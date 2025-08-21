Hàng loạt mỹ phẩm nhập khẩu tiếp tục vào danh sách “khuyến cáo”
Tuệ Mỹ
21/08/2025, 18:01
Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), quá trình giám sát thông tin an toàn sản phẩm quốc tế thời gian qua cho thấy nhiều loại mỹ phẩm nhập khẩu bị thu hồi có khả năng đến tay người tiêu dùng thông qua mua sắm trực tuyến hoặc “xách tay”…
Mới đây, một trong những cảnh báo đặc biệt quan trọng được
đưa ra đối với một số loại nước hoa phổ biến của Shiseido và Calvin Klein, khá phổ biến trên thị trường mỹ phẩm nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế và Tổng vụ Thị trường và Người tiêu dùng Cộng hòa Ý đã
phát hiện các sản phẩm này chứa chất Butylphenyl methylpropional (BMHCA).
BMHCA, còn gọi Lilial, là một chất tạo mùi được sử dụng
trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ quan chuyên gia SCCS của EU đã kết
luận năm 2019 rằng hợp chất này không an toàn để sử dụng trong các sản phẩm
chăm sóc da, bởi nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh sản và gây kích ứng da.
Do đó, từ
ngày 1/3/2022, BMHCA đã bị chính thức đưa vào Danh mục cấm (Annex II) của Luật
mỹ phẩm EU - thông qua Quy định EU 2021/1902 có hiệu lực từ ngày 29/10/2021. Cụ thể, hệ thống Safety Gate (RAPEX) và cơ quan bảo vệ người
tiêu dùng Italy đã phát hiện và thông báo về các sản phẩm sau:
- Eau de Parfum Shiseido Ever Bloom (30 ml): chứa BMHCA, bị
cấm phân phối từ ngày 16/10/2024. Đây là quyết định của nhà phân phối Ý trong
thông báo từ ngày 1/8/2025.
- Calvin Klein CK One Eau de Toilette: cũng chứa BMHCA, bị cấm
từ 28/5/2024 theo thông tin RAPEX.
- Một số loại nước hoa khác bị cấm và thu hồi tại Ý bao gồm:
Eternity, các set sản phẩm của Armani, Clinique, Calvin Klein CK Shock, Angel
Eau Sucrée, cùng nhiều thương hiệu lớn khác như Burberry, Bvlgari, Tommy
Hilfiger, đều liên quan đến nguy cơ tương tự và bị cấm tiếp thị từ cùng thời điểm
28/05/2024.
Trong nửa đầu năm 2025, hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm phát hiện
không an toàn đã bị thu hồi tại châu Âu, trong đó hơn 90 % do vấn đề hóa chất
như chứa BMHCA, vượt ngưỡng cho phép hoặc không khai báo đầy đủ. Con số sản phẩm
bị thu hồi do vi phạm BMHCA đã lên đến hơn 1.500 mặt hàng trong vòng hai năm gần
đây.
Trong các diễn đàn nước hoa quốc tế, phản ứng của cộng đồng
người dùng trước việc EU cấm chất BMHCA và thu hồi hàng loạt sản phẩm khá đa dạng.
Trên Reddit, một tài khoản cho rằng điều đáng lo
không phải là mất đi một mùi hương yêu thích, mà là việc cơ thể đã tiếp xúc bao
lâu với một chất độc hại đến mức bị cấm. Hiện tại, Shiseido và Calvin Klein không phát hành thông cáo
nào liên quan đến việc thu hồi nước hoa chứa BMHCA.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhấn mạnh, với sự bùng nổ của
thương mại điện tử xuyên biên giới và kênh hàng xách tay, người tiêu dùng Việt
Nam có nguy cơ lớn mua phải các sản phẩm đã bị lỗi hoặc mỹ phẩm nhập khẩu nhưng thực chất đã bị thu hồi ở nước ngoài.
Vì vậy, để tự bảo vệ mình và gia đình, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo
người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, luôn đối chiếu tên thương mại,
mã model, số sê-ri với danh sách cảnh báo, đặc biệt với hàng điện tử, điện gia
dụng, mỹ phẩm mua từ nước ngoài.
Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện sản phẩm của mình nằm
trong danh sách bị thu hồi, hãy dừng sử dụng và liên hệ nơi bán để được hướng dẫn
đổi trả hoặc hoàn tiền. Ưu tiên mỹ phẩm nhập khẩu chính ngạch, chọn mua các sản phẩm được kiểm
định, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, chính
sách bảo hành và cảnh báo an toàn rõ ràng.
Các chuyên gia quốc tế cũng khuyên người tiêu dùng nên đọc kỹ
danh mục thành phần trước khi mua nước hoa, đặc biệt tránh những chất đã bị cấm
trong Quy định mỹ phẩm EU như BMHCA (Lilial).
Tiến sĩ Anke Ginzburg, bác sĩ da
liễu tại Đức, nhấn mạnh nên chú ý đến các hương liệu dễ gây dị ứng như Limonene
hay Linalool. Theo Hiệp hội Mỹ phẩm, Vệ sinh và Nước hoa Anh (CTPA), nên ưu
tiên sản phẩm từ thương hiệu minh bạch, có công bố báo cáo tuân thủ tiêu chuẩn
quốc tế hoặc IFRA.
Chuyên gia nước hoa Christophe Laudamiel gợi ý thử phản ứng
trên da tay 24 giờ trước khi dùng thường xuyên để tránh kích ứng. Ngoài ra, tổ
chức IFRA cũng lưu ý không nên xịt nước hoa quá nhiều lần trong ngày, tránh
vùng da tổn thương và hạn chế nếu có bệnh da liễu hay hô hấp. Người tiêu dùng
nên mua sản phẩm chính hãng và kiểm tra cảnh báo từ Safety Gate (EU Rapex) để đảm
bảo an toàn.
Trước đó, Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam (SCV) cho
biết, một số công ty bao gồm Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (Hà Nội), Công ty TNHH đầu
tư và phát triển HSD, Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam đã đề nghị
thu hồi tự nguyện Phiếu công bố sản phẩm đối với kem chống nắng Anessa.
Điều này gây hiểu nhầm và
hoang mang cho người tiêu dùng về chất lượng và tính pháp lý của các sản phẩm
Anessa chính hãng tại Việt Nam. Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam khẳng định SCV là đơn
vị được ủy quyền duy nhất nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu Anessa
tại thị trường Việt Nam theo thỏa thuận phân phối độc quyền được ký kết với Tập
đoàn Shiseido.
Do đó, việc tự nguyện thu hồi nói trên hoàn toàn không liên
quan đến các sản phẩm Anessa chính hãng do SCV phân phối độc quyền tại Việt
Nam. “Các công ty đã đề cập không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền cho sản phẩm
Anessa, cũng không liên quan đến SCV dưới bất kỳ hình thức nào”, lãnh đạo Công
ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam cho biết.
Ngoài ra, SCV khẳng định, tất cả các sản phẩm Anessa do SCV
nhập khẩu và phân phối đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định
hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm việc công bố sản phẩm và lưu hành hợp
pháp trên thị trường. “SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản
phẩm Anessa nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp
tại thị trường Việt Nam”, lãnh đạo SCV thông tin thêm.
Tương tự, ngày 13/8, Cục Quản lý Dược cho biết, Sở Y tế TP.HCM
đã gửi báo cáo về việc doanh nghiệp Minh Khương Group đã tiến hành thu hồi và
tiêu huỷ 8 lô mỹ phẩm nhập khẩu theo đúng quy định. Đại diện Minh Khương Group thừa nhận
đã có thiếu sót trong quá trình cập nhật hồ sơ đăng ký sản phẩm tại Việt Nam.
Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà sản xuất thay đổi thành phần nhưng công ty
chưa kịp điều chỉnh nhãn mác.
Động thái này diễn ra sau khi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định đình chỉ
lưu hành, thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương
(Minh Khương Group) chịu trách nhiệm đưa về phân phối ở thị trường Việt Nam. 8 lô sản phẩm mỹ phẩm này sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng
là thuốc. Các sản phẩm trên đều do Image International Manufacturing, LLC (Mỹ)
sản xuất.
