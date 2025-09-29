Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Song Hoàng

29/09/2025, 09:41

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hàng triệu lao động, nhu cầu về chỗ ở bức thiết, do đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An, Đồng Nai
Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An, Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ khởi động 2 dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An. Dự án thứ nhất là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha, quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ khoảng 6.000 người, với đầy đủ tiện ích như: trường mẫu giáo, sân chơi, bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Dự án thứ hai là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.800 người, với các hạ tầng đồng bộ như: khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, bãi đậu xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu tại Đồng Nai với tiêu chí “giá thành hợp lý - chất lượng tốt - hạ tầng đồng bộ”. Các công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư của công nhân, người lao động mà còn tạo ra hàng vạn ngày công, việc làm ổn định cho lực lượng lao động ngành xây dựng và nhiều ngành nghề phụ trợ khác.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài 2 dự án này, toàn tỉnh đang đồng loạt diễn ra lễ khởi động các dự án nhà ở xã hội khác. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao của tỉnh Đồng Nai, cùng sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đang hiện thực hóa mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Cũng trong ngày 27-9, tại phường Tam Hiệp, Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp.  Công trình có quy mô 1 khối tháp hình chữ U bao gồm 1 hầm và 18 tầng nổi (không bao gồm tầng tum và tầng mái), chiều cao 69,45m với chức năng chính là nhà ở xã hội liên kết liền mạch với nhau, nằm độc lập trên khu đất quy hoạch có tổng diện tích 6.045,5m².

Quy mô 540 căn, mức đầu tư khoảng 648 tỷ đồng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào khai thác, hoạt động đầu năm 2028.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu bức thiết về nhà ở của công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách mà còn góp phần vào chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh và hiện đại, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai sớm, đảm bảo các quy định về đầu tư xây dựng và môi trường, sớm đưa vào khai thác vào đầu năm 2028.

Đồng Nai: Heo chết vì dịch tả châu Phi tăng hơn 718%

10:05, 15/08/2025

Đồng Nai: Heo chết vì dịch tả châu Phi tăng hơn 718%

Hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero của tỉnh Đồng Nai

17:59, 06/08/2024

Hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero của tỉnh Đồng Nai

Đã tìm ra nguyên nhân khiến 547 người ngộ độc sau ăn bánh mỳ tại Đồng Nai

10:15, 08/05/2024

Đã tìm ra nguyên nhân khiến 547 người ngộ độc sau ăn bánh mỳ tại Đồng Nai

Đọc thêm

Ấm lòng nơi tránh trú bão

Ấm lòng nơi tránh trú bão

Không chỉ đưa hàng nghìn người dân đến nơi an toàn trước bão số 10, chính quyền các địa phương còn lo chu đáo từng bữa ăn, chỗ nghỉ, để bà con vững tâm cùng nhau vượt qua những ngày mưa gió...

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Hiện nay, khối trường mầm non công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn...

Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền Thanh Hóa đang dồn toàn lực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.

Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng báo cáo nhanh về tình hình giao thông trong bối cảnh bão số 10 (Bão Bualoi) chuẩn bị đổ bộ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Tài chính

2

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Tài chính

3

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thế giới

4

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Thị trường

5

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy