DOJI Shining Show thu hút hàng nghìn người dân Hải Phòng đến trải nghiệm

Trong hai ngày 20–21/12/2025, Shining Show - triển lãm trang sức quy mô lớn do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức tại Diamond Crown Hải Phòng - đã trở thành điểm hẹn nổi bật của thành phố Cảng, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Ngay từ những giờ đầu mở cửa, DOJI Shining Show đã tạo ấn tượng thị giác rõ nét và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Không gian triển lãm rộng 1.000m2 được DOJI dàn dựng theo concept “đại tiệc ánh sáng của kim cương và trang sức”, với hệ thống khu trưng bày - mua sắm, khu trải nghiệm - tương tác được bố trí chuyên nghiệp, thông minh giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển, dừng lại chiêm ngưỡng trải nghiệm và tương tác trong suốt hành trình sự kiện.

Với mục tiêu gây ấn tượng về số lượng hàng hóa, DOJI Shining Show hội tụ hàng chục ngàn sản phẩm là những tuyệt phẩm trang sức từ kim cương, đá quý, vàng 24K đến quà tặng vàng cao cấp. Khách tham quan không chỉ chiêm ngưỡng mà còn có thể đeo thử trực tiếp, đặc biệt có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của từng thiết kế trang sức thượng hạng trong không gian trưng bày mở.

Khu trưng bày trang sức với hàng ngàn mẫu mã đa dạng tại DOJI Shining Show.

Chị Ngọc Anh (Hải Phòng), một khách tham quan trong ngày đầu sự kiện, chia sẻ: “Cảm giác rất khác so với việc đi mua trang sức thông thường. Không gian triển lãm lớn, quy tụ rất nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, nên mình có thể xem – so sánh và lựa chọn dễ dàng ngay trong một sự kiện.”

Các bảo vật kỷ lục của DOJI lần đầu được giới thiệu tại Shining Show, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt tại Shining Show là khu trưng bày các bảo vật kỷ lục mà DOJI đang sở hữu. Những báu vật danh giá như Ruby sao Hoàng Đế, Bảo Hồng Ngọc, Hồng Ngọc Thiên Châu, Vạn Dặm Kỳ Châu, Hoa Ngọc Giai Nhân – vốn được trưng bày tại Bảo tàng Đá quý DOJI (Hà Nội) – đã lần đầu tiên được mang tới Hải Phòng, mang đến cơ hội hiếm có để công chúng địa phương được chiêm ngưỡng trực tiếp.

Song hành cùng các bảo vật kỷ lục là những tác phẩm quà tặng mỹ nghệ vàng chế tác công phu như Đại Long Phú Quý, Đại Bàng Dũng Mãnh, Kim Dần Vương Bảo. Các tác phẩm gây ấn tượng bởi quy mô, độ tinh xảo và giá trị biểu tượng, đồng thời khẳng định chất lượng vàng 24K cùng công nghệ chế tác tiên tiến – nền tảng tạo nên uy tín lâu năm của DOJI trên thị trường.

Chia sẻ về điểm nhấn này, một doanh nhân địa phương nhận xét: “Việc DOJI mang cả những bảo vật kỷ lục về trưng bày tại Hải Phòng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn dài hạn với thị trường. Đây không chỉ là bán sản phẩm, mà là cách thương hiệu xây dựng giá trị trải nghiệm và văn hóa.”

Không chỉ gây ấn tượng ở không gian trưng bày, Shining Show còn ghi dấu ấn nhờ chuỗi khu trải nghiệm đa dạng: từ thiết kế trang sức độc bản, workshop làm vòng tay đá sáng tạo, đến các công nghệ “ướm thử” trang sức hiện đại như Virtual Try on, Wonder Touch, Magic Mirror giúp khách tham quan nhanh chóng hình dung phong cách phù hợp, tăng tính trực quan và cá nhân hóa trong quá trình lựa chọn.

Bên cạnh trải nghiệm, 100% khách tham dự nhận quà giá trị và được hưởng ưu đãi trang sức lên tới 35%. Đặc biệt, viên kim cương 5,4mm cùng những quà tặng may mắn là trang sức giá trị, đồng hồ hàng hiệu, quà tặng vàng tinh xảo đã tìm thấy chủ nhân. Cùng với đó, nhiều cặp đôi trẻ đã sở hữu cặp nhẫn cưới kim cương với mức giá chỉ 7 triệu đồng - sản phẩm chỉ được mở bán tại Shining Show.

Khép lại hai ngày tổ chức, Shining Show không chỉ để lại dấu ấn bằng lượng khách tham dự ấn tượng, mà còn bằng những phản hồi tích cực từ cộng đồng địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian triển lãm quy mô, các bảo vật kỷ lục, công nghệ hiện đại và chuỗi hoạt động trải nghiệm đã cho thấy rõ định hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm của DOJI.

