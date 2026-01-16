Đón tin nóng hạ tầng, bất động sản Đồng Nai bước vào đà tăng trưởng mạnh

Ở giai đoạn này, hạ tầng không còn là yếu tố tạo sóng ngắn hạn, mà trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay, cầu và metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tái phân bổ dân cư, dòng vốn và hoạt động kinh tế…

Sự kiện động thổ cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) diễn ra sáng ngày 15/1. Ành: Nam Long.

TỪ CÁC ĐẠI CÔNG TRƯỜNG HẠ TẦNG…

Thị trường phía Đông TP.HCM (bao gồm TP.HCM mở rộng và Đồng Nai) chưa từng hạ nhiệt bởi suốt nhiều năm qua, nơi đây liên tục đón dòng vốn đầu tư hạ tầng. Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không đều tập trung tại khu vực này.

Đầu tiên phải kể đến sân bay Long Thành - dự án đang trở thành tâm điểm của thị trường phía Đông TP.HCM ở thời điểm này. Khi đưa vào vận hành, sân bay sẽ cần đến gần 14.000 lao động từ phổ thông đến đại học, trên đại học. Trong tương lai, dự án thu hút 200.000–500.000 việc làm, với thu nhập bình quân đạt ít nhất 15.000 USD/năm. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đô thị hóa gắn với phát triển nhà ở phục vụ đội ngũ cán bộ, chuyên gia, người lao động làm việc tại sân bay, cùng các dịch vụ khách sạn, lưu trú phát triển ăn theo.

Theo đó, mô hình “đô thị sân bay” đóng vai trò quan trọng để giải bài toán phát triển vùng bền vững, giảm áp lực cho TP.HCM, đồng thời tạo điều kiện để các khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hoà (Đồng Nai) vươn lên thành cực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáng nói, ngay đầu năm 2026 phía Đông tiếp tục đón thêm tin vui khi Đồng Nai và TP.HCM chính thức động thổ ba cây cầu là Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2 vào ngày 15/1/2026. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý, trở thành tâm điểm cho bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực Đồng Nai và TP.HCM.

Cả ba cây cầu sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2028 -2029, giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TP.HCM, chia sẻ lưu lượng với các tuyến đường hiện hữu, đồng bộ hạ tầng với sân bay quốc tế Long Thành và các dự án giao thông như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Từ đó, mở ra không gian phát triển đô thị, tăng kết nối vùng và kích thích dòng vốn đầu tư.

Nhiều tuyến đường tại phía Đông TP.HCM cam kết hoàn thành trước khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Ành: Nam Long.

Song song đó, 3 tuyến cao tốc trọng điểm là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức – Long Thành đã thông xe kỹ thuật dịp 30/04/2025; còn cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu giây đang được triển khai mở rộng lên 8 làn xe và sẽ hoàn thành vào năm 2026. Các hạ tầng này sẽ thay đổi diện mạo bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu Đông trong giai đoạn tới.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản Việt Nam thường phát triển nương theo hạ tầng cơ sở. Khi các tuyến vành đai, metro, cầu và sân bay lần lượt vận hành, các khu đô thị vệ tinh sẽ nổi lên dọc những “hành lang” hạ tầng. Khi việc đi lại thuận tiện, các luồng dân cư tự nhiên hình thành quanh điểm nối hạ tầng, kéo theo đà phát triển của thị trường bất động sản. Đây là xu hướng trong tương lai vì quỹ đất tại lõi trung tâm ngày càng hạn chế. Dự án nào đáp ứng đủ ba yếu tố gồm vị trí, kết nối, chất lượng sống sẽ có lợi thế cạnh tranh.

…ĐẾN “ĐIỂM TỰA” TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2026

Việc khởi động bộ 3 cây cầu trọng điểm kết nối Đồng Nai và TP.HCM không đơn thuần là thông tin hạ tầng được người dân “đôi bờ” mong mỏi suốt nhiều năm, mà còn mở ra cơ hội cho người mua nhà, nhà đầu tư trong năm 2026. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, sắp tới thị trường bất động sản Đồng Nai sẽ thiết lập mặt bằng giá mới khi khoảng cách địa lý với TP.HCM chỉ cách nhau giữa hai đầu cầu.

Thực tế, thời gian qua, bất động sản Đồng Nai nói riêng liên tục thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư phía Bắc. Trong đó, phải kể đến dự án khu đô thị cao cấp Elyse Island của Nam Long nằm trên đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), dù chỉ mới ra thị trường nhưng đã nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Trên quy mô 45 ha, Elyse Island được quy hoạch gồm các khu biệt thự, công trình công cộng, mảng xanh, mặt nước và hệ thống giao thông nội khu, phát triển theo định hướng “xanh - thiên nhiên - nghỉ dưỡng”, hướng đến không gian sống chuẩn resort và riêng tư cho cộng đồng cư dân.

Một khu đô thị khác của Nam Long cũng thuộc top được thị trường quan tâm ở giai đoạn này là Izumi City 170ha. Dự án nằm ngay mặt tiền Hương Lộ 2 - Nam Cao, xã Long Hưng (Biên Hoà), kết nối thuận tiện với TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành, được quy hoạch tiện ích bài bản, đáp ứng 5 giá trị trụ cột của cuộc sống: An cư - Làm việc - Học tập - Vui chơi - Mua sắm.

Phân khu đầu tiên của Izumi City đã hoàn thành và đang bàn giao sổ hồng cho cư dân. Trong khi phân khu thứ hai Izumi Canaria đang mở bán, nhận được sự quan tâm của người mua nhờ mức giá khá tốt, chỉ 7,2 tỷ đồng/căn nhà phố; được giãn tiến độ thanh toán đến 36 tháng sau ko nhận nhà. Người mua hiểu rằng, với một sản phẩm nhà phố nằm trong KĐT quy hoạch bài bản nhưng mức giá chỉ bằng một 1/3 giá nhà phố tại TP.HCM, trong khi khoảng cách di chuyển giữa 2 khu vực rất gần, thì cơ hội sinh lợi trong tương lai là rất rõ ràng, nhất là sau khi loạt hạ tầng trọng điểm đi vào giai đoạn hoàn thiện càng trở thành “điểm cộng” giá trị cho sản phẩm sở hữu.