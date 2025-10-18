Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân...

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ngày 17/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030; Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết.

Nghị quyết Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng hoạt động của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại; tăng cường tính thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

8 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025- 2030, Nghị quyết Đại hội xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm; 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, ông Học nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ nhất, đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân.

Theo ông Học, “đây là yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, cụ thể, rõ ràng trong hoạt động đòi hỏi quyết tâm triển khai thực hiện”. Vấn đề đặt ra là phương thức đổi mới như thế nào để đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội đáp ứng các yêu cầu này, theo hướng thực chất, hiệu quả, không phong trào, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở yêu cầu “mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ông Học cho biết đến nay hệ thống bộ máy đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhưng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong Nhân dân, phát huy vai trò, khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân...

Thực tế đã có nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, ví dụ như những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng, tác động sâu rộng đến đời sống Nhân dân và cuối nhiệm kỳ, tình hình thiên tai, bão lũ liên tục xảy ra trong tháng 9 và 10 vừa qua. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học “đây là những vấn đề lớn đòi hỏi Mặt trận, các đoàn thể, các hội phải chủ động tham gia giải quyết, phát huy vai trò, khơi dậy nguồn lực to lớn trong dân”.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ năm, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết “Ý Đảng” với “Lòng Dân”. Đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động, tích cực tham gia hiệu quả hơn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ sáu, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ bảy, chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân.

Thứ tám, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ, đảng viên; đổi mới sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong các cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ.

“Đây là 8 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu rõ trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Để triển khai các nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng từng nhiệm vụ cụ thể để xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ”, ông Học nhấn mạnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ 3 KHÂU ĐỘT PHÁ

Đại hội thống nhất xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2025- 2030 gắn với kế hoạch, mốc triển khai cụ thể để thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong 3 tháng sau Đại hội: Hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh/thành phố 01 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 01 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I có 4 nội dung lớn gồm: xác định mục đích yêu cầu; nêu 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định 3 khâu đột phá.

Theo ông Học, chương trình hành động xuất phát từ 5 mục đích yêu cầu cụ thể:

Thứ nhất, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Thứ hai, phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ tiến độ và các điều kiện bảo đảm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội.

Thứ ba, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột phá; giữa chỉ đạo mang tính dài hạn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể gắn với từng thời điểm, từng tổ chức và cá nhân phụ trách.

Thư tư, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ năm, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình hành động, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025- 2030.

Thứ nhất, Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới.

“Khi đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, chúng ta sẽ có kết quả mới. Nếu chúng ta không đổi mới phương thức, tư duy, cách làm thì sẽ không mang lại kết quả như mong muốn”, ông Học chỉ rõ.

Thứ hai, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân.

Thứ ba, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.