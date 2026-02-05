Giá bạc lao dốc, "ông lớn" trang sức hưởng lợi

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Quỳnh Chi
05/02/2026, 09:01
Cổ phiếu của hãng trang sức Đan Mạch Pandora đã tăng mạnh bởi đợt sụt giảm kỷ lục của giá bạc, ngay trước thời điểm công ty công bố kết quả kinh doanh quý IV và cập nhật chiến lược...
Cụ thể, cổ phiếu Pandora có thời điểm tăng gần 10%, dẫn đầu đà tăng của chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu trong ngày, trong bối cảnh giá bạc ghi nhận mức lao dốc hiếm thấy.
Cổ phiếu Pandora đang hướng tới phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2025, nối dài đà đi lên từ cuối tuần trước. Tính đến 14h03 ngày 30/1, cổ phiếu này tăng 9,4%, lên mức 556,60 krona Đan Mạch (tương đương 88,13 USD).
Trong khi đó, giá vàng và bạc tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, kéo dài đợt sụt giảm mạnh của kim loại quý từ tuần trước, xuất phát từ những lo ngại xoay quanh việc ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với động thái tăng yêu cầu ký quỹ của CME Group.
Một số nhà phân tích cho rằng ông Warsh có quan điểm “diều hâu” hơn, hàm ý lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Điều này sẽ hỗ trợ đồng USD, đồng thời làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và bạc, qua đó khiến sức hấp dẫn của các kim loại quý này suy giảm.
Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Pandora, bạc tái chế chiếm khoảng 67% tổng lượng nguyên liệu thô mà công ty sử dụng.
Giá bạc giao ngay đã giảm 12% trong phiên thứ Hai, sau khi lao dốc tới 27% vào ngày thứ Sáu – mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. Tính từ khi chạm đỉnh lịch sử vào tuần trước, giá bạc đã mất khoảng 40%.
“Đà tăng mạnh của giá bạc trong vài tháng gần đây là mối lo ngại lớn của thị trường,” bà Janne Vincent Kjaer, chuyên gia phân tích tại Jyske Bank, nhận định trong email, đồng thời cho rằng diễn biến này từng làm dấy lên lo ngại về áp lực biên lợi nhuận đối với Pandora trong năm 2027.
Pandora cho biết đã cố định phần lớn chi phí bạc cho năm 2026, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III của công ty.
Cổ phiếu của hãng đã giảm tới 50% trong năm ngoái, khi các mức thuế nhập khẩu của Mỹ cùng với đà tăng mạnh của giá bạc khiến chi phí đầu vào leo thang, trong lúc người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn với các khoản chi tiêu không thiết yếu.
Tân CEO của Pandora, bà Berta de Pablos-Barbier cho biết công ty sẽ tập trung phát triển các dòng sản phẩm và vật liệu mới nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào các loại hàng hóa cơ bản.
Pandora dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý IV vào ngày 5/2, đồng thời trình bày các ưu tiên chiến lược cho năm 2026, bao gồm cập nhật kế hoạch giảm mức độ phụ thuộc vào hàng hóa cơ bản nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Tuy nhiên, triển vọng trước đó của doanh nghiệp không quá rực rỡ, khi nhu cầu tiêu dùng suy yếu, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.
Theo thông tin cập nhật giao dịch mới nhất, doanh thu năm 2025 của Pandora nhiều khả năng sẽ tăng 6% so với cùng kỳ trên cơ sở hữu cơ, đạt 32,5 tỷ krona Đan Mạch (tương đương 5,06 tỷ USD), thấp hơn đôi chút so với mức tăng 7-8% mà công ty từng dự báo. Pandora cho biết kết quả thấp hơn kỳ vọng này chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm nhu cầu, trong đó thị trường Bắc Mỹ bị “ảnh hưởng đặc biệt” trong quý IV.
“Hoạt động kinh doanh trong tháng 11 và 12 thấp hơn kỳ vọng do lượng khách đến cửa hàng giảm, phản ánh tâm lý tiêu dùng yếu,” Pandora cho biết.
Doanh thu trong quý IV tăng 4% trên cơ sở hữu cơ, khi việc mở rộng mạng lưới cửa hàng đã bù đắp cho mức tăng trưởng doanh số trên cùng hệ thống đi ngang. Theo Pandora, tình trạng “suy yếu kéo dài” tại Ý cùng với nhu cầu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước tại Đức, Anh và khu vực Mỹ Latinh đã lấn át mức tăng trưởng tích cực tại Tây Ban Nha, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, doanh số vẫn tăng 2%.
“Dù năm qua Pandora đã chịu nhiều sức ép từ các yếu tố vĩ mô, đây cũng là thời điểm cho thấy những cơ hội để chúng tôi nâng cao hiệu quả thực thi và gia tăng sức hấp dẫn của thương hiệu”, bà Berta de Pablos-Barbier chia sẻ.
“Trên cương vị CEO mới, ưu tiên của tôi là điều hướng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiện tại, giảm mức độ phụ thuộc vào hàng hóa cơ bản và điều chỉnh chiến lược ở một số lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, có lợi nhuận.
Pandora vẫn đang theo đuổi những cơ hội tăng trưởng lớn chưa được khai thác với tư cách là một thương hiệu trang sức toàn diện. Nền tảng của chúng tôi vững chắc. Chúng tôi đang xây dựng một Pandora lớn mạnh hơn”, bà Berta de Pablos-Barbier nhấn mạnh.
17:53, 30/10/2025
Một trong những "ông lớn" quyền lực nhất ngành mỹ phẩm toàn cầu – Estée Lauder – vừa bị tòa án Canada tuyên phạt do không khai báo và không chấp hành lệnh xử lý liên quan sản phẩm chứa PFAS…
Các thương hiệu trang sức cao cấp đã ra mắt bộ sưu tập mới trong khuôn khổ Tuần lễ Haute Couture tại Paris, trong bối cảnh ngành trang sức vẫn đang thích ứng khá tốt trước những căng thẳng địa chính trị khiến giá vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới, trong khi đồng USD suy yếu...
Các thương hiệu thời trang xa xỉ đang tìm cách tận dụng sức hút của Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina, thông qua việc mở các cửa hàng boutique, tài trợ cho các đội tuyển và ra mắt những bộ sưu tập mới...
Mở màn Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Xuân - Hè 2026, thương hiệu Schiaparelli của Daniel Roseberry đã trình diễn bộ sưu tập couture mang tựa “The Agony and The Ecstasy”, một show diễn khơi gợi những cảm nhận sâu sắc về con người, sáng tạo và nghệ thuật...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: