi trực tuyến (webinar) giữa các hiệp hội ngành hàng gỗ, doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, và đại diện cơ quan thương vụ, đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã được tổ chức với sự điều dẫn của chuyển gia Forest Trends. Đây là cuộc trao đổi khẩn thiết, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố quyết định áp thuế nặng lên nhiều mặt hàng gỗ và nội thất nhập khẩu...

REE bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Cơ quan thuế lưu ý, số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến ngày 19/9/2025, vì vậy REE có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 19/9 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước.

Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Từ 460 doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn 36 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo IR Awards 2025, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng công bố thông tin, minh bạch tài chính và quản trị công ty…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

1

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh tuần này, giá dầu bốc hơi 8%

Thế giới

2

Henkel giới thiệu giải pháp keo dán và sơn phủ Loctite cho không gian sống tương lai

Doanh nghiệp

3

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Tiêu điểm

5

OpenAI vượt SpaceX trở thành startup giá trị nhất thế giới

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy