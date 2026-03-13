Thứ Sáu, 13/03/2026

Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao quản lý thuế

Phạm Vinh

13/03/2026, 10:34

Trong bối cảnh nền kinh tế số hóa ngày càng phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế…

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao quản lý thuế - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao quản lý thuế - Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 6/3/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể của Thành phố nhằm tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và hiện đại, đồng thời đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân mà Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra năm 2026.

Mục tiêu là tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cần triển khai các giải pháp hỗ trợ, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Một trong những thách thức lớn là việc xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tập trung tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Việc này không chỉ giúp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ mà còn giúp phát hiện kịp thời các rủi ro tuân thủ và hành vi vi phạm. Đặc biệt, việc trao đổi, khai thác thông tin phục vụ quản lý thuế phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và bảo mật thông tin.

Thời gian qua, nhiều ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm kế toán đã phối hợp với cơ quan thuế. Điển hình là sự hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh và ngân hàng Sacombank nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến hộ kinh doanh tại 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh; đồng thời hướng dẫn đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Song song đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh và Sacombank phối hợp với các đối tác cung cấp phần mềm uy tín trên thị trường nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, bao gồm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số, thiết bị bán hàng và các giải pháp liên quan. Thông qua quá trình triển khai, Sacombank đồng hành giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hộ kinh doanh, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và bền vững.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những thách thức trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Một số địa bàn và lĩnh vực kinh doanh vẫn lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các cơ quan chức năng để phát hiện, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm.

Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng và minh bạch hơn.

Với sự quyết tâm và nỗ lực của các cơ quan chức năng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý thuế, hướng tới một nền kinh tế số hóa toàn diện.

hỗ trợ hộ kinh doanh hóa đơn điện tử kinh tế số thanh toán không dùng tiền mặt TP. Hồ Chí Minh

