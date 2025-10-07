Đồng Nai thúc tiến độ tổ hợp dự án gần 1.500 ha

Đồng Nai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan và khu đô thị hồ Núi Le, hướng tới sớm đưa vào khai thác, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế - xã hội…

Ngày 6/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã khảo sát và làm việc với UBND xã Xuân Lộc về tiến độ lập hồ sơ dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan và khu đô thị hồ Núi Le.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lộc, dự án Phát triển đô thị và du lịch tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le được cập nhật quy hoạch với tổng diện tích gần 1.500 ha, được chia làm 2 giai đoạn triển khai.

Cụ thể, giai đoạn 1: đầu tư khu vực đỉnh núi Chứa Chan với quy mô khoảng 107 ha và dự án Khu đô thị hồ Núi Le với quy mô diện tích trên 252 ha; Giai đoạn 2: thực hiện đầu tư các dự án xung quanh núi Chứa Chan với tổng diện tích gần 1.100 ha, gồm các khu dân cư ven chân núi ở các phía Đông, Đông Nam, Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc của núi Chứa Chan.

Về tiến độ, đối với dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc, đến nay đã cơ bản hoàn thiện công tác thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, bảo đảm tích hợp các dự án theo Đề án Phát triển núi Chứa Chan đã cơ bản hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 và hiện đang trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo.

Song song đó, dự án Khu đô thị hồ Núi Le cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt các loại quy hoạch liên quan, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai.

Để đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng, đặc biệt là giao thông, sau khi các dự án đi vào hoạt động, UBND xã Xuân Lộc kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án đường giao thông kết nối trực tiếp vào khu vực dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án. Mục tiêu là sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, từ đó, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đã yêu cầu các sở, ngành liên quan nhanh chóng ban hành các văn bản triển khai, tạo cơ sở pháp lý để địa phương thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xem xét, điều chỉnh mô hình quản lý Khu Di tích núi Chứa Chan, trong đó kiểm tra lại quy định về chức năng nhiệm vụ quản lý khu vực núi Chứa Chan theo quy định, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ; Đồng thời, đặc biệt lưu ý phải siết chặt công tác xây dựng khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.