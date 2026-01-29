Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Nguyễn Thuấn
29/01/2026, 07:18
Sau nhiều năm quá tải và gây áp lực lớn lên môi trường sống của người dân xung quanh, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn chính thức được chấp thuận đóng cửa từ ngày 31/1 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn và báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chấp thuận phương án đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn kể từ ngày 31/1. Từ thời điểm này, bãi rác không tiếp nhận thêm rác thải sinh hoạt mới phát sinh.
Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn được giao chủ trì lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đến khu vực xử lý đúng quy định, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tồn đọng, phát tán rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Cùng với đó, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn rà soát phương án kỹ thuật chuyển tiếp trong quá trình đóng cửa bãi rác Trung Sơn, bảo đảm không trùng lặp khối lượng thực hiện và tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Song song với việc tổ chức đóng cửa bãi chôn lấp rác thải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm bãi rác Trung Sơn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài chính trước ngày 15/2.
Trên cơ sở hồ sơ được trình, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin phản ánh, bãi chứa và xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn được hình thành từ năm 1992, với tổng diện tích khoảng 2,7 ha. Đến năm 1996, tỉnh Thanh Hóa cho phép đầu tư xây dựng và khai thác bãi rác với công suất thiết kế khoảng 50 tấn rác mỗi ngày đêm.
Năm 2015, bãi rác được tỉnh Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, cải tạo, nâng công suất tiếp nhận lên khoảng 90 tấn rác mỗi ngày đêm.
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tăng đột biến do lượng khách du lịch đến Sầm Sơn tăng cao (bình quân trên 4 triệu lượt khách mỗi năm), cùng với việc mở rộng địa giới hành chính khi thành phố Sầm Sơn trước đây sáp nhập thêm các xã thuộc huyện Quảng Xương trước đây.
Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải đưa về bãi tăng thêm khoảng 135-150 tấn, vượt xa công suất thiết kế, khiến bãi rác nhanh chóng quá tải. Đến năm 2019, bãi rác này đã không còn khả năng tiếp nhận thêm rác.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp xử lý môi trường như ngăn nước thải rác, phủ bạt, phun hóa chất khử mùi, song khối lượng rác tồn lưu lớn vẫn đang gây áp lực nghiêm trọng đối với môi trường khu vực xung quanh.
Theo đó, tình trạng mùi hôi thối, ruồi nhặng phát sinh thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân sinh sống gần bãi rác, dẫn đến nhiều kiến nghị, phản ánh kéo dài trong thời gian qua.
