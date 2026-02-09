Động lực mới của ngành hàng trang sức

Trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ nói chung đang tăng trưởng chậm lại, ngành hàng trang sức vẫn cho thấy sức bật đáng kể. Trong đó khách hàng nam giới đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự mở rộng của toàn ngành...

Ngành hàng trang sức đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc trang sức nam. Theo Grand View Research, phân khúc này dự kiến tăng trưởng trung bình 4,6% mỗi năm đến năm 2033.

Polaris Market Research dự báo thị trường trang sức nam toàn cầu sẽ đạt 48,56 tỷ USD vào năm 2024 và duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức 9,9% đến năm 2034. Động lực tăng trưởng này đến từ sự đổi mới về chất liệu, thiết kế tinh xảo, thu nhập khả dụng gia tăng và sự cởi mở hơn trong thẩm mỹ giao thoa văn hóa.

Nhiều thương hiệu đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Tại nền tảng thương mại điện tử xa xỉ Mytheresa, doanh số trang sức cao cấp dành cho nam giới ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số so với cùng kỳ năm trước. Mức chi tiêu trung bình cho trang sức thời trang nam là khoảng 400 euro, trong khi trang sức cao cấp đạt 3.000 euro.

Selfridges cũng báo cáo doanh số trang sức nam tăng đều, với nhẫn, dây chuyền và vòng tay là những mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng. Bạc, ngọc lục bảo và mã não đen là những chất liệu được ưa chuộng.

Theo báo cáo “The State of Fashion 2026” của McKinsey & Co. và The Business of Fashion, trang sức nam là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, dự kiến tăng trưởng 7 – 8% mỗi năm đến năm 2028.

Thương hiệu David Yurman đã ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp dành cho nam đầu tiên vào năm 2024, với sự tham gia của ngôi sao bóng rổ Michael B. Jordan. Tại David Yurman, trang sức nam hiện đóng góp khoảng 28% tổng doanh thu. Louis Vuitton cũng giới thiệu dòng trang sức cao cấp đầu tiên dành cho nam giới với 18 thiết kế.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng đã trở thành chủ đề quan tâm trong năm 2025. Khảo sát của Cốc Cốc cho thấy nhu cầu mua sắm trang sức, đá quý vẫn ổn định, đạt 39% - tăng nhẹ 4% so với năm 2024. Thương hiệu PNJ đã ra mắt Mancode by PNJ - thương hiệu trang sức dành riêng cho phái mạnh vào tháng 3/2025. Ông Lê Trí Thông, CEO của PNJ, nhấn mạnh xu hướng mới của ngành bán lẻ là sản phẩm tập trung vào nam giới.

Bà Carolyn Kan, Nhà sáng lập thương hiệu trang sức Carrie K., cho rằng người tiêu dùng Việt ngày càng tìm kiếm sản phẩm có mức độ cá nhân hóa cao. Sự cá nhân hóa, chiều sâu ý nghĩa và khả năng bền vững theo thời gian là những giá trị cốt lõi mà khách hàng Việt Nam đang tìm kiếm. Trang sức nam đang dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong tủ đồ và bản sắc cá nhân của phái mạnh, khi ranh giới giới tính trong thời trang ngày càng mờ đi.

