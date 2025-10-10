Đồng Nai dự kiến khởi công 3 khu công nghiệp trọng điểm vào ngày 19/12

Đồng Nai tăng tốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công đồng loạt ba khu công nghiệp trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh vào ngày 19/12/2025…

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để rà soát tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho ba khu công nghiệp (KCN) gồm: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay KCN Xuân Quế - Sông Nhạn đã kiểm đếm 100% diện tích nhưng chưa thể áp giá và lập phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể. Tương tự, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp cũng chưa có giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo. Đối với KCN Long Đức 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Long Thành đã chuyển tiền bồi thường cho Công ty Cao su Đồng Nai, song đơn vị này chưa nhận tiền.

Liên quan đến các KCN này, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ, vướng mắc và đưa ra kiến nghị. Đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, Công ty cổ phần KCN Tân Hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh kiểm đếm đất đai, xác nhận nguồn gốc đất và xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường.

Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, cũng như đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất của dân.

Với KCN Long Đức 3, Công ty cổ phần KCN Long Đức 3 kiến nghị UBND tỉnh xử lý dứt điểm chính sách hỗ trợ, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng; làm việc với ngành cao su để sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây và bàn giao mặt bằng.

Riêng KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Xuân Quế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc xác định quyền sử dụng đất, thu hồi các thửa đất còn lại, xác nhận nguồn gốc và xác định giá đất cụ thể. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND xã Xuân Quế và các đơn vị liên quan sớm lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ra quyết định thu hồi đất đối với hộ dân trong vùng dự án.

Thiết kế mặt bằng tổng thể Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) - Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công đồng loạt ba khu công nghiệp vào ngày 19/12/2025.

Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh việc đồng loạt khởi công 3 KCN vào cuối năm nay có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Do đó, các bên cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Long Thành hỗ trợ chi phí đầu tư đất cho Công ty Cao su Đồng Nai; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được yêu cầu hoàn tất thanh lý, bàn giao mặt bằng trước 19/12/2025. Các chủ đầu tư hạ tầng rà soát tiến độ, xác định khu vực ưu tiên; UBND các xã Xuân Quế, Phước Thái, Long Phước sớm phê duyệt giá đất để chi trả bồi thường cho người dân.