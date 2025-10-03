Dòng tiền trong nước gom ròng dần đều, đặc biệt là tự doanh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 467.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 582.9 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 620.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 755.2 tỷ đồng.

Bổn cũ soạn lại, vẫn là nỗ lực đơn phương độc mã gồng gánh chỉ số của cổ phiếu họ nhà Vin. VN-Index buổi sáng đã rớt thảm, có lúc bay tới gần 13 điểm nhưng buổi chiều VIC và VHM được kéo lên lần lượt tăng 3,22% và 1,42% bên cạnh đó là VRE tăng 3,15% nhờ đó VN-Index đóng cửa chỉ còn mất 6,89 điểm lùi về 1.645. Chỉ riêng ba cổ phiếu trên đóng góp gần 7 điểm cho thị trường chung.

Nhưng đa phần cổ phiếu còn lại bốc hơi mạnh 229 mã giảm điểm chỉ còn lại 85 mã tăng. Nhóm ngân hàng giảm 1-2% trong đó VPB, CTG, SHB, HDB, STB lủng nặng. Chứng khoán không còn mặn mà với game nâng hạng và sàn tiền số SSI, VCI, VND, VIX, SHS... rực lửa. Cổ đầu cơ nhóm nhà đất cũng chìm nghỉm.

Các nhóm còn lại không thấy ánh sáng khi giảm hơn một tuần nay. Cổ phiếu tiêu biểu tác động tiêu cực lên các nhóm ngành này như HPG, MWG, ACV, HVN, MSN, GAS, BRS. Trong khi đó, FPT lội ngược dòng tăng rất khá 1,41% đây là phiên tăng hiếm hoi của cổ phiếu công nghệ trong làn sóng công nghệ hút tiền toàn cầu.

Áp lực bán tháo tăng khiến thanh khoản ba sàn hôm nay tăng lên gần 27.000 tỷ đồng. Tuy vậy, đây vẫn là vùng thanh khoản thấp cho thấy tiền lớn không chịu nhập cuộc dù VN-Index đã chiết khấu tương đối so với vùng đỉnh gần nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 1316.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1200.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, ANV, TCB, GMD, VSC, DPM, DXG, KBC, NKG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, STB, CTG, SHB, VRE, ACB, VHM, HDB, VPB.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, CTG, TCB, VIC, MWG, VHM, HPG, STB, VRE, VPL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top bán ròng có: VSC, HAG, VPB, KBC, KDH, HCM, EIB, PDR, LPB.

Tự doanh mua ròng 620.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 755.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, VIC, VPB, STB, FPT, MBB, VHM, CTG, LPB, ACB. Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cố phiếu được bán ròng gồm HPG, MSN, PLX, NVL, HSG, DCM, DSE, FUETCC50, SJS, FUEKIVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 134.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 137.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIC, TCB, FPT, HPG, VPL, VPI, CII, DXG, VHM, CTS. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, STB, HAG, MWG, GEX, VRE, HCM, KDH, NLG, VSC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.854,2 tỷ đồng, giảm -2,5% so với phiên liền trước và đóng góp 6,8% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với gần 4,6 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 380,9 tỷ đông được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tố chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí trong khi giảm ở Ngân hàng, Hóa chất, Phần mềm, Kho bãi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.