VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thị trường

Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Huyền Vy

28/08/2025, 15:48

Giá xăng dầu trong nước ngày 28/8 được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 144 đồng – 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 28/8/2025.
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 28/8/2025.

Chiều 28/8/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.771 đồng/lít (tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.363 đồng/lít (tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.357 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.225 đồng/lít (tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.260 đồng/kg (tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 28/8/2025.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 28/8/2025.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 14/8/2025 - 20/8/2025 và từ 21/8/2025 - 27/8/2025.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 14/8/2025 - 20/8/2025 và từ 21/8/2025 - 27/8/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Từ khóa:

biến động giá dầu điêzen điều chỉnh giá giá xăng dầu liên Bộ Công Thương nhiên liệu sinh học Quỹ Bình ổn giá Tăng giá xăng Tăng giá xăng dầu thị trường Thị trường xăng dầu xăng dầu xăng E5RON92 xăng RON95

Hợp nhất quy định về kiểm dịch động vật trên cạn

Hợp nhất quy định về kiểm dịch động vật trên cạn

Việc hợp nhất nhiều văn bản rải rác liên quan đến kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thành một quy định chung được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện kiểm dịch động vật khi vận chuyển và làm thủ tục xuất khẩu…

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học tiến tới thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng, cần vượt qua những thách thức lớn về công nghệ, chính sách và thị trường...

1,6 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại

1,6 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại

Tính đến hết ngày 26/8, các đơn vị điện lực đã cung cấp điện trở lại cho 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5…

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu: Hướng đi bền vững của tỉnh Tuyên Quang

Xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu: Hướng đi bền vững của tỉnh Tuyên Quang

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung vào xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu, gia tăng giá trị thực tại của sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nghiên cứu tập trung phát triển trọng tâm những khu vực theo lộ trình, thứ tự ưu tiên; xác định lợi thế so sánh giữa Tuyên Quang với các tỉnh biên giới phía Bắc để có hướng đi phù hợp điều kiện của tỉnh theo hướng phát triển bền vững...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: