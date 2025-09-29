Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hàng triệu lao động, nhu cầu về chỗ ở bức thiết, do đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

Tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ khởi động 2 dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An. Dự án thứ nhất là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha, quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ khoảng 6.000 người, với đầy đủ tiện ích như: trường mẫu giáo, sân chơi, bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Dự án thứ hai là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.800 người, với các hạ tầng đồng bộ như: khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, bãi đậu xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu tại Đồng Nai với tiêu chí “giá thành hợp lý - chất lượng tốt - hạ tầng đồng bộ”. Các công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư của công nhân, người lao động mà còn tạo ra hàng vạn ngày công, việc làm ổn định cho lực lượng lao động ngành xây dựng và nhiều ngành nghề phụ trợ khác.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài 2 dự án này, toàn tỉnh đang đồng loạt diễn ra lễ khởi động các dự án nhà ở xã hội khác. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao của tỉnh Đồng Nai, cùng sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đang hiện thực hóa mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Cũng trong ngày 27-9, tại phường Tam Hiệp, Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp. Công trình có quy mô 1 khối tháp hình chữ U bao gồm 1 hầm và 18 tầng nổi (không bao gồm tầng tum và tầng mái), chiều cao 69,45m với chức năng chính là nhà ở xã hội liên kết liền mạch với nhau, nằm độc lập trên khu đất quy hoạch có tổng diện tích 6.045,5m².

Quy mô 540 căn, mức đầu tư khoảng 648 tỷ đồng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào khai thác, hoạt động đầu năm 2028.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu bức thiết về nhà ở của công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách mà còn góp phần vào chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh và hiện đại, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai sớm, đảm bảo các quy định về đầu tư xây dựng và môi trường, sớm đưa vào khai thác vào đầu năm 2028.