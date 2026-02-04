Thứ Sáu, 06/02/2026

Ngành trang sức cao cấp bắt đầu năm 2026 với tham vọng lớn

Lan Vy

04/02/2026, 17:09

Các thương hiệu trang sức cao cấp đã ra mắt bộ sưu tập mới trong khuôn khổ Tuần lễ Haute Couture tại Paris, trong bối cảnh ngành trang sức vẫn đang thích ứng khá tốt trước những căng thẳng địa chính trị khiến giá vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới, trong khi đồng USD suy yếu...

Ngành trang sức vẫn đang thích ứng khá tốt trước những khó khăn. Ảnh: Chaumet
Ngành trang sức vẫn đang thích ứng khá tốt trước những khó khăn. Ảnh: Chaumet

Những buổi trình diễn haute joaillerie - trang sức thiết kế cao cấp đã mở màn cho chuỗi sự kiện thường niên của ngành kim hoàn tại Paris tuần này, cho thấy cách các nhà mốt lớn của châu Âu phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu bằng những tác phẩm độc bản - chỉ dành cho giới siêu giàu.

Tương tự haute couture, trang sức cao cấp không chỉ mang giá trị trình diễn mà còn đóng vai trò như “ngọn hải đăng” định vị hình ảnh và sức hút cho toàn bộ mảng kinh doanh trang sức của thương hiệu, khi các bộ sưu tập mới đồng loạt được giới thiệu tại và quanh khu vực Place Vendôme.

Những màn trưng bày này diễn ra trong bối cảnh ngành trang sức đang nổi lên như một “điểm sáng” về khả năng chống chịu trước áp lực, khi nhiều lĩnh vực khác của ngành hàng xa xỉ, đặc biệt là các nhà mốt thời trang, vẫn chật vật bảo vệ giá trị sản phẩm giữa môi trường kinh tế nhiều biến động.

Ngành trang sức đang nổi lên như một “điểm sáng” về khả năng chống chịu trước áp lực.
Ngành trang sức đang nổi lên như một “điểm sáng” về khả năng chống chịu trước áp lực.

“Trang sức là phân khúc nổi bật nhất trong năm 2025,” bà Federica Levato, đối tác cấp cao tại Bain & Company, nhận định, đồng thời dẫn số liệu cho thấy doanh số toàn cầu của ngành tăng từ 4 - 6%, trái ngược với xu hướng đi ngang hoặc suy giảm của thị trường hàng xa xỉ cá nhân nói chung.

Với tầm nhìn dài hạn, hai nhà kim hoàn lịch sử tại Place Vendôme là Boucheron và Chaumet đã lựa chọn cách tôn vinh di sản thương hiệu, thông qua những diễn giải đương đại từ các thiết kế kinh điển.

Chaumet khai thác bề dày gần 250 năm lịch sử với bộ sưu tập Envol, phát triển từ biểu tượng đôi cánh gắn bó lâu đời với nhà mốt, trong khi Boucheron một lần nữa quay về kho lưu trữ của mình, giới thiệu bộ sưu tập capsule lấy cảm hứng từ những sáng tạo mang tính đột phá của nhà sáng lập Frédéric Boucheron vào thế kỷ 19.

VnEconomy
VnEconomy
Bộ sưu tập Evol từ Chaumet.
VnEconomy
VnEconomy
Bộ sưu tập capsule của Boucheron.

Trong một phân khúc có nhịp phát triển tương đối chậm, nơi các món trang sức không chỉ được tạo ra để vượt qua vòng đời của một mùa mốt mà thậm chí còn trường tồn hơn cả chủ nhân, việc cảm hứng sáng tạo gắn chặt với di sản thương hiệu là điều dễ hiểu.

Với Piaget - thương hiệu đang giữ kín bộ sưu tập cho Tuần lễ Haute Couture diễn ra vào tháng 7 và không ra mắt bộ sưu tập trang sức trong tuần này - trọng tâm của các dòng trang sức năm nay sẽ là việc đưa những mã nhận diện từ di sản chế tác đồng hồ vào thiết kế. Nổi bật trong đó là kỹ thuật chạm khắc vàng Decor Palace mang tính biểu tượng của hãng.

VnEconomy

“Càng kết nối trang sức cao cấp với những mã di sản của Piaget, chúng tôi càng tạo ra dấu ấn khác biệt rõ nét hơn,” ông Benjamin Comar, Tổng giám đốc điều hành của nhà mốt Thụy Sĩ – khởi nguồn là một thương hiệu đồng hồ từ năm 1874 và mở rộng sang lĩnh vực trang sức vào năm 1990 – chia sẻ.

