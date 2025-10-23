Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn. Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện trước đây) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Cùng với đó, CC1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, so sánh các hình thức hợp đồng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở tính toán tổng mức đầu tư, lập bảng tiến độ triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư; đồng thời có trách nhiệm trao đổi với nhà đầu tư đề xuất dự án, làm việc với đơn vị tư vấn, kiểm tra thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ theo quy định. Thời hạn để nhà đầu tư đề xuất dự án nộp hồ sơ là trước ngày 31/10/2025.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai… theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, đối với dự án cầu Cát Lái, CC1 đề xuất dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7 km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức PPP; trong đó phương án 1 là hợp đồng BOT và BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Liên quan đến dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường dẫn, về chủ trương, UBND tỉnh Đồng Nai ủng hộ việc CC1 nghiên cứu thực hiện dự án. Đơn vị phối hợp với các sở ngành và địa phương nghiên cứu hướng tuyến, cập nhật các quy hoạch; xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Sau khi thống nhất với UBND TP. Hồ Chí Minh về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tỉnh sẽ xem xét việc giao đơn vị đề xuất dự án theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

CC1 trước đó cũng có đề xuất về phương án tuyến có chiều dài hơn 11,7 km, tổng mức đầu tư dự án là gần 11.000 tỷ đồng. Điểm đầu giao với đường Vành đai 3 – TP. Hồ Chí Minh tại nút giao Gò Công, phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh; điểm cuối giao với quốc lộ 51, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km, phần đường dẫn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh dài hơn 3,8 km và phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 5,5 km.

Nhà đầu tư cũng đề xuất 3 phương án đầu tư dự án cầu Long Hưng theo hình thức PPP, với phương án 1 là hợp đồng BOT, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán chậm và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.