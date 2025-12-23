Thứ Ba, 23/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

DOJI Shining Show thu hút hàng nghìn người dân Hải Phòng đến trải nghiệm

Tuấn Sơn

23/12/2025, 15:24

Trong hai ngày 20–21/12/2025, Shining Show - triển lãm trang sức quy mô lớn do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức tại Diamond Crown Hải Phòng - đã trở thành điểm hẹn nổi bật của thành phố Cảng, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Đông đảo khách hàng tham quan, trải nghiệm và lựa chọn trang sức tại khu trưng bày Shining Show.
Đông đảo khách hàng tham quan, trải nghiệm và lựa chọn trang sức tại khu trưng bày Shining Show.

Ngay từ những giờ đầu mở cửa, DOJI Shining Show đã tạo ấn tượng thị giác rõ nét và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Không gian triển lãm rộng 1.000m2 được DOJI dàn dựng theo concept “đại tiệc ánh sáng của kim cương và trang sức”, với hệ thống khu trưng bày - mua sắm, khu trải nghiệm - tương tác được bố trí chuyên nghiệp, thông minh giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển, dừng lại chiêm ngưỡng trải nghiệm và tương tác trong suốt hành trình sự kiện.

Với mục tiêu gây ấn tượng về số lượng hàng hóa, DOJI Shining Show hội tụ hàng chục ngàn sản phẩm là những tuyệt phẩm trang sức từ kim cương, đá quý, vàng 24K đến quà tặng vàng cao cấp. Khách tham quan không chỉ chiêm ngưỡng mà còn có thể đeo thử trực tiếp, đặc biệt có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của từng thiết kế trang sức thượng hạng trong không gian trưng bày mở.

Khu trưng bày trang sức với hàng ngàn mẫu mã đa dạng tại DOJI Shining Show.
Khu trưng bày trang sức với hàng ngàn mẫu mã đa dạng tại DOJI Shining Show.

Chị Ngọc Anh (Hải Phòng), một khách tham quan trong ngày đầu sự kiện, chia sẻ: “Cảm giác rất khác so với việc đi mua trang sức thông thường. Không gian triển lãm lớn, quy tụ rất nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, nên mình có thể xem – so sánh và lựa chọn dễ dàng ngay trong một sự kiện.”

Các bảo vật kỷ lục của DOJI lần đầu được giới thiệu tại Shining Show, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.
Các bảo vật kỷ lục của DOJI lần đầu được giới thiệu tại Shining Show, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt tại Shining Show là khu trưng bày các bảo vật kỷ lục mà DOJI đang sở hữu. Những báu vật danh giá như Ruby sao Hoàng Đế, Bảo Hồng Ngọc, Hồng Ngọc Thiên Châu, Vạn Dặm Kỳ Châu, Hoa Ngọc Giai Nhân – vốn được trưng bày tại Bảo tàng Đá quý DOJI (Hà Nội) – đã lần đầu tiên được mang tới Hải Phòng, mang đến cơ hội hiếm có để công chúng địa phương được chiêm ngưỡng trực tiếp.

Song hành cùng các bảo vật kỷ lục là những tác phẩm quà tặng mỹ nghệ vàng chế tác công phu như Đại Long Phú Quý, Đại Bàng Dũng Mãnh, Kim Dần Vương Bảo. Các tác phẩm gây ấn tượng bởi quy mô, độ tinh xảo và giá trị biểu tượng, đồng thời khẳng định chất lượng vàng 24K cùng công nghệ chế tác tiên tiến – nền tảng tạo nên uy tín lâu năm của DOJI trên thị trường.

Chia sẻ về điểm nhấn này, một doanh nhân địa phương nhận xét: “Việc DOJI mang cả những bảo vật kỷ lục về trưng bày tại Hải Phòng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn dài hạn với thị trường. Đây không chỉ là bán sản phẩm, mà là cách thương hiệu xây dựng giá trị trải nghiệm và văn hóa.”

Không chỉ gây ấn tượng ở không gian trưng bày, Shining Show còn ghi dấu ấn nhờ chuỗi khu trải nghiệm đa dạng: từ thiết kế trang sức độc bản, workshop làm vòng tay đá sáng tạo, đến các công nghệ “ướm thử” trang sức hiện đại như Virtual Try on, Wonder Touch, Magic Mirror giúp khách tham quan nhanh chóng hình dung phong cách phù hợp, tăng tính trực quan và cá nhân hóa trong quá trình lựa chọn.

Bên cạnh trải nghiệm, 100% khách tham dự nhận quà giá trị và được hưởng ưu đãi trang sức lên tới 35%. Đặc biệt, viên kim cương 5,4mm cùng những quà tặng may mắn là trang sức giá trị, đồng hồ hàng hiệu, quà tặng vàng tinh xảo đã tìm thấy chủ nhân. Cùng với đó, nhiều cặp đôi trẻ đã sở hữu cặp nhẫn cưới kim cương với mức giá chỉ 7 triệu đồng - sản phẩm chỉ được mở bán tại Shining Show.

Khép lại hai ngày tổ chức, Shining Show không chỉ để lại dấu ấn bằng lượng khách tham dự ấn tượng, mà còn bằng những phản hồi tích cực từ cộng đồng địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian triển lãm quy mô, các bảo vật kỷ lục, công nghệ hiện đại và chuỗi hoạt động trải nghiệm đã cho thấy rõ định hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm của DOJI.

* Thông tin chi tiết tại:

Trang sức DOJI

Hotline: 1800 1168

Website: https://trangsuc.doji.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc

Từ khóa:

DOJI Shining Show

Đọc thêm

LynkiD hợp tác Zalopay: Tích hợp kho quà, mở rộng ưu đãi đa nền tảng

LynkiD hợp tác Zalopay: Tích hợp kho quà, mở rộng ưu đãi đa nền tảng

Tháng 12/2025 – Công ty Cổ phần LynkiD chính thức hợp tác cùng Zalopay, triển khai tích hợp “Kho quà 0Đ” của LynkiD vào ứng dụng Zalopay. Thông qua hợp tác này, người dùng Zalopay có thể đổi e-voucher từ hàng ngàn thương hiệu trên Kho quà LynkiD trực tiếp tại mục “Dùng xu đổi quà”, chỉ đồng giá 1 xu cho mỗi ưu đãi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tư nhân là động lực then chốt đưa Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tư nhân là động lực then chốt đưa Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới

Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”…

KES Group: Top 10 Sản phẩm Xanh và Bền vững 2025

KES Group: Top 10 Sản phẩm Xanh và Bền vững 2025

Ngày 18/12/2025, tại Lễ Công bố và Vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức, sản phẩm ván gỗ công nghiệp cao cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KES đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Bắt đầu từ 23/12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh

Du lịch

2

Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp nhận Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam

Kinh tế số

3

Internet vệ tinh Trung Quốc tăng tốc toàn cầu: Nước cờ mới trong cuộc đua hạ tầng số

Kinh tế số

4

Áp lực chốt lời T+ tăng vọt, cổ phiếu trụ “neo” VN-Index vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán

5

Hơn 7 tấn cá khoai chứa formol bị chặn đứng trên đường vào thị trường

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy