Đồng hồ Hiệp sĩ bàn tròn của Roger Dubuis: phiên bản vàng hồng gây ấn tượng mạnh

Đồng hồ Roger Dubuis Excalibur Knights Of The Round lần đầu tiên được ra mắt là vào năm 2013, phác thảo bức tranh huyền thoại mang đậm nét cổ điển, các kỵ sĩ được hoàn thiện chế tác thủ công, mỗi kỹ sĩ một nét mặt, một sức mạnh khác nhau, đều bằng vàng 18k, mặt số hay chiếc “ bàn tròn” được chạm khắc ấn tượng và được bao bọc bởi lớp vỏ cũng bằng vàng khắc viền cứng cáp.

Tái hiện năm 2017 là phiên bản Roger Dubuis Excalibur Knights Of The Round hiện đại, phác thảo tinh tế, sắc nét hơn, 12 vị kỵ sĩ bằng vàng 18k được hoàn thiện góc cạnh, đánh bóng. Chiếc bàn tròn được thay thế là sự đan xen gồ ghề của chất liệu ngọc lục bảo và vàng 18k tạo thành nhiều vòng tròn đồng tâm bắt mắt lan tỏa dần từ tâm mặt số “nơi vị vua Arthur ngự trị” truyền đến nơi nhận lệnh là 12 vị kỹ sĩ ở 12 góc chỉ báo giờ khác trên mặt số.

Đan xen giữa truyền thuyết cổ đại và nghệ thuật đậm chất tương lai, mỗi một tạo phẩm thuộc bộ sưu tập Excalibur Knights of the Round Table đều là câu chuyện tôn vinh tinh thần quả cảm của các Hiệp sĩ Bàn tròn cùng đức vua Arthur thời trung cổ. Nhưng nếu các phiên bản trước đây thường xuất hiện cùng mặt số có phần cầu kỳ, bắt mắt, đại diện cho sự hiện hữu của thiên đường, thì mẫu Excalibur Knights of the Round Pink Gold mới lại sở hữu thiết kế mặt số mới lạ, song hành cùng bộ vỏ vàng hồng góc cạnh, tinh xảo.

Mặt số của thiết kế là một sự khác biệt mà chúng ta không thể tìm được ở bất kỳ thương hiệu nào khác ngoài Roger Dubuis: một cuộc chiến đang diễn ra. Một cuộc chiến của 12 chiến binh đang bảo vệ vương quốc của họ, đấu lại sức mạnh của từ trường. Mặt đất nứt nẻ được mô tả chân thật và sống động hơn bao giờ hết trên bề mặt số của đồng hồ. Toàn thể của tác phẩm mang lại một bầu không khí của một chiến trường thực sự qua những chi tiết được lột tả qua kỹ năng thủ công tả thực tỉ mỉ, sâu sắc.

Mỗi một chiến binh – đại diện cho mỗi cọc số – đều được chế tác với từng động thái khác nhau – không ai giống ai. Thần thái của mỗi chiến binh được cảm nhận rõ rệt cùng với không khí của chiến trận luôn hừng hực nhiệt huyết. Mười hai chàng chiến binh được chế tác từ chất liệu vàng hồng 18K. Đây là kỳ công của kỹ thuật thủ công siêu biểu cảm mà những nghệ nhật đã mất một năm rưỡi để làm chủ được chính tác phẩm nghệ thuật của mình.

Thông qua nghệ thuật điêu khắc vi mô cực kỳ phức tạp, mỗi nhân vật hoàn chỉnh với áo giáp, tấm, khiên và mũ sắt thời trung cổ, mỗi chiến binh mang bên mình vũ khí tùy chỉnh sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì bùng phát từ dưới chân họ – mặt đất đang nứt dần ra bởi trận chiến đầy gay co. Để thể hiện được bề mặt chiến trận này, đòi hỏi một công đoạn lắp ráp thủ công từng mảnh của mảnh ghép thủy tinh xếp cùng với nhau có chủ đích.

Là sáng tạo kết tinh từ những tinh hoa lâu đời của Roger Dubuis, phiên bản Knights of the Round Table Pink Gold mới ra đời không chỉ gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ bởi thiết kế mặt số độc đáo, mà còn khéo léo phô diễn kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện. Có đường kính 45mm, mặt số được chế tác thủ công từ thủy tinh Murano đen cùng một số chi tiết phủ vecni đỏ theo motif dung nham núi lửa với các kim hình kiếm bằng vàng hồng phay xước tỉ mỉ. Những khối vàng hồng vô tri kết hợp cùng sự điêu luyện trong kỹ thuật chế tác đã góp phần tái hiện một cách ngoạn mục hình tượng 12 vị hiệp sĩ bàn tròn thay cho cọc số đơn điệu, tất cả đều hướng về trung tâm mặt số đồng hồ – nơi dòng dung nham nóng chảy đang chực chờ phun trào.

Theo kinh thánh, đỏ là màu sắc mạnh mẽ đại diện cho Lễ Ngũ tuần và tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Trong thời kỳ Trung cổ (thời của các nhà thơ Boron và de Troyes), đỏ đại diện cho dòng máu của các vị tử đạo Kitô giáo và là biểu tượng mạnh nhất của tôn giáo, việc đóng đinh câu rút và đổ máu của Chúa.

Trong khi đó, vàng tượng trưng cho hy vọng, ánh sáng và sự tinh khiết. Cùng với màu đỏ, vàng gợi lại sự uy nghi của Vua của các vị vua, thường được Hoàng gia sử dụng trên các bàn tiệc tại Nhà Plantagenet (nhà hoàng gia trong khu đất Anjou, Pháp). Được bao bọc bởi lớp vỏ vàng hồng 45mm, chiếc đồng hồ đeo tay Excalibur Knight of the round Table được ghép từ các nêm bằng men 3D nguyên khối và vàng hồng 18 cara, gợi nhắc đến tinh thần hào hiệp vượt thời gian.

Ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 28 chiếc trên toàn cầu, Excalibur Knights of the Round Table Pink Gold vận hành với trái tim là bộ máy cơ tự động calibre RD821 Monobalancier được trang trí theo tiêu chuẩn cao nhất của Poinçon de Genève do chính Roger Dubuis chế tạo có mức năng lượng dự trữ kéo dài 48 giờ và có thể chiêm ngưỡng thông qua nắp lưng bằng sapphire trong suốt.

Hoàn thiện cho diện mạo sang trọng của chiếc đồng hồ huyền thoại này là dây đeo da bê 3D màu đen tích hợp khóa gập. Đây cũng là lần đầu tiên Roger Dubuis trang bị cho bộ sưu tập Knights of the Round Table cơ chế thay dây nhanh Quick Release, giúp chủ nhân thuận tiện hơn mỗi khi có nhu cầu hoán đổi dây đeo đồng hồ.

Trong những truyền thuyết Arthurian, các Hiệp sĩ Bàn tròn đã tìm kiếm Chén Thánh, chiếc cốc được Chúa Jesus sử dụng trong Bữa tiệc cuối cùng. Tạm gác ý nghĩa tôn giáo sang một bên, công cuộc tìm kiếm ấy tự thân đã là một câu chuyện ngụ ngôn cho việc theo đuổi các lý tưởng cao quý, điều mà thương hiệu chế tác Roger Dubuis muốn hướng đến thông qua những cỗ máy thời gian độc đáo của mình.