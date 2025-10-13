Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Tầm nhìn tiên phong góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga đã khẳng định vị thế của mình như một nữ doanh nhân tiên phong, đưa tập đoàn trở thành một trong những tập đoàn kinh tế - dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với tinh thần đổi mới và khát vọng kiến tạo, mỗi bước tiến của BRG dưới sự lãnh đạo của bà không chỉ là thành công của doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Tập đoàn BRG một lần nữa được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành du lịch. Thành tựu này ghi nhận năng lực dẫn dắt xu hướng và khả năng thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh

TIÊN PHONG KHAI PHÁ "KINH TẾ GOLF"

Hơn hai thập kỷ trước, khi khái niệm “kinh tế golf” còn mới mẻ tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga đã nhận ra tiềm năng của xu hướng này từ góc nhìn toàn cầu. Với bà, golf không chỉ là một môn thể thao mà còn là cầu nối kinh tế, tạo cơ hội giao lưu cho các doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế, mở ra các mối quan hệ hợp tác và kinh doanh. Bà tin rằng “kinh tế golf” sẽ trở thành một ngành “xuất khẩu tại chỗ”, thu hút du khách quốc tế chi tiêu cao, mang lại nguồn ngoại tệ bền vững và đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh “Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất” tại Giải thưởng danh giá Du lịch Việt Nam 2025.

Từ tầm nhìn này, BRG đã tiên phong hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới như Nicklaus Design và Greg Norman, xây dựng chuỗi sân golf đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Hệ thống sân golf của BRG hiện bao gồm 9 sân với 163 hố, thuộc 6 tổ hợp: Kings Island Golf Resort (Hà Nội), Ruby Tree Golf Resort (Hải Phòng), Legend Hill Country Club (Hà Nội), Legend Danang Golf Resort (Đà Nẵng), Legend Valley Country Club (Ninh Bình) và Golden Sands Golf Resort (TP. Huế).

Các sân golf này thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm và nhận được nhiều giải thưởng danh giá, góp phần đưa Việt Nam trở thành “Điểm đến golf tốt nhất thế giới”.

Bà Nguyễn Thị Nga được vinh danh nhiều năm liền là “Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực golf”, khẳng định những đóng góp to lớn của bà trong việc phát triển môn thể thao này tại Việt Nam và nâng cao vị thế của BRG trong khu vực.

HỆ SINH THÁI DU LỊCH - NGHỈ DƯỠNG - GIẢI TRÍ

Nhạy bén với xu hướng toàn cầu, bà Nga đã phát triển các sân golf thành hệ sinh thái tích hợp thể thao, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Bà từng chia sẻ: “Sân golf không chỉ là nơi chơi thể thao mà còn là điểm đến văn hóa, kết nối con người, mang lại năng lượng tích cực cho tinh thần và thể chất.”

Điển hình là Legend Valley Country Club, một tổ hợp tích hợp thể thao, nghỉ dưỡng và giải trí, mang đến trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn cho du khách. Sự chuyên nghiệp, chuẩn mực nhưng đầy cảm xúc của đội ngũ nhân sự BRG cũng là yếu tố tạo nên dấu ấn đặc biệt, phản ánh tâm huyết và sự sáng tạo của bà Nga.

Không chỉ dừng lại ở golf, bà Nguyễn Thị Nga còn tiên phong trong lĩnh vực khách sạn cao cấp, đưa các thương hiệu quốc tế như Hilton, Marriott, IHG, Four Seasons và Accor về Việt Nam. Những khách sạn như InterContinental Hanoi Westlake, Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn Hanoi, Sheraton Grand Danang Resort, Sheraton Nha Trang… đã trở thành biểu tượng của du lịch cao cấp, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA được vinh danh “Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Mỗi dự án của BRG đều được bà Nga đầu tư bằng tầm nhìn chiến lược và tình yêu quê hương. Những chuyến công tác nước ngoài không chỉ là cơ hội tìm kiếm xu hướng mới mà còn là dịp để bà học hỏi và khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp Việt.

HỢP TÁC CÔNG NGHỆ: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trong bối cảnh chuyển đổi số, bà Nga đã định hướng BRG hợp tác công nghệ để tạo động lực tăng trưởng mới. Gần đây, BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Đây là mô hình hợp tác đa bên tiên phong, kết hợp trí tuệ và nghiên cứu của ĐHQGHN với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tài chính - quản trị của BRG và SeABank.

Đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.

Mục tiêu của hợp tác không chỉ là phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới mà còn ươm tạo thế hệ doanh nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có tầm vóc quốc tế. Đây là bước đi chiến lược, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao, phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Bà Nga nhấn mạnh: “Hợp tác giữa doanh nghiệp và các viện, trường không chỉ là câu chuyện nghiên cứu, mà là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai – nơi khoa học và kinh tế gắn kết để phục vụ con người.”

Trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng các quyết định kinh doanh của bà Nguyễn Thị Nga. Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, hợp tác giữa BRG và Tập đoàn Sumitomo, hướng tới trở thành đô thị thông minh trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam và thế giới, nâng cao chất lượng sống và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Hà Nội.

BRG cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ hỗ trợ người nghèo, trao tặng nhà tình nghĩa đến đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội. Tập đoàn chú trọng bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua các diễn đàn, hội thảo, cũng như thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hệ thống siêu thị BRGMart, FujiMart.

Với vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, bà Nga tích cực kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại chính sách và khuyến khích tinh thần hợp tác công - tư. Bà khẳng định: “Sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân là tế bào góp phần vào sức sống của nền kinh tế Việt Nam.”

Từ hành trình của Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga đã chứng minh rằng tư duy tiên phong là nền tảng tạo nên giá trị bền vững. Từ việc đưa thương hiệu quốc tế về Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, đến kết nối với khoa học công nghệ và đề cao trách nhiệm cộng đồng, tất cả đều hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại buổi gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu ngày 11/10/2024.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân, bà Nga chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy như đang được sống, lao động và cống hiến trong thời khắc lịch sử của thời kỳ Đổi mới lần thứ hai.” Với bà, các nghị quyết chiến lược không chỉ là cơ hội mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm đồng kiến tạo, để mỗi doanh nghiệp Việt trở thành một chủ thể góp phần vào sự hưng thịnh của quốc gia.

Tinh thần doanh nhân Việt Nam, như bà Nguyễn Thị Nga thể hiện, là sự kết hợp giữa khát vọng, tầm nhìn và trách nhiệm – dám nghĩ khác, dám làm lớn, và dám đi trước để kiến tạo tương lai.