Dòng tiền trong nước gom ròng dần đều, đặc biệt là tự doanh

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 467.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 582.9 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 620.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 755.2 tỷ đồng.
Bổn cũ soạn lại, vẫn là nỗ lực đơn phương độc mã gồng gánh chỉ số của cổ phiếu họ nhà Vin. VN-Index buổi sáng đã rớt thảm, có lúc bay tới gần 13 điểm nhưng buổi chiều VIC và VHM được kéo lên lần lượt tăng 3,22% và 1,42% bên cạnh đó là VRE tăng 3,15% nhờ đó VN-Index đóng cửa chỉ còn mất 6,89 điểm lùi về 1.645. Chỉ riêng ba cổ phiếu trên đóng góp gần 7 điểm cho thị trường chung.
Nhưng đa phần cổ phiếu còn lại bốc hơi mạnh 229 mã giảm điểm chỉ còn lại 85 mã tăng. Nhóm ngân hàng giảm 1-2% trong đó VPB, CTG, SHB, HDB, STB lủng nặng. Chứng khoán không còn mặn mà với game nâng hạng và sàn tiền số SSI, VCI, VND, VIX, SHS... rực lửa. Cổ đầu cơ nhóm nhà đất cũng chìm nghỉm.
Các nhóm còn lại không thấy ánh sáng khi giảm hơn một tuần nay. Cổ phiếu tiêu biểu tác động tiêu cực lên các nhóm ngành này như HPG, MWG, ACV, HVN, MSN, GAS, BRS. Trong khi đó, FPT lội ngược dòng tăng rất khá 1,41% đây là phiên tăng hiếm hoi của cổ phiếu công nghệ trong làn sóng công nghệ hút tiền toàn cầu.
Áp lực bán tháo tăng khiến thanh khoản ba sàn hôm nay tăng lên gần 27.000 tỷ đồng. Tuy vậy, đây vẫn là vùng thanh khoản thấp cho thấy tiền lớn không chịu nhập cuộc dù VN-Index đã chiết khấu tương đối so với vùng đỉnh gần nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 1316.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1200.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, ANV, TCB, GMD, VSC, DPM, DXG, KBC, NKG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, STB, CTG, SHB, VRE, ACB, VHM, HDB, VPB.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, CTG, TCB, VIC, MWG, VHM, HPG, STB, VRE, VPL.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top bán ròng có: VSC, HAG, VPB, KBC, KDH, HCM, EIB, PDR, LPB.
Tự doanh mua ròng 620.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 755.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, VIC, VPB, STB, FPT, MBB, VHM, CTG, LPB, ACB. Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cố phiếu được bán ròng gồm HPG, MSN, PLX, NVL, HSG, DCM, DSE, FUETCC50, SJS, FUEKIVND.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 134.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 137.7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIC, TCB, FPT, HPG, VPL, VPI, CII, DXG, VHM, CTS. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, STB, HAG, MWG, GEX, VRE, HCM, KDH, NLG, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.854,2 tỷ đồng, giảm -2,5% so với phiên liền trước và đóng góp 6,8% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với gần 4,6 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 380,9 tỷ đông được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tố chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí trong khi giảm ở Ngân hàng, Hóa chất, Phần mềm, Kho bãi.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Thị trường tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng trong ngày cuối tuần dù các trụ vẫn hoạt động “ổn định” để nâng đỡ chỉ số. VNI giảm không nhiều tuần này nhưng cổ phiếu thì thiệt hại nặng nề. Dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động một cách hững hờ và chỉ chờ giá thấp.
Chứng khoán DNSE tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ ba liên tiếp được ghi danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.
Mức điều chỉnh nhẹ 0,42% của VN-Index phiên cuối tuần vẫn chỉ là “lớp trang trí” cho giao dịch ở cổ phiếu: Tới gần 160 cổ phiếu giảm giá quá 1% (43% tổng số cổ phiếu có giao dịch), trong khi số mã đỏ nhiều gấp 2,7 lần số mã xanh…
Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình giải tỏa công suất cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4…
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: