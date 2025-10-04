Chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện kiểm soát

HOSE sẽ đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/10/2025.

Được biết HOSE đã nhiều lần nhắc nhở đối với VMD. Ngày 04/09, HOSE gửi văn bản nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo soát xét bán niên 2025, trước đó cơ quan chức năng đã 2 lần lưu ý về báo cáo tài chính quý 2/2025 và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 10/09, HOSE bổ sung VMD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do quá hạn công bố báo cáo 5 ngày. Đến ngày 16/09, cơ quan chức năng thông báo đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ 23/09 vì chậm công bố báo cáo quá 15 ngày.

Trước đó vào cuối tháng 7/2025, VMD đã có văn bản báo cáo ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông VMD biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Cũng theo văn bản đã ký từ Tổng giám đốc Trần Mỹ Linh gửi các cơ quan chức năng cho biết bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách tài chính của VMD đã lợi dụng lúc công ty gặp sự cố, cấu kết với kế toán trưởng, nhằm hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của ty đã hạch toán khống về chi tiết vốn góp của chủ sở hữu của ông Trần Kiên Cường gần 11 tỷ đồng, tướng ứng tỷ lệ 7,1% và bà Trần Thị Đoan Trang hơn 8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ: 5,2% và hai cá nhân này nhận ủy quyền quản lý cổ phiếu cho Công ty VMD.

Ngoài ra, bà Linh cho rằng nhiều số liệu không chính xác, từ phần vốn góp của công ty con và các cá nhân, đến khoản vay 193 tỷ đồng đặt cọc mua vắc xin năm 2021 và công nợ hơn 200 tỷ đồng tại công ty con ở Bình Dương.

Do đó, VMD đã đề nghị được lùi hạn nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đến 28/10/2025 để có thêm thời gian kiểm tra và minh bạch số liệu.