GIÁ KIM LOẠI TĂNG TỐC

Trong khi đó, đà leo thang mạnh mẽ của giá vàng và bạc đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành trang sức. Tuần này, giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 75% chỉ trong vòng 12 tháng. Bạc cũng ghi nhận đà tăng còn nhanh hơn, với mức tăng gần 300% trong cùng giai đoạn.

Dù giới phân tích đã dự báo xu hướng tăng của vàng, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vẫn tỏ ra bất ngờ trước tốc độ biến động quá nhanh. “Mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng dự đoán,” ông Charles Leung, Tổng giám đốc điều hành Chaumet, chia sẻ.

Đà leo thang mạnh mẽ của giá vàng và bạc đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành trang sức.
Đà leo thang mạnh mẽ của giá vàng và bạc đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành trang sức.

Theo ông Luca Solca, chuyên gia phân tích của Bernstein, dù điều này đồng nghĩa với việc người mua phải chấp nhận mức giá cao hơn, doanh số trang sức trên thực tế lại đang hưởng lợi từ mặt bằng giá kim loại quý lập đỉnh. “Trang sức truyền tải rõ ràng hơn cảm giác về giá trị nội tại - điều mà những chiếc túi xách có giá từ 10.000 euro trở lên đang ngày càng khó thuyết phục người tiêu dùng,” ông Solca nhận định.

Richemont - tập đoàn xa xỉ áp dụng chiến lược tăng giá thận trọng - đang vượt lên so với các đối thủ. Doanh số mảng trang sức của tập đoàn, với các thương hiệu chủ lực như Cartier và Van Cleef & Arpels, đã tăng 14% trong ba tháng cuối năm 2025, nhờ một phần vào thành công vượt kỳ vọng của bộ sưu tập Love Unlimited mới của Cartier, cùng với sự cải thiện trong sức mua tại thị trường châu Á.

VnEconomy

LVMH - tập đoàn sở hữu các thương hiệu trang sức xa xỉ như Tiffany & Co., Bulgari và Chaumet - tuần này công bố doanh thu mảng đồng hồ và trang sức trong quý IV tăng 8%, trong đó doanh số của Bulgari tăng tốc rõ rệt, còn mảng đồng hồ ghi nhận sự trở lại với mức tăng trưởng vừa phải sau một thời gian suy giảm.

“Gã khổng lồ” hàng xa xỉ cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào quá trình tái cấu trúc Tiffany. Hiện khoảng một phần ba mạng lưới cửa hàng của thương hiệu kim hoàn Mỹ đã được nâng cấp, đồng thời Tiffany đang dần dịch chuyển trọng tâm khỏi các sản phẩm bạc và trang sức cưới, sang vàng, bạch kim, kim cương và trang sức cao cấp. Doanh số của phân khúc trang sức cao cấp đã tăng gấp ba lần trong vòng bốn năm qua, theo ông Stéphane Bianchi, Giám đốc điều hành Tập đoàn LVMH.

ĐỦ SẢN PHẨM CHO MỌI TỆP KHÁCH HÀNG

Ông Luca Solca cho rằng cấu trúc giá đa dạng của ngành trang sức – phù hợp để phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau – là một trong những yếu tố giúp phân khúc này vượt trội so với các ngành hàng xa xỉ khác, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức.

“Một mặt, giới giàu ngày càng giàu hơn và sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm ngày càng đắt đỏ; trang sức cao cấp đáp ứng trực tiếp nhu cầu đó,” ông nói. “Mặt khác, tầng lớp trung lưu đang chịu áp lực ngày càng lớn và có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.”

VnEconomy

Trang sức thời trang - thường được chế tác từ các kim loại phổ thông - đóng vai trò là phân khúc tiếp cận nhóm khách hàng mới của các thương hiệu xa xỉ. “Xét ở thời điểm hiện tại, những sản phẩm này vẫn rẻ hơn đáng kể so với túi xách xa xỉ,” ông Luca nhận định thêm.

Bain dự báo thị trường hàng xa xỉ cá nhân sẽ tăng trưởng bình quân từ 4-6% mỗi năm trong thập kỷ tới, với quy mô có thể đạt tới 625 tỷ euro (tương đương 747,6 tỷ USD) vào năm 2035.

Trước triển vọng này, các thương hiệu trang sức đang tìm cách đón đầu làn sóng tăng trưởng. “Việc hầu như mọi thương hiệu xa xỉ lớn đều đã ra mắt bộ sưu tập trang sức cho thấy tầm quan trọng ngày càng gia tăng của phân khúc này,” ông Luca Solca nhận định.

