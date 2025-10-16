Giá vàng gây ảnh hưởng đến các thương hiệu trang sức

Khi giá vàng liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều thương hiệu trang sức buộc phải đổi mới cách định giá và phát triển sản phẩm của mình...

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, giá các kim loại quý đang leo thang không ngừng. Đặc biệt, giá vàng đã tăng vọt hơn 50% chỉ trong vòng một năm qua. Theo Goldman Sachs, trong năm qua, các nhà đầu tư đã gia tăng nắm giữ vàng do lo ngại nguy cơ suy thoái và bất ổn kinh tế toàn cầu. Vàng đang hướng tới năm thứ ba liên tiếp tăng hai con số, thậm chí đạt mức cao kỷ lục.

Đối với các thương hiệu trang sức, đà tăng giá của kim loại quý này là một tín hiệu đáng lo ngại. Các thương hiệu trang sức lớn như Pandora và Signet đã cho biết họ đang xem xét tăng giá bán hoặc tìm kiếm các phương án sản xuất thay thế để bù đắp chi phí ngày càng tăng do giá vàng leo thang.

Việc giá vàng tăng gấp đôi chỉ trong hai năm, cùng với thuế quan của Mỹ và đồng USD yếu hơn, đã khiến các tập đoàn hàng xa xỉ như LVMH - chủ sở hữu thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany&Co - gặp khó khăn trong việc duy trì biên lợi nhuận. Các thương hiệu trang sức nhiều khả năng sẽ tăng giá dần dần đối với người tiêu dùng.

Khi giá vàng tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số công ty trang sức buộc phải đổi mới trong chiến lược định giá và sản phẩm. Trong báo cáo lợi nhuận quý 2 công bố hồi tháng 8, Pandora cho biết họ đã chịu ảnh hưởng giảm 80 điểm cơ bản do giá vàng và bạc tăng cao.

Pandora đang lên kế hoạch điều chỉnh giá bán để bù đắp cho những tác động này. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây nhất vào đầu tháng 9, Signet cho biết chi phí vàng đã tăng hơn 30% so với trước. Và một số công ty trang sức cung cấp sản phẩm bằng vàng với mức giá phải chăng hơn, như Mejuri, cũng đang chịu áp lực tương tự.

Mejuri, đã thông báo hồi tháng trước rằng công ty buộc phải tăng giá bán do chi phí vàng, bạc và thuế nhập khẩu gia tăng. Đây là thương hiệu nổi tiếng với mục tiêu đưa trang sức vàng và cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng phổ thông.

“Trong khi chúng tôi đã nỗ lực hết sức để kiểm soát tác động từ chi phí vật liệu tăng và duy trì chất lượng cũng như tay nghề thủ công, khách hàng sẽ thấy một số mức giá sản phẩm được điều chỉnh từ ngày 29/9,” Mejuri đã viết trong email gửi người tiêu dùng.

“Chúng tôi đang chủ động đối mặt với những biến động này: tinh gọn chuỗi cung ứng, củng cố nguồn cung ứng nguyên liệu và thiết kế sản phẩm với yếu tố giá cả được đặt lên hàng đầu”.

Công ty cũng cho biết họ đang đổi mới danh mục sản phẩm. Chẳng hạn như giới thiệu dòng trang sức vàng nguyên khối 10 karat, nhằm tiếp tục mang đến những món trang sức chất lượng với giá cả hợp lý.

Mặc dù giá vàng tăng vọt, kim loại này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí đầu vào của các thương hiệu trang sức xa xỉ. Cụ thể là khoảng 10% doanh thu từ trang sức, theo ông Manuel Lang, chuyên gia phân tích cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng tại Vontobel.

Tỷ lệ này thậm chí còn giảm xuống chỉ còn 5 – 8% đối với các thương hiệu trang sức thuộc phân khúc siêu cao cấp, theo nhà phân tích Luca Solca của Bernstein. Vì vậy, “chỉ cần một mức tăng giá bán lẻ nhẹ cũng có thể bù đắp được phần chi phí nguyên liệu vàng tăng lên,” ông Luca Solca nhận định.

Khi các thương hiệu tìm cách giảm bớt áp lực lên biên lợi nhuận, họ sẽ phải thận trọng trong việc chuyển phần tăng giá sang người tiêu dùng. Ít nhất là để tránh làm suy giảm nhu cầu mua sắm, theo nhận định của các chuyên gia phân tích khác.

LVMH, tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ ghi nhận doanh thu quý 3 đi ngang. Mảng thời trang và đồ da giảm 4%, trong khi mảng đồng hồ và trang sức tăng nhẹ 1%, theo số liệu tổng hợp từ VisibleAlpha được HSBC trích dẫn.

Các thương hiệu trang sức như Tiffany&Co và Bulgari của LVMH, Cartier và Van Cleef & Arpels của Richemont, cùng Boucheron của Kering gần đây đều hoạt động tốt hơn các thương hiệu cùng tập đoàn chuyên về thời trang.

Tại LVMH, theo ước tính của HSBC, thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany&Co và Bulgari nằm trong top 5 thương hiệu mang lại lợi nhuận cao nhất cho LVMH hằng năm.

Đối với Richemont, tập đoàn xa xỉ niêm yết tại Thụy Sĩ tập trung mạnh hơn vào mảng trang sức so với các đối thủ và đang có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn. Nhưng những yếu tố này vẫn chưa đủ để thúc đẩy dự báo lợi nhuận tăng lên, do tác động của tỷ giá hối đoái và giá vàng – "những yếu tố “hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ”, bà Zuzanna Pusz, chuyên gia phân tích của UBS, cho biết.