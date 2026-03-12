TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia. TP. Hồ Chí Minh đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc triển khai các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng một cách bền vững.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi quản lý.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ trì trong việc quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Thành phố giao Sở này phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026–2030.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng tổ chức kiểm tra, rà soát và lập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Một điểm đáng chú ý là việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm mà còn nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao nhiệm vụ cho các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch và Thanh tra Thành phố để triển khai các nhiệm vụ liên quan theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực. Điều này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện mục tiêu chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Việc TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra những lợi ích kinh tế lâu dài. Đây là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một thành phố phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.