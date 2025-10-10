Đồng Nai dự kiến khởi công 3 khu công nghiệp trọng điểm vào ngày 19/12

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Thanh Thủy
10/10/2025, 14:43
Đồng Nai tăng tốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công đồng loạt ba khu công nghiệp trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh vào ngày 19/12/2025…
Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để rà soát tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho ba khu công nghiệp (KCN) gồm: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay KCN Xuân Quế - Sông Nhạn đã kiểm đếm 100% diện tích nhưng chưa thể áp giá và lập phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể. Tương tự, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp cũng chưa có giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo. Đối với KCN Long Đức 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Long Thành đã chuyển tiền bồi thường cho Công ty Cao su Đồng Nai, song đơn vị này chưa nhận tiền.
Liên quan đến các KCN này, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ, vướng mắc và đưa ra kiến nghị. Đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, Công ty cổ phần KCN Tân Hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh kiểm đếm đất đai, xác nhận nguồn gốc đất và xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường.
Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, cũng như đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất của dân.
Với KCN Long Đức 3, Công ty cổ phần KCN Long Đức 3 kiến nghị UBND tỉnh xử lý dứt điểm chính sách hỗ trợ, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng; làm việc với ngành cao su để sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây và bàn giao mặt bằng.
Riêng KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Xuân Quế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc xác định quyền sử dụng đất, thu hồi các thửa đất còn lại, xác nhận nguồn gốc và xác định giá đất cụ thể. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND xã Xuân Quế và các đơn vị liên quan sớm lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ra quyết định thu hồi đất đối với hộ dân trong vùng dự án.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công đồng loạt ba khu công nghiệp vào ngày 19/12/2025.
Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh việc đồng loạt khởi công 3 KCN vào cuối năm nay có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Do đó, các bên cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ
Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Long Thành hỗ trợ chi phí đầu tư đất cho Công ty Cao su Đồng Nai; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được yêu cầu hoàn tất thanh lý, bàn giao mặt bằng trước 19/12/2025. Các chủ đầu tư hạ tầng rà soát tiến độ, xác định khu vực ưu tiên; UBND các xã Xuân Quế, Phước Thái, Long Phước sớm phê duyệt giá đất để chi trả bồi thường cho người dân.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Giữa trung tâm đô thị, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng khánh thành trong tháng 10 này.
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Với nguồn vốn đầu tư công kỷ lục cùng loạt công trình giao thông – đô thị quy mô lớn được khởi công, Thủ đô không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm mà còn mở ra dư địa phát triển mới, củng cố vai trò trung tâm kinh tế và đô thị vùng...
Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng 8,05%, đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đều duy trì đà tăng...
Với hơn 33.800 tỷ đồng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh cùng gần 870 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án lớn như VSIP Nghệ An III, Casa Bonita hay Sunny Việt Nam đang mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn tăng trưởng mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: