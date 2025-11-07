Đồng Nai giữ vững đà tăng trưởng kinh tế

Trong 10 tháng năm 2025, nhiều chỉ tiêu về kinh tế của Đồng Nai đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, phù hợp định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn phát triển bền vững...

Theo số liệu báo cáo kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2025 vừa được Chi cục Thống kê tỉnh Đồng Nai công bố, công nghiệp tiếp tục là “điểm sáng” duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của Đồng Nai hướng đến mục tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt hai con số.

"ĐIỂM SÁNG" CÔNG NGHIỆP

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2025 toàn tỉnh tăng 20,14% so cùng kỳ. Chia ra như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,99%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,26%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 22,08%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,79% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2025, IIP tăng 14,38% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,70%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,74%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,54%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,68%.

Công nghiệp tiếp tục là "điểm sáng" giúp duy trì đà tăng trưởng và là trụ cột tăng trưởng của Đồng Nai. Ảnh: Hồng Đạt.

Theo nhận định của Chi cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, động lực tăng trưởng này đến từ môi trường vĩ mô ổn định, điều hành linh hoạt, đơn hàng phục hồi tại nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng sản xuất mới. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 10/2025 có nhiều sản phẩm công nghiệp có khối lượng sản phẩm sản xuất tăng cao so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào mức tăng chung của ngành công nghiệp như mạch điện, tủ điện, sản phẩm điện tử; thép thô và bán thành phẩm; quần áo các loại…

Lũy kế 10 tháng năm 2025, nhiều sản phẩm công nghiệp có khối lượng tăng vượt trội so cùng kỳ nhờ mở rộng và tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, ký kết được nhiều đơn hàng mới, một số doanh nghiệp đã tăng tốc sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu đơn hàng ký kết, góp phần tăng trưởng của chỉ số IIP trên địa bàn.

Các sản phẩm có khối lượng tăng vượt trội nói trên gồm bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 40,56%; thép dạng thô và bán thành phẩm tăng 26,81%; mạch điện, tủ điện, sản phẩm điện tử khác tăng 25,19%; thuốc lá sợi tăng 22,45%; vỏ, ruột các loại tăng 16,81%; thuốc trừ sâu tăng 14,24%; giường, tủ, bàn ghế tăng 14,21%; giày dép các loại tăng 13,98%...

Về chỉ số sử dụng lao động ngành công nghiệp phân ngành cấp I, lũy kế 10 tháng năm 2025 tăng 4,92% so cùng kỳ năm 2024.

Giải thích chỉ số sử dụng lao động năm nay tăng cao so cùng kỳ, Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi so những năm gần đây; riêng năm nay, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hơn nên nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao, nhất là các doanh nghiệp sử dụng lao động ở các ngành da giày, may mặc… Dự báo nhu cầu tuyển dụng từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục tăng.

TIẾP TỤC DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ XUẤT SIÊU

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì là địa phương dẫn đầu về xuất siêu cả nước với 8,6 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025, tăng hơn 2 tỷ USD so với tháng 9 (9 tháng đạt 6,5 tỷ USD).

Đồng Nai tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về xuất siêu với 8,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025

Ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2025 đạt trên 3,025 tỷ USD, tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 19,24% so cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 28,772 tỷ USD, tăng 18,87 % so cùng kỳ.

Ngược lại, ước tính kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2025 ước đạt 1,996 tỷ USD, tăng 0,12% so tháng trước và tăng 14,61% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20,116 tỷ USD, tăng 16,32% so cùng kỳ.

Với kết quả trên, cán cân thương mại của Đồng Nai trong 10 tháng năm 2025 thặng dư hơn 8,6 tỷ USD.

Việc đẩy mạnh mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tiếp tục được xem là giải pháp trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai. Bên cạnh việc duy trì ổn định các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các doanh nghiệp Đồng Nai cũng đang tích cực tìm kiếm và mở rộng sang các thị trường mới, giàu tiềm năng nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Đây là hướng đi cụ thể và linh hoạt giúp địa phương chủ động thích ứng với biến động kinh tế thế giới.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 10 tháng năm 2025 duy trì mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2.135,6 triệu USD và tăng 44,53%; cao su đạt 1.068,3 triệu USD và tăng 42,4%; hạt điều đạt 2.290 triệu USD và tăng 36,12%; gỗ và sản phẩm gỗ 2.157,7 triệu USD và tăng 35,8%; cà phê đạt 1.372,7 triệu USD và tăng 20,3%; hạt tiêu đạt 164,3 triệu USD và tăng 16,9%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 342,09 triệu USD và tăng 18,15%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2.717,2 triệu USD và tăng 8%; hàng dệt may đạt 1.865,5 triệu USD và tăng 8,55%; xơ, sợi dệt các loại đạt 936,2 triệu USD và tăng 8,09%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1.123,87 triệu USD và tăng 4,56%; giày dép các loại đạt 4.611 triệu USD và tăng 3,03%...

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất, với 10,590 tỷ USD và chiếm 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các nhóm hàng xuất vào thị trường này chủ yếu gồm giày dép các loại; gỗ và sản phẩm gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; hàng dệt, may, hạt điều, phương tiện vận tải và phụ tùng...

Tiếp đến là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,878 tỷ USD, chiếm 13,48%. Các nhóm hàng xuất khẩu gồm cao su, hạt điều, giày dép các loại, xơ, sợi dệt... Nhật Bản đứng thứ ba với khoảng 2,456 tỷ USD, chiếm 8,54% và là thị trường ổn định đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép, máy móc, máy vi tính, sản phẩm điện tử. Thứ tư là Hàn Quốc, với kim ngạch đạt 1,238 tỷ USD, chiếm 4,31% với chủ yếu là sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị, xơ, sợi dệt, giày dép, phương tiện vận tải...

Thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất vẫn là Trung Quốc, với kim ngạch 10 tháng năm 2025 ước đạt 7,535 tỷ USD, chiếm 37,46% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực, nhất là khu vực công nghiệp, xuất nhập khẩu, giải ngân vốn đầu tư công (mục tiêu đạt 100%)… phấn đấu cả năm 2025 đạt tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.