Đón sóng nâng hạng, cá nhân ồ ạt mở tài khoản trong tháng 9

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 9 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 289.758 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.653 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9, nhà đầu tư trong nước sở hữu gần 11 triệu tài khoản chứng khoán trong đó nhà đầu tư cá nhân sở hữu 10,975 triệu tài khoản còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn đặt ra 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư ồ ạt mở tài khoản trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng cao vào việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm mới nổi hạng hai.

Thông tin quan trọng đang được thị trường kỳ vọng là vào sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10, FTSE Russell sẽ chính thức công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025.

Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Trong tháng 9, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15881.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 11825.2 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 15/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, SSI, DXG, HPG, MBB, KBC, GEX, VCB, SHB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng trong bối cảnh khối ngoại bán ròng gần 29,8 nghìn tỷ đồng, tương đương quy mô bán ròng của tháng 8.