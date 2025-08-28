Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước ngày 28/8 được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 144 đồng – 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 28/8/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập,
không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92,
xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng
dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.771 đồng/lít (tăng 307 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.363 đồng/lít (tăng 271 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.357 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.225 đồng/lít (tăng 411 đồng/lít so
với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.260 đồng/kg (tăng
144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh
hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn
Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân
sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở
năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những
ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ
điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương
đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương
đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương
tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương
đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn,
tương đương tăng 1,07%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến
động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài
chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá
xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy
trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp
lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo
đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
