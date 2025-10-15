Đồng Nai: Khởi động dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 kết nối với sân bay Long Thành

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 dài gần 30 km giúp kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, vừa được phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở...

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt dự án này và cho biết thêm: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đông Nam và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Công trình giao thông 1 là nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Công trình này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769. Thời gian thực hiện 40 ngày trên địa bàn các xã Dầu Giây, Bình An, Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai.

Dự án nâng cấp, mở động tỉnh lộ 769 có tổng chiều dài tuyến gần 30 km, với điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, xã Dầu Giây và điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 6.200 tỷ đồng.

Việc thực hiện dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp gia tăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai nói riêng, các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, kết nối tứ giác các khu công nghiệp Biên Hòa - Long Thành - Trảng Bom - Nhơn Trạch. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, giảm lưu lượng xe cho tuyến quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua, cũng như của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Tháng 9/2022, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) có ý kiến phản hồi kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thiết kế vòng xoay tại ngã tư Dầu Giây chưa hợp lý: Vòng xoay có kích thước lớn, lòng đường giao thông nhỏ, hẹp, gây ách tắc giao thông, nhất là khi xe tải và xe công di chuyển qua khu vực này. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh lại thiết kế vòng xoay nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Trả lời về kiến nghị này, Bộ Giao thông vận tải cho rằng tỉnh Đồng Nai cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 mới là giải pháp để chia sẻ lưu lượng giao thông với vòng xoay Dầu Giây, tránh ùn tắc... Bộ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 769 bảo đảm quy mô theo quy hoạch được phê duyệt để chia sẻ lưu lượng giao thông với vòng xoay Dầu Giây, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 769. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án hơn 134 ha với khoảng 996 hộ dân dự kiến cần bố trí tái định cư. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 769 là trên 3.000 tỷ đồng.