Bán ròng kỷ lục lịch sử, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại về đáy 13 năm

Khối ngoại đã bán ròng kỷ lục hơn 77,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 chỉ tính riêng khớp lệnh trên HoSE, vượt cả quy mô bán ròng của cả năm 2024 là 73,1 nghìn tỷ, theo số liệu từ FiinGroup.

Sau chuỗi bán ròng kéo dài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên HoSE đã rơi về mức thấp nhất gần 13 năm, chỉ còn 15,61%. Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 2/10/2025, lượng cổ phiếu do khối ngoại nắm giữ tương đương khoảng 46 tỷ USD, so với quy mô vốn hóa HOSE gần 278,4 tỷ USD.

Đặc biệt, nếu loại bỏ phần sở hữu của các cổ đông lớn (5%), tỷ lệ này chỉ còn 11,4% - tương đương hơn 33 tỷ USD.

Trái ngược với xu hướng rút vốn của khối ngoại, VN-Index vẫn tăng mạnh 31% trong 9 tháng năm 2025, thiết lập đỉnh lịch sử 1.696 điểm vào ngày 4/9/2025, và hiện chỉ thấp hơn 2,6% so với đỉnh này. Diễn biến này gợi nhắc lại giai đoạn 2020-2021, khi chỉ số tăng từ 1.000 lên 1.500 điểm bất chấp việc khối ngoại liên tục bán ròng.

"Trên thực tế, với tỷ trọng giao dịch duy trì ở mức 6- 11% tổng giá trị giao dịch thị trường trong nhiều năm, khối ngoại khó có thể chi phối xu hướng vận động chung. Đây là minh chứng cho thấy dòng tiền nội mới là nhân tố "dẫn dắt" thị trường trong ngắn và trung hạn", FiinGroup.

Trong khi đó, theo số liệu từ Chứng khoán Yuanta, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 102 nghìn tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến nay, vượt qua giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2024 là gần 93 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ đạo của xu hướng bán ròng này đến từ 2 nguyên nhân chính đó là mức chênh lệch lợi suất USD-VND và cùng với đó là làn sóng đầu tư nhóm công nghệ tại Mỹ.

Tần suất bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong giai đoạn tháng 08-09/2025 và tập trung bán ròng ở phần lớn các cổ phiếu như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB. Nhiều khả năng đây có thể là đợt bán chốt NAV trong quý 3/2025.

Yuanta cũng đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng.

Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo. Tuy nhiên, kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

"Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu khối khách hàng cá nhân chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.

Chứng khoán Vietcap cũng bày tỏ tự tin về khả năng FTSE Russell sẽ công bố kết quả tích cực cho Việt Nam vào thứ Tư tuần tới.

Việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ là một yếu tố hỗ trợ tích cực, đối trọng với lực bán ròng lớn của khối ngoại, vốn đang trên đà đạt hơn 9 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2025.

Theo các công ty chứng khoán quốc tế, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD trong kịch bản tích cực. Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